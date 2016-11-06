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Дом-сказка всего за 4,5 млн под ключ

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt domu HomeKONCEPT 02 ENERGO, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
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Новый проект дома от студии HomeKoncept понравится тем, кто давно мечтал о чем-то лаконичном и предельно дешевом.

Цена в 4,5 млн рублей «под ключ» включает в себя все материалы, работу строителей, накладные и транспортные расходы. На официальном сайте студии вы сможете найти конкретные сметы в 100 позиций и на материалы, и на работу строителей.

Общий вид дома

homify
homify

homify
homify
homify

Отличительной особенностью именно этого проекта является удивительная зона гостиной с двусветным остеклением. Так, этот домик в стиле модерн слегка напоминает стиль шале и имеет балкончик на втором уровне. Спальни здесь мансардные, с окнами в кровле, а задуманная идея по ландшафтному проектированию с патио на свежем воздухе, бассейном и террасами и вовсе выше всяких похвал.

Гостиная

Projekt domu HomeKONCEPT 02 ENERGO, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Очень комфортабельная гостиная отлично расположилась в самом выгодном месте дома. У  нее есть все шансы стать вашим личным оазисом тишины и спокойствия, отдыха и умиротворения. Такая гостиная в реальности, в реализации проекта дома, выглядит даже более захватывающе, чем на визуализациях. А еще в этой гостиной мы найдем камин, шикарный вид на террасы и сад и много солнечного света.

Дизайн интерьера

Projekt domu HomeKONCEPT 02 ENERGO, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Дизайн интерьера в доме выполнен в стиле модерн. По задумке архитектора, лаконичность и функциональность здесь ставятся во главу угла. В стоимость дома не входит мебель и техника, но входит отделка.

Двусветный модуль

Projekt domu HomeKONCEPT 02 ENERGO, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Данный формат остекления очень популярен прежде всего для гостиных комнат. С его помощью 30-метровая гостиная кажется 50-метровой, а 40-метровая и вовсе тронным залом. В целом, данный тип остекления при «теплом» формате отлично подходит для любого дома в умеренном или умеренно-холодном климате.

Столовая

Projekt domu HomeKONCEPT 02 ENERGO, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Современная и немного эклектичная столовая находится между гостиной и кухней, в очень хорошо освещенном вместе. Но стоит признать, что все интерьеры этого дома восхищают большим количеством солнечного света.

Кухня

Projekt domu HomeKONCEPT 02 ENERGO, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Очень современная кухня вызывает гордость за данный проект дома. Она тоже отлично освещена и имеет просто шикарный вид на столовую и гостиную.

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Планировка первого этажа

homify
homify

homify
homify
homify

Отдельно стоящий гараж – явный плюс данного проекта дома. Его возведение тоже включено в конечную стоимость проекта. Как вы видите, рядом с гаражом в основном здании тянется череда маленьких комнат – прихожая, гардероб, котельная и затем кабинет (уже на углу). Справа мы найдем такую же «линейную планировку» – за кухней идет столовая, затем гостиная. Лестничный холл красиво расположен по центру дома.

Планировка второго этажа

homify
homify

homify
homify
homify

На втором этаже мы нашли три спальни, две ванные комнаты и дополнительный гардероб для сезонной одежды возле балкона. При главной спальне и одной из детских есть огромная терраса площадью 23 кв. метра над гаражом.

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