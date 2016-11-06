Дом-сказка всего за 4,5 млн под ключ

Новый проект дома от студии HomeKoncept понравится тем, кто давно мечтал о чем-то лаконичном и предельно дешевом.

Цена в 4,5 млн рублей «под ключ» включает в себя все материалы, работу строителей, накладные и транспортные расходы. На официальном сайте студии вы сможете найти конкретные сметы в 100 позиций и на материалы, и на работу строителей.