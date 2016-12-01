Идеальный дом на 200 квадратов за 4,3 млн под ключ

О таком доме можно только мечтать! Спроектированный польской студией HomeKoncept, он воплощает мечты каждого члена семьи – хозяина и хозяйки, детей и даже домашних животных!

Цена возведения дома в этом формате с отделкой, данным типом остекления и отопления, всеми коммуникациями, но без стоимости участка – 4,3 млн рублей., а с мебелью он будет стоить около 5,5-6 млн рублей. Дом идеально подходит для вытянутого участка, он отлично смотрится в формате современного российского или украинского пригорода.

Если реализовать проект в формате с террасами, каркасным бассейном и ландшафтным дизайном, стоимость дома увеличится с 4,3 млн рублей примерно до 5 млн рублей.