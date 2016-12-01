Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Идеальный дом на 200 квадратов за 4,3 млн под ключ

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify
Loading admin actions …

О таком доме можно только мечтать! Спроектированный польской студией HomeKoncept, он воплощает мечты каждого члена семьи – хозяина и хозяйки, детей и даже домашних животных!

Цена возведения дома в этом формате с отделкой, данным типом остекления и отопления, всеми коммуникациями, но без стоимости участка – 4,3 млн рублей., а с мебелью он будет стоить около 5,5-6 млн рублей. Дом идеально подходит для вытянутого участка, он отлично смотрится в формате современного российского или украинского пригорода.

Если реализовать проект в формате с террасами, каркасным бассейном и ландшафтным дизайном, стоимость дома увеличится с 4,3 млн рублей примерно до 5 млн рублей.

Современный и изящный

homify
homify

homify
homify
homify

Данный проект дома оформлен с помощью декоративных панелей под бетон, красивых оштукатуренных и покрашенных в белый конструктивных деталей, деревянных окон и красивой фасадной подсветки под балконом. На втором этаже видны стеклянные двери из детских комнат.

Планировка первого этажа

homify
homify

homify
homify
homify

На первом этаже вы найдете два отдельных объема здания – с гаражом, котельной и кладовой, а также жилой с гостиной, кухней и кабинетом. Кроме того, на первом этаже есть лестничный холл, гостевая душевая и терраса.

Планировка второго этажа

homify
homify

homify
homify
homify

На втором этаже здесь слева разместились три спальни (26, 21 и 22 кв. метров по факту) с двумя ванными комнатами и двумя гардеробными (справа). Так, верхняя спальня с собственной ванной комнатой и гардеробной станет главным мастер-сьютом родителей, средняя – спальней младшего ребенка, а нижняя – старшего, тоже с собственной гардеробной.

Дизайн интерьера

homify
homify

homify
homify
homify

В оформлении интерьера по проекту использованы приятные пепельные оттенки и качественные материалы. Дизайн здесь современен и минималистичен, абсолютно идеален для начала новой жизни в пригороде!

Открытая планировка

homify
homify

homify
homify
homify

Между гостиной, столовой и кухней есть лишь одна декоративная перегородка для создания TV-зоны. Открытая планировка позволяет сделать дом более просторным и психологически комфортным.

Каминная зона

homify
homify

homify
homify
homify

В зоне коридора в гостиной есть и камин, а дровницу мы видели на самом первом снимке этой Книге Идей, во дворе.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Кухня-столовая

homify
homify

homify
homify
homify

Между кухней, столовой и лестничным холлом нет ни единой перегородки, а большая часть техники встроена в интегрированный в стену модуль.

Столовая

homify
homify

homify
homify
homify

Центром дома является столовая, расположенная прямо напротив лестничного холла. Столовая группа рассчитана на 6 персон, что представляет собой оптимальный вариант для семейного дома!

Далее на homify:

Все о строительстве дома на homify;

Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

Идеи дизайна красивой кухни.

Выбираем лучший материал для новой современной кухни
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо