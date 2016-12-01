Идеальный дом на 200 квадратов за 4,3 млн под ключ

О таком доме можно только мечтать! Спроектированный польской студией HomeKoncept, он воплощает мечты каждого члена семьи – хозяина и хозяйки, детей и даже домашних животных!
Цена возведения дома в этом формате с отделкой, данным типом остекления и отопления, всеми коммуникациями, но без стоимости участка – 4,3 млн рублей., а с мебелью он будет стоить около 5,5-6 млн рублей. Дом идеально подходит для вытянутого участка, он отлично смотрится в формате современного российского или украинского пригорода.
Если реализовать проект в формате с террасами, каркасным бассейном и ландшафтным дизайном, стоимость дома увеличится с 4,3 млн рублей примерно до 5 млн рублей.
Данный проект дома оформлен с помощью декоративных панелей под бетон, красивых оштукатуренных и покрашенных в белый конструктивных деталей, деревянных окон и красивой фасадной подсветки под балконом. На втором этаже видны стеклянные двери из детских комнат.
На первом этаже вы найдете два отдельных объема здания – с гаражом, котельной и кладовой, а также жилой с гостиной, кухней и кабинетом. Кроме того, на первом этаже есть лестничный холл, гостевая душевая и терраса.
На втором этаже здесь слева разместились три спальни (26, 21 и 22 кв. метров по факту) с двумя ванными комнатами и двумя гардеробными (справа). Так, верхняя спальня с собственной ванной комнатой и гардеробной станет главным мастер-сьютом родителей, средняя – спальней младшего ребенка, а нижняя – старшего, тоже с собственной гардеробной.
В оформлении интерьера по проекту использованы приятные пепельные оттенки и качественные материалы. Дизайн здесь современен и минималистичен, абсолютно идеален для начала новой жизни в пригороде!
Между гостиной, столовой и кухней есть лишь одна декоративная перегородка для создания TV-зоны. Открытая планировка позволяет сделать дом более просторным и психологически комфортным.
В зоне коридора в гостиной есть и камин, а дровницу мы видели на самом первом снимке этой Книге Идей, во дворе.
Между кухней, столовой и лестничным холлом нет ни единой перегородки, а большая часть техники встроена в интегрированный в стену модуль.
Центром дома является столовая, расположенная прямо напротив лестничного холла. Столовая группа рассчитана на 6 персон, что представляет собой оптимальный вариант для семейного дома!
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