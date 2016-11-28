Проект дома 180 метров за 4 млн рублей

Ультра-современный и очень стильный дом за 4 млн рублей – это вовсе не роскошь, а реальность, например, для польских архитекторов. Студия HomeKoncept анонсировала данный проект как «компактный» и одновременно «люксовый», так как с первого взгляда на планировку вы видите, насколько нестандартен подход к расположению комнат и насколько он оказывается удобным!
Комбинированный дизайн фасадов представлен декоративным панелями из дерева и штукатуркой трех цветов с разных сторон дома – белой, пепельной и грифельно-черной. Дом выглядит по-разному в разное время суток, что является еще одним его преимуществом.
Как потрясающе дом выглядит с этой стороны! Панорамное остекление в выступающей справа гостиной и на лестнице (чуть левее) смотрится фантастически современно! Лаконичный дизайн с любовью к азиатскому современному стилю здесь выглядит очень эстетично, а цветовая гамма позволяет подчеркнуть линии и создать нежные контрасты.
Жилой блок с гостиной и кухней выделен справа и находится на максимальном отдалении от гаража, котельной и прихожей. Таким образом, здесь создается атмосфера спокойствия, ведь данная зона открытая, но не проходная.
На мансардном этаже мы нашли три спальни и две ванные комнаты с отдельной общей гардеробной для сезонной одежды. Особенная планировка для ванных комната площадью в 15 и 8,4 кв. метра поражает своей обустроенностью и интересным подходом.
Эта шикарная гостиная имеет потрясающий вид из окон на сад и террасы. А самая большая из них, правая, выглядит как азиатский внутренний дворик!
Шикарная гостиная выглядит практически райской благодаря очень смелой и современной комбинации из окон двух типов. Узкие и высокие в пол здесь позволяют разбить панораму сада на отдельные «кадры», что дает возможность с большим интересом наблюдать за дождем, закатом или восходом.
Правый блок является дверьми-слайдерами почти от пола до потолка с выходом на террасу. Угловой диван здесь особого типа – узкая его часть расположена к телевизору, а длинная – в сторону столовой. За правой спинкой дивана, как мы видели на фотографии выше, тоже есть блок дверей-слайдеров.
Шикарный кухонный гарнитур в данном проекте имеет два типа эффектно скомбинированных фасадов – «под дерево» и белый глянец. Встроенный в стену модуль становится почти невесомым, хотя он составляет 90% мест хранения и прячет за дверцами большой двустворчатый холодильник (слева), духовку и микроволновку.
Стильная кухня-столовая имеет две интересные зоны – барную стойку для завтраков и стильную зону с плитой и подвесной вытяжкой в стиле минимализм. Именно данная конструкция, находящаяся прямо в центре комнаты, задает интерьеру ультра-современный тон.
Узкие и длинные окна в зоне столовой идеальны для создания парадной атмосферы, являясь при этом весьма экономичным вариантом.
Панорамное остекление в интерьере лестничного холла выходит пейзажным видом прямо на большую террасу с интегрированной клумбой. Оформлена данная зона в стиле азиатского минимализма – с любовью к древесине и простым, но изящным линиям. Отсюда хорошо виден и весь сад – здесь может быть детская игровая площадка, бассейн, еще одно патио, терраса.
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