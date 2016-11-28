Проект дома 180 метров за 4 млн рублей

Шикарная гостиная выглядит практически райской благодаря очень смелой и современной комбинации из окон двух типов. Узкие и высокие в пол здесь позволяют разбить панораму сада на отдельные «кадры», что дает возможность с большим интересом наблюдать за дождем, закатом или восходом.

Правый блок является дверьми-слайдерами почти от пола до потолка с выходом на террасу. Угловой диван здесь особого типа – узкая его часть расположена к телевизору, а длинная – в сторону столовой. За правой спинкой дивана, как мы видели на фотографии выше, тоже есть блок дверей-слайдеров.