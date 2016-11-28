Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Проект дома 180 метров за 4 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify
Loading admin actions …

Ультра-современный и очень стильный дом за 4 млн рублей – это вовсе не роскошь, а реальность, например, для польских архитекторов. Студия HomeKoncept анонсировала данный проект как «компактный» и одновременно «люксовый», так как с первого взгляда на планировку вы видите, насколько нестандартен подход к расположению комнат и насколько он оказывается удобным!

Дизайн фасадов

homify
homify

homify
homify
homify

Комбинированный дизайн фасадов представлен декоративным панелями из дерева и штукатуркой трех цветов с разных сторон дома – белой, пепельной и грифельно-черной. Дом выглядит по-разному в разное время суток, что является еще одним его преимуществом.

Вид с заднего дворика

homify
homify

homify
homify
homify

Как потрясающе дом выглядит с этой стороны! Панорамное остекление в выступающей справа гостиной и на лестнице (чуть левее) смотрится фантастически современно! Лаконичный дизайн с любовью к азиатскому современному стилю здесь выглядит очень эстетично,  а цветовая гамма позволяет подчеркнуть линии и создать нежные контрасты.

Планировка первого этажа

homify
homify

homify
homify
homify

Жилой блок с гостиной и кухней выделен справа и находится на максимальном отдалении от гаража, котельной и прихожей. Таким образом, здесь создается атмосфера спокойствия, ведь данная зона открытая, но не проходная.

Планировка второго этажа

homify
homify

homify
homify
homify

На мансардном этаже мы нашли три спальни и две ванные комнаты с отдельной общей гардеробной для сезонной одежды. Особенная планировка для ванных комната площадью в 15 и 8,4 кв. метра поражает своей обустроенностью и интересным подходом.

Дизайн современной гостиной

homify
homify

homify
homify
homify

Эта шикарная гостиная имеет потрясающий вид из окон на сад и террасы. А самая большая из них, правая, выглядит как азиатский внутренний дворик!

Земля обетованная

homify
homify

homify
homify
homify

Шикарная гостиная выглядит практически райской благодаря очень смелой и современной комбинации из окон двух типов. Узкие и высокие в пол здесь позволяют разбить панораму сада на отдельные «кадры», что дает возможность с большим интересом наблюдать за дождем, закатом или восходом.

Правый блок является дверьми-слайдерами почти от пола до потолка с выходом на террасу. Угловой диван здесь особого типа – узкая его часть расположена к телевизору, а длинная – в сторону столовой.  За правой спинкой дивана, как мы видели на фотографии выше, тоже есть блок дверей-слайдеров.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Кухонный гарнитур

homify
homify

homify
homify
homify

Шикарный кухонный гарнитур в данном проекте имеет два типа эффектно скомбинированных фасадов – «под дерево» и белый глянец. Встроенный в стену модуль становится почти невесомым, хотя он составляет 90% мест хранения и прячет за дверцами большой двустворчатый холодильник (слева), духовку и микроволновку.

Кухня-столовая

homify
homify

homify
homify
homify

Стильная кухня-столовая имеет две интересные зоны – барную стойку для завтраков и стильную зону с плитой и подвесной вытяжкой в стиле минимализм. Именно данная конструкция, находящаяся прямо в центре комнаты, задает интерьеру ультра-современный тон.

Узкие и длинные окна в зоне столовой идеальны для создания парадной атмосферы, являясь при этом весьма экономичным вариантом.

Лестничный холл

homify
homify

homify
homify
homify

Панорамное остекление в интерьере лестничного холла выходит пейзажным видом прямо на большую террасу с интегрированной клумбой. Оформлена данная зона в стиле азиатского минимализма – с любовью к древесине и простым, но изящным линиям. Отсюда хорошо виден и весь сад – здесь может быть детская игровая площадка, бассейн, еще одно патио, терраса.

Далее на homify:

Все о строительстве дома на homify;

Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

Идеи дизайна красивой кухни.

10 идей практичных заборов
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо