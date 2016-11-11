Бунгало по немецким стандартам за 4,5 млн под ключ

Этот прекрасный немецкий дом подарит вам представление о новом уровне жизни. Конечно же, 4,5 млн рублей – достаточно весомая сумма, но именно в данном формате она может быть использована на 100%.
В этой Книге Идей мы рассмотрим данный проект по разным критериям. Построен он из блоков, имеет отопление в виде газового котла и общую площадь в 136 кв. метров + гараж 36 кв. метров.
Студия HomeKoncept и на этот раз порадовала нас утонченными, непревзойденными интерьерами, интересными сочетаниями оттенков и современной планировкой.
Данный дом имеет все шансы стать одним из ваших любимчиков. Бунгало, выполненное на немецком уровне, всегда смотрится более, чем достойно. Напоминаем вам, что по смете самих архитекторов получается, что дом стоит 4,5 млн рублей «под ключ» (работа, материалы) в режиме экономии.
Кроме того, этот дом понравится как прекрасной половине, так и мужскому сообществу, ведь в нем красиво соединились рациональность и эстетика, бюджетность и парадный вид. Отделка фасадов была произведена серым клинкерным кирпичом, а в некоторых местах – красивыми деревянными декоративными панелями. Есть еще и элементы с белой штукатуркой, а вот система водостока выбрана серая, в тон кровле и фасаду.
Шикарный вид заднего дворика обусловлен не только панорамным остеклением в угловой столовой, но еще и стильным патио справа, интересной трехуровневой террасой на переднем плане и очень современным ландшафтным дизайном.
С каждого ракурса дом выглядит современно и стильно, хотя не требует сильных вложений для реализации такого типа отделки и планировки.
И уж тем более дом не выглядит «обычным» или «простым». В нем явно чувствуется динамика 21-ого века, своеобразная и слегка похожая на городскую.
В доме три спальни, шикарные встроенные системы хранения, одна большая ванная, прихожая, кабинет, кухня-гостиная в 54 кв. метра. Также в доме есть гараж на два автомобиля, котельная и мастерская, кладовая при кухне и гостевой туалет. Общая площадь патио – около 40 кв. метров.
Стильный дизайн интерьера основан на интересной цветовой гамме, несколько серых оттенков наилучшим образом демонстрируют переходы по полутонам на фоне светлой теплой древесины. Панорамное остекление тоже играет немалую роль в общей атмосфере интерьера.
На визуализации выше вы видите кухню-гостиную с площадью в целых 54 кв. метра! Очень интересный вариант с угловой столовой и угловым остеклением в ней заслуживает вашего отдельного внимания. Мебель и отделка стильно подчеркнуты дизайнерскими светильниками в форме застывших черных капель!
Обратите внимание на то, что двери и цвет пола, столешницы, идеально точно подобраны к дизайну кухонного гарнитура.
В гостиной есть камин, зона TV с полочкой, выход на террасу и еще одно длинное горизонтальное окно возле телевизора.
Красивый вид открывается на это просторное помещение и из столовой, самого солнечного места в доме.
Кухонный остров выполнен в люксовой манере с глянцевыми фасадами и будто хромированной столешницей.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;