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Бунгало по немецким стандартам за 4,5 млн под ключ

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt domu HomeKONCEPT 27, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
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Этот прекрасный немецкий дом подарит вам представление о новом уровне жизни. Конечно же, 4,5 млн рублей – достаточно весомая сумма, но именно в данном формате она может быть использована на 100%.

В этой Книге Идей мы рассмотрим данный проект по разным критериям. Построен он из блоков, имеет отопление в виде газового котла и общую площадь в 136 кв. метров + гараж 36 кв. метров.

Студия HomeKoncept и на этот раз порадовала нас утонченными, непревзойденными интерьерами, интересными сочетаниями оттенков и современной планировкой.

Внешний вид

Projekt domu HomeKONCEPT 27, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Данный дом имеет все шансы стать одним из ваших любимчиков. Бунгало, выполненное на немецком уровне, всегда смотрится более, чем достойно. Напоминаем вам, что по смете самих архитекторов получается, что дом стоит 4,5 млн рублей «под ключ» (работа, материалы) в режиме экономии.

Кроме того, этот дом понравится как прекрасной половине, так и мужскому сообществу, ведь в нем красиво соединились рациональность и эстетика, бюджетность и парадный вид. Отделка фасадов была произведена серым клинкерным кирпичом, а в некоторых местах – красивыми деревянными декоративными панелями. Есть еще и элементы с белой штукатуркой, а вот система водостока выбрана серая, в тон кровле и фасаду.

На заднем дворике

Projekt domu HomeKONCEPT 27, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Шикарный вид заднего дворика обусловлен не только панорамным остеклением в угловой столовой, но еще и стильным патио справа, интересной трехуровневой террасой на переднем плане и очень современным ландшафтным дизайном.

Вид сбоку

Projekt domu HomeKONCEPT 27, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

С каждого ракурса дом выглядит современно и стильно, хотя не требует сильных вложений для реализации такого типа отделки и планировки.

Патио

Projekt domu HomeKONCEPT 27, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

И уж тем более дом не выглядит «обычным» или «простым». В нем явно чувствуется динамика 21-ого века, своеобразная и слегка похожая на городскую.

Планировка

homify
homify

homify
homify
homify

В доме три спальни, шикарные встроенные системы хранения, одна большая ванная, прихожая, кабинет, кухня-гостиная в 54 кв. метра. Также в доме есть гараж на два автомобиля, котельная и мастерская, кладовая при кухне и гостевой туалет. Общая площадь патио – около 40 кв. метров.

Дизайн интерьера

Projekt domu HomeKONCEPT 27, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Стильный дизайн интерьера основан на интересной цветовой гамме, несколько серых оттенков наилучшим образом демонстрируют переходы по полутонам на фоне светлой теплой древесины. Панорамное остекление тоже играет немалую роль в общей атмосфере интерьера.

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Кухня-гостиная

Projekt domu HomeKONCEPT 27, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

На визуализации выше вы видите кухню-гостиную с площадью в целых 54 кв. метра! Очень интересный вариант с угловой столовой и угловым остеклением в ней заслуживает вашего отдельного внимания. Мебель и отделка стильно подчеркнуты дизайнерскими светильниками в форме застывших черных капель!

Отделка

Projekt domu HomeKONCEPT 27, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Обратите внимание на то, что двери и цвет пола, столешницы, идеально точно подобраны к дизайну кухонного гарнитура.

Гостиная

Projekt domu HomeKONCEPT 27, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

В гостиной есть камин, зона TV с полочкой, выход на террасу и еще одно длинное горизонтальное окно возле телевизора.

Вид из столовой

Projekt domu HomeKONCEPT 27, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Красивый вид открывается на это просторное помещение и из столовой, самого солнечного места в доме.

Кухня

Projekt domu HomeKONCEPT 27, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Кухонный остров выполнен в  люксовой манере с глянцевыми фасадами и будто хромированной столешницей.

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