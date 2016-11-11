Бунгало по немецким стандартам за 4,5 млн под ключ

Этот прекрасный немецкий дом подарит вам представление о новом уровне жизни. Конечно же, 4,5 млн рублей – достаточно весомая сумма, но именно в данном формате она может быть использована на 100%.

В этой Книге Идей мы рассмотрим данный проект по разным критериям. Построен он из блоков, имеет отопление в виде газового котла и общую площадь в 136 кв. метров + гараж 36 кв. метров.

Студия HomeKoncept и на этот раз порадовала нас утонченными, непревзойденными интерьерами, интересными сочетаниями оттенков и современной планировкой.