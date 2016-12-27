10 функциональных построек для сада

Ваши старания по обустройству сада окупятся быстрее, если вы найдете несколько идей, которые быстро увеличат ваш КПД (Коэффициент Полезного Действия) и коренным образом преобразят облик участка!

Сегодня мы собрали для вас 15 новых идей, которые позволят вам обустроить даже самые далекие уголки сада, что уж говорить о центре!