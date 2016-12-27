10 функциональных построек для сада

Ваши старания по обустройству сада окупятся быстрее, если вы найдете несколько идей, которые быстро увеличат ваш КПД (Коэффициент Полезного Действия) и коренным образом преобразят облик участка!
Сегодня мы собрали для вас 15 новых идей, которые позволят вам обустроить даже самые далекие уголки сада, что уж говорить о центре!
Посмотрим на дачный домик на заднем плане – слева вы найдете дверь в туалет, справа – в душевую, а по центру расположилась гостиная-кухня с раскладным диваном. При нем же мы найдем шикарную террасу со ступенями и клумбой по периметру в белом цвете! Такую террасу стоит пристраивать к любому домику!
Самый простой способ получить теплицу – купить ее и установить на своем участке. Выбирайте более прочные каркасы для снежных зим и наслаждайтесь помидорами раньше срока!
Идеальное место для отдыха – ручей в форме букв G, O или U, позволяющий создать «остров» со столовой группой или беседкой.
К предыдущей идее с ручьем или водоемом вам пригодится и мостик, чтобы более удобно перебираться на ту сторону.
Потрясающая каменная лагуна позволит вам не только завести рыбок, но еще и сделать участок более приятным по микроклимату в сухие дни. А еще лагуна поможет вам посадить множество удивительных растений, которым нужна водная среда.
Шикарный английский зимний сад даст возможность реализовать идею летней гостиной и столовой, домашнего кинотеатра или каминной комнаты!
Более бюджетная веранда, тем не менее, тоже будет удачным решением для вашего дома.
К даче можно и просто пристроить комнату с отдельной крышей, например, гостиную для отдыха с видом на сад и террасой.
Красивая беседка – гордость любого дачника! Добавьте к ней текстиль и вы получите зону для отдыха в SPA-стиле!
Данный проект выполнен в средней полосе в Польше. Стиль минимализм бассейну и террасе из термодерева (или ДПК) явно к лицу!
Современная лавочка со спинкой в виде блочного забора подойдет любому дачному участку! Кроме того, такая постройка создаст приватность своей монументальностью
Если у вас есть бассейн или водоем, было бы неплохо поставить заборчик из стекла и бетона вдоль него, оставляя при этом место для прыжков слева и справа.
Ранее мы уже писали, смотрели и видели, как создаются декоративные водоемы – просто и легко, даже самые потрясающие на вид. Почему бы и вам ни сделать себе такой?
А заодно и создать каменный мост через водоем с красивыми растениями, выбранными по советам дизайнеров!
Как построить дешевую дачу? Нужен продуманный план. Такой, где каждый квадратный метр будет использоваться в удобной и современной манере, а не пропадать зря в непонятных коридорах или неудобной планировке.
Проект на фотографии выше (дачный домик + забор + бассейн) может стоить около 1 млн рублей и быть вашей реальностью! Маленький бассейн выйдет примерно в 500 тысяч рублей (каркасный), еще 400 тысяч потребует домик (25 метров спальня-кухня с панорамным остеклением и ванная комната 5 метров + кладовая 4 метра). Так, за 1 млн рублей, вы получаете «картинку»!
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