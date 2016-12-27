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10 функциональных построек для сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Complex Conservatory on Victorian Rectory, Vale Garden Houses Vale Garden Houses Зимний сад в эклектичном стиле
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Ваши старания по обустройству сада окупятся быстрее, если вы найдете несколько идей, которые быстро увеличат ваш КПД (Коэффициент Полезного Действия) и коренным образом преобразят облик участка!

Сегодня мы собрали для вас 15 новых идей, которые позволят вам обустроить даже самые далекие уголки сада, что уж говорить о центре!

​Терраса

The shed GK Architects Ltd Сад Аксессуары и декор
GK Architects Ltd

The shed

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

Посмотрим на дачный домик на заднем плане – слева вы найдете дверь в туалет, справа – в душевую, а по центру расположилась гостиная-кухня с раскладным диваном. При нем же мы найдем шикарную террасу со ступенями и клумбой по периметру в белом цвете! Такую террасу стоит пристраивать к любому домику!

Теплица

8x10 Cedar Growhouse Greenhouse homify Сад Беседки и теплицы wooden greenhouse,wooden greenhouses,timber greenhouses,traditional greenhouses,victorian greenhouses
homify

8x10 Cedar Growhouse Greenhouse

homify
homify
homify

Самый простой способ получить теплицу – купить ее и установить на своем участке. Выбирайте более прочные каркасы для снежных зим и наслаждайтесь помидорами раньше срока!

Остров и ручей

Własna wyspa w ogrodzie, Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal Сад в классическом стиле
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal

Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal

Идеальное место для отдыха – ручей в форме букв G, O или U, позволяющий создать «остров» со столовой группой или беседкой.

​Мостик

homify Сад в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

К предыдущей идее с ручьем или водоемом вам пригодится и мостик, чтобы более удобно перебираться на ту сторону.

​Лагуна

Гостиничный комплекс, г. Геленджик, Вечные ценности Вечные ценности Сад в средиземноморском стиле сад,гостиница,озеленение,растения,проект,геленджик,участок,деревья,водоем,газон,полив,посадка,садовник,ландшафт,природа,дизайнер
Вечные ценности

Гостиничный комплекс, г. Геленджик

Вечные ценности
Вечные ценности
Вечные ценности

Потрясающая каменная лагуна позволит вам не только завести рыбок, но еще и сделать участок более приятным по микроклимату в сухие дни. А еще лагуна поможет вам посадить множество удивительных растений, которым нужна водная среда.

​Зимний сад

Complex Conservatory on Victorian Rectory Vale Garden Houses Зимний сад в эклектичном стиле
Vale Garden Houses

Complex Conservatory on Victorian Rectory

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

Шикарный английский зимний сад даст возможность реализовать идею летней гостиной и столовой, домашнего кинотеатра или каминной комнаты!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Веранда

Casa Nando Reis, Estúdio Paulo Alves Estúdio Paulo Alves Зимний сад в стиле модерн
Estúdio Paulo Alves

Estúdio Paulo Alves
Estúdio Paulo Alves
Estúdio Paulo Alves

Более бюджетная веранда, тем не менее, тоже будет удачным решением для вашего дома.

​Пристройка

Hardwood Orangery Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Orangery

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

К даче можно и просто пристроить комнату с отдельной крышей, например, гостиную для отдыха с видом на сад и террасой.

​Беседка

homify Сад в азиатском стиле
homify

homify
homify
homify

Красивая беседка – гордость любого дачника! Добавьте к ней текстиль и вы получите зону для отдыха в SPA-стиле!

​Бассейн с террасой

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Данный проект выполнен в средней полосе в Польше. Стиль минимализм бассейну и террасе из термодерева (или ДПК) явно к лицу!

​Лавочка

Suspended Wall Seat in Japanese Style Garden Unique Landscapes Сад в азиатском стиле
Unique Landscapes

Suspended Wall Seat in Japanese Style Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Современная лавочка со спинкой в виде блочного забора подойдет любому дачному участку! Кроме того, такая постройка создаст приватность своей монументальностью

​Забор вдоль бассейна

Kleine tuin met toch een zwembad, Sparq Tuinen Sparq Tuinen Сад в стиле модерн
Sparq Tuinen

Sparq Tuinen
Sparq Tuinen
Sparq Tuinen

Если у вас есть бассейн или водоем, было бы неплохо поставить заборчик из стекла и бетона вдоль него, оставляя при этом место для прыжков слева и справа.

​Декоративный водоем

Altes im neuen Gewand - Sanierung einer Teichanlage in einem bestehenden japanischen Garten, Kokeniwa Japanische Gartengestaltung Kokeniwa Japanische Gartengestaltung Сад в азиатском стиле
Kokeniwa Japanische Gartengestaltung

Kokeniwa Japanische Gartengestaltung
Kokeniwa Japanische Gartengestaltung
Kokeniwa Japanische Gartengestaltung

Ранее мы уже писали, смотрели и видели, как создаются декоративные водоемы – просто и легко, даже самые потрясающие на вид. Почему бы и вам ни сделать себе такой?

​Каменный мостик через водоем

Altes im neuen Gewand - Sanierung einer Teichanlage in einem bestehenden japanischen Garten, Kokeniwa Japanische Gartengestaltung Kokeniwa Japanische Gartengestaltung Сад в азиатском стиле
Kokeniwa Japanische Gartengestaltung

Kokeniwa Japanische Gartengestaltung
Kokeniwa Japanische Gartengestaltung
Kokeniwa Japanische Gartengestaltung

А заодно и создать каменный мост через водоем с красивыми растениями, выбранными по советам дизайнеров!

​Домик для гостей/дача

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Бассейн в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Как построить дешевую дачу? Нужен продуманный план. Такой, где каждый квадратный метр будет использоваться в удобной и современной манере, а не пропадать зря в непонятных коридорах или неудобной планировке.

Проект на фотографии выше (дачный домик + забор + бассейн) может стоить около 1 млн рублей и быть вашей реальностью! Маленький бассейн выйдет примерно в 500 тысяч рублей (каркасный), еще 400 тысяч потребует домик (25 метров спальня-кухня с панорамным остеклением и ванная комната 5 метров + кладовая 4 метра). Так, за 1 млн рублей, вы получаете «картинку»!

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10 важных моментов, о которых вы должны знать, прежде чем начать строить свой дом

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