10 идей для ваших клумб

Мы собрали для вас свежие, интересные идеи, чтобы в конце дачного сезона вы не скучали, а думали о новых весенних свершениях! Давайте вместе посмотрим, что и где можно реализовать в формате клумб на вашем участке!
Данный способ тоже помогает бороться с сорняками и держать сад в полном порядке. Аккуратный вид можно создать только с помощью подобных типов мульчирования. Галька может быть речная серая либо морская белая. Лучше всего раскладывать белые камешки ближе к поверхности, так они выглядят более эстетично.
Данный способом мульчирования поможет справиться с сорняками, создать опрятный вид на клумбе, он красиво контрастирует с листвой и является отличной заменой керамзиту или сосновой коре. Комбинировать его можно с камнями, галькой (белой и серой), темно-коричневым оттенком.
Вторая идея на данной фотографии – камни и глыбы для украшения клумбы, а также для разметки. С камнями будет проще вспомнить, где и что было посажено («справа от маленького камня», «слева от камня в форме Италии»).
Такое решение идеально подходит для маленького сада, который хочет быть очень аккуратным и ухоженным.
Такую идею нужно закладывать в проект террасы, патио, мощеной площадки заранее. Лучше всего выбирать растения с корневой системой, которая идет прямо вниз, а не распластывается по поверхности, а также с не слишком мощной корневой системой, чтобы она не смогла разрушить вашу площадку. Правда, вероятность такого исхода крайне мала.
Такой тип озеленения спасет многие участки от необустроенности – вам нужно лишь выбрать два типа кустарников и посадить их слева и справа от угла забора. Мы советуем выбирать что-нибудь погуще и лучше – хвойное, чтобы вечнозеленый образ всегда был перед глазами (а не забор).
Суккуленты и многие другие южные растения для сухого климата идеально подойдут для организации вдохновляющей клумбы возле маленького водопада. Здесь тоже рекомендуется использовать для украшения гальку.
Японский сад – это кропотливая работа, чувство вкуса, гармонии и меры. Для настоящего любителя создавать его – одно удовольствие! Японский сад базируется на маленьких элементах – дорожках, камнях, скульптурах и фонариках из камня. В нем может сухой или настоящий ручей, некоторое количество цветущих растений, бамбуковый забор.
Данный тип клумбы очень часто используется во французском геометричном саду, правда, тогда в кашпо посажены кустарники под стрижку. Другой вариант – это однолетники и лианные растения вперемежку.
Такую клумбу можно построить с помощью специальных бетонных или каменных плит, купленных в магазине. Особенного внимания в ней заслуживает эффектное мульчирование галькой.
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