10 идей для ваших клумб

Данный способом мульчирования поможет справиться с сорняками, создать опрятный вид на клумбе, он красиво контрастирует с листвой и является отличной заменой керамзиту или сосновой коре. Комбинировать его можно с камнями, галькой (белой и серой), темно-коричневым оттенком.

Вторая идея на данной фотографии – камни и глыбы для украшения клумбы, а также для разметки. С камнями будет проще вспомнить, где и что было посажено («справа от маленького камня», «слева от камня в форме Италии»).