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10 идей для ваших клумб

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Сад в стиле модерн
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Мы собрали для вас свежие, интересные идеи, чтобы в конце дачного сезона вы не скучали, а думали о новых весенних свершениях! Давайте вместе посмотрим, что и где можно реализовать в формате клумб на вашем участке!

​Мульчирование галькой

Aménagement complet pour un jardin de centre ville, EURL OLIVIER DUBOIS EURL OLIVIER DUBOIS Сад в стиле модерн
EURL OLIVIER DUBOIS

EURL OLIVIER DUBOIS
EURL OLIVIER DUBOIS
EURL OLIVIER DUBOIS

Данный способ тоже помогает бороться с сорняками и держать сад в полном порядке. Аккуратный вид можно создать только с помощью подобных типов мульчирования. Галька может быть речная серая либо морская белая. Лучше всего раскладывать белые камешки ближе к поверхности, так они выглядят более эстетично.

​Мульчирование щебнем

Piscine, Schwein Aménagement Schwein Aménagement Сад в тропическом стиле Камень Серый
Schwein Aménagement

Schwein Aménagement
Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

Данный способом мульчирования поможет справиться с сорняками, создать опрятный вид на клумбе, он красиво контрастирует с листвой и является отличной заменой керамзиту или сосновой коре. Комбинировать его можно с камнями, галькой (белой и серой), темно-коричневым оттенком.

Вторая идея на данной фотографии – камни и глыбы для украшения клумбы, а также для разметки. С камнями будет проще вспомнить, где и что было посажено («справа от маленького камня», «слева от камня в форме Италии»).

​Туи/кипарисы вдоль забора

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Сад в стиле модерн
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Такое решение идеально подходит для маленького сада, который хочет быть очень аккуратным и ухоженным.

​Дерево/кустарник в площадке или террасе

Appartement parisien, Meero Meero Сад в стиле модерн
Meero

Meero
Meero
Meero

Такую идею нужно закладывать в проект террасы, патио, мощеной площадки заранее. Лучше всего выбирать растения с корневой системой, которая идет прямо вниз, а не распластывается по поверхности, а также с не слишком мощной корневой системой, чтобы она не смогла разрушить вашу площадку. Правда, вероятность такого исхода крайне мала.

​Угловое озеленение забора

//SALON DE PROVENCE//Jardin inspiration jardin mexicain, CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION Сад в стиле модерн
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

Такой тип озеленения спасет многие участки от необустроенности – вам нужно лишь выбрать два типа кустарников и посадить их слева и справа от угла забора. Мы советуем выбирать что-нибудь погуще и лучше – хвойное, чтобы вечнозеленый образ всегда был перед глазами (а не забор).

​Клумба возле водопада

Bassins et fontaines, Vert-parc Vert-parc Сад в стиле модерн
Vert-parc

Vert-parc
Vert-parc
Vert-parc

Суккуленты и многие другие южные растения для сухого климата идеально подойдут для организации вдохновляющей клумбы возле маленького водопада. Здесь тоже рекомендуется использовать для украшения гальку.

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​Японский сад

Jardin japonais à Enghien-les-Bains, Taffin Taffin Сад в азиатском стиле
Taffin

Taffin
Taffin
Taffin

Японский сад – это кропотливая работа, чувство вкуса, гармонии и меры. Для настоящего любителя создавать его – одно удовольствие! Японский сад базируется на маленьких элементах – дорожках, камнях, скульптурах и фонариках из камня. В нем может сухой или настоящий ручей, некоторое количество цветущих растений, бамбуковый забор.

​Клумба в кашпо

Fleurs en pots pour balcon et terrasse, My Little Jardin My Little Jardin Сад в классическом стиле
My Little Jardin

My Little Jardin
My Little Jardin
My Little Jardin

Данный тип клумбы очень часто используется во французском геометричном саду, правда, тогда в кашпо посажены кустарники под стрижку. Другой вариант – это однолетники и лианные растения вперемежку.

​Многоярусная клумба

Cloître de l’Abbaye de Neumünster, Digitale Paysage Digitale Paysage Сад в стиле модерн
Digitale Paysage

Digitale Paysage
Digitale Paysage
Digitale Paysage

Такую клумбу можно построить с помощью специальных бетонных или каменных плит, купленных в магазине. Особенного внимания в ней заслуживает эффектное мульчирование галькой.

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