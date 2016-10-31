TOP-10 раздражающих гостей факторов в вашем доме

Давайте узнаем, о чем больше всего говорят гости, когда уходят домой, кроме тем, которые были подняты во время разговора. Что им не нравится в большинстве домов и что позволит им чувствовать себя более уверенно и свободно у вас в следующий раз!
Итак, перед нами 10 проблем, которые стоит поскорее решить – до следующего званного ужина!
Недостаток освещения очень остро чувствуется – при подходе к дому, на вашей улице, в прихожей и коридоре. Если гостиная и столовая остаются в гламурном полумраке, это выглядит стильно, а вот вышеперечисленные зоны действительно нуждаются в качественном освещении.
Интерьеры, полные незакрытых дверей, маленьких ящиков, дверец вызывают ощущение хаоса и беспорядка, даже если это не так.
Ужин должен быть красивым, нарядным, с новой и роскошной посудой, но вовсе не должен выходить далеко за рамки того, как вы обычно проводите вечер, иначе гостям это будет заметно.
Чистота – это важное качество любого гостеприимного дома, но расставлять все детали интерьера по линеечке вовсе не обязательно. Добавьте легкий беспорядок в виде подушек, пледа, аксессуаров, и будет намного лучше!
Легкая музыка, типа слегка ностальгичного James Blunt, жизнерадостной Colbie Caillat или всем известной Taylor Swift, на громкости примерно 25% (где 50% – нормальное звучание, а 100% – вечеринка), никому не повредит!
Свет должен быть нежным, плавным, текучим, гармоничным, как на фотографии выше. Важно, чтобы все уголки дома были освещены, а не лишь центр комнат. В идеале свет должен быть желтоватым.
Как мы знаем, не все из наших друзей были в восторге от того, что теперь в нашей гостиной часто отдыхают розовые единорожики и валяются пластиковые кубики. Если есть возможность, на то время, пока у вас гости, убирайте все игрушки из гостевой зоны (кухня, гостиная) подальше.
А вот в гостевой или главной ванной комнате точно можно навести просто идеально кристальный порядок. Если вы имеете гостевой туалет, лучше всего оставлять здесь полотенца с атласной ленточкой, поставить на полочку духи и дезодорант, рядом – бумажные полотенца, а также всегда следить за наличием здесь влажных и обычных салфеток.
Любому гостеприимному дому следует предложить гостям несколько вариантов отдыха – на диване, на кресле, на пуфике, в столовой, у камина и т.п.
Не все любят домашних животных – то, как они пытаются войти с нами в контакт, просят еду, отвлекают внимание. А у некоторых гостей на них может быть даже аллергия. Лучше всего сначала спросить гостей об их отношении к кошке или собаке, попугая – отнести в другую комнату, а если нужно, кошку и собаку – тоже.
Сделать свой дом мгновенно более стильным поможет простой совет. Если вы видите, что какие-то детали выбиваются по цветовой гамме, отложите их в сторону, поставьте в ту комнату, где они подходят по цвету!
Ваш дом должен быть максимально чистым, но не обязательно минималистичным. Очень важно почистить текстиль (ковры, шторы), но вовсе не обязательно убирать все детали интерьера куда-то в закрытые полки.
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