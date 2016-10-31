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TOP-10 раздражающих гостей факторов в вашем доме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Multifunctional Open Plan Space, Lauren Gilberthorpe Interiors Lauren Gilberthorpe Interiors Гостиные в эклектичном стиле Серый
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Давайте узнаем, о чем больше всего говорят гости, когда уходят домой, кроме тем, которые были подняты во время разговора. Что им не нравится в большинстве домов и что позволит им чувствовать себя более уверенно и свободно у вас в следующий раз!

Итак, перед нами 10 проблем, которые стоит поскорее решить – до следующего званного ужина!

​Недостаток освещения

Riggsacre, Corbridge, MWE Architects MWE Architects Дома в стиле модерн
MWE Architects

Riggsacre, Corbridge

MWE Architects
MWE Architects
MWE Architects

Недостаток освещения очень остро чувствуется – при подходе к дому, на вашей улице, в прихожей и коридоре. Если гостиная и столовая остаются в гламурном полумраке, это выглядит стильно, а вот вышеперечисленные зоны действительно нуждаются в качественном освещении.

​Интерьеры, полные открытых дверей

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Интерьеры, полные незакрытых дверей, маленьких ящиков, дверец вызывают ощущение хаоса и беспорядка, даже если это не так.

​Слишком претенциозный ужин

homify Столовая комната в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Ужин должен быть красивым, нарядным, с новой и роскошной посудой, но вовсе не должен выходить далеко за рамки того, как вы обычно проводите вечер, иначе гостям это будет заметно.

​Перфекционизм во всем

Projekt domu HomeKONCEPT 21, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Чистота – это важное качество любого гостеприимного дома, но расставлять все детали интерьера по линеечке вовсе не обязательно. Добавьте легкий беспорядок в виде подушек, пледа, аксессуаров, и будет намного лучше!

​Отсутствие легкой музыки

Whitton Drive, GK Architects Ltd GK Architects Ltd Прихожая, коридор и лестницыПолки и комоды
GK Architects Ltd

Whitton Drive

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

Легкая музыка, типа слегка ностальгичного James Blunt, жизнерадостной Colbie Caillat или всем известной Taylor Swift, на громкости примерно 25% (где 50% – нормальное звучание, а 100% – вечеринка), никому не повредит!

​Слишком яркий, «синеватый» свет в доме

homify
homify

homify
homify
homify

Свет должен быть нежным, плавным, текучим, гармоничным, как на фотографии выше. Важно, чтобы все уголки дома были освещены, а не лишь центр комнат. В идеале свет должен быть желтоватым.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Маленькие дети

DOM - BOCHNIA, stabrawa.pl stabrawa.pl Детская комнатa в скандинавском стиле
stabrawa.pl

stabrawa.pl
stabrawa.pl
stabrawa.pl

Как мы знаем, не все из наших друзей были в восторге от того, что теперь в нашей гостиной часто отдыхают розовые единорожики и валяются пластиковые кубики. Если есть возможность, на то время, пока у вас гости, убирайте все игрушки из гостевой зоны (кухня, гостиная) подальше.

​Грязная ванная

DOM - BOCHNIA, stabrawa.pl stabrawa.pl Ванная комната в скандинавском стиле
stabrawa.pl

stabrawa.pl
stabrawa.pl
stabrawa.pl

А вот в гостевой или главной ванной комнате точно можно навести просто идеально кристальный порядок. Если вы имеете гостевой туалет, лучше всего оставлять здесь полотенца с атласной ленточкой, поставить на полочку духи и дезодорант, рядом – бумажные полотенца, а также всегда следить за наличием здесь влажных и обычных салфеток.

​Отсутствие нескольких мест для сидения

homify
homify

homify
homify
homify

Любому гостеприимному дому следует предложить гостям несколько вариантов отдыха – на диване, на кресле, на пуфике, в столовой, у камина и т.п.

​Домашние животные

Open Plan Space Lauren Gilberthorpe Interiors Гостиные в эклектичном стиле Серый log side table,cat
Lauren Gilberthorpe Interiors

Open Plan Space

Lauren Gilberthorpe Interiors
Lauren Gilberthorpe Interiors
Lauren Gilberthorpe Interiors

Не все любят домашних животных – то, как они пытаются войти с нами в контакт, просят еду, отвлекают внимание. А у некоторых гостей на них может быть даже аллергия. Лучше всего сначала спросить гостей об их отношении к кошке или собаке, попугая – отнести в другую комнату, а если нужно, кошку и собаку – тоже.

Контраст залог успеха

Kitchen update, Hege in France Hege in France Кухня в скандинавском стиле
Hege in France

Kitchen update

Hege in France
Hege in France
Hege in France

Сделать свой дом мгновенно более стильным поможет простой совет. Если вы видите, что какие-то детали выбиваются по цветовой гамме, отложите их в сторону, поставьте в ту комнату, где они подходят по цвету! 

В итоге

s k a n d y n a w s k i b ł ę k i t, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz Кухня в скандинавском стиле
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

Ваш дом должен быть максимально чистым, но не обязательно минималистичным. Очень важно почистить текстиль (ковры, шторы), но вовсе не обязательно убирать все детали интерьера куда-то в закрытые полки.

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