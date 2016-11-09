До и После: Ремонт квартиры 40 метров

Вам досталось 40 квадратов свободной планировки с двумя окнами? Не спешите возводить стены, рассмотрите менее традиционный вариант – сделайте только ванную и туалет приватными, а остальное пространство оставьте в формате студии. Самый классический вариант мы рассмотрим в исполнении Estudio Nicolas Pierry из Буэнос Айреса.
Уже смонтирована бело-глянцевая кухня, что сразу поднимает планку интерьера в стиле модерн до люксового латиноамериканского бразильяно. И хотя бразильяно завоевал почти весь мир, у себя на родине с дверьми-слайдерами и огромными балконами он смотрится все же более органично.
При таких начальных условиях трудно представить в этом пространстве интерьер в стиле прованс или кантри. Урбанистичный пейзаж за окном даже в эффектном тропическом обрамлении требует себе в пару что-то более современное и комфортабельное.
Стеклянное ограждение балкона – уже не новинка для благополучного Буэнос-Айреса, а для нас пока все-таки представляется новомодным люксом. Обратите внимание на слив в полу, для тропического климата – это обязательный атрибут.
Пространство представляет собой почти квадрат. Справа от входа – кухня с окном, слева будет ванная комната, а на стене вровень с кроватью – дверь в туалет. На стороне с окнами пространство делят спальня и гостиная, разделенные модульной перегородкой с двумя телевизорами с обеих сторон.
Кухонный гарнитур и холодильник расположены в нише, образованной несущими опорами. От гостиной кулинарную часть отделяет кухонный остров с барной стойкой со стороны гостиной.
А вот так это выглядит в реальности. Оказалось, что барная стойка сделана из мрамора. Очень эффектно!
Этот рисунок показывает замысел дизайнера. Вы удивитесь, насколько точно он реализован.
По потолку зона гостиной выделена подвесным потолком трюфельного оттенка. Он составляет гармоничную пару с угловым диваном и длинноворсовым ковром перед ним.
При открытой планировке не разумно создавать для каждого уголка свой дизайн. Гораздо правильнее смотреть на пространство целиком, иногда выделяя оттенками функциональные зоны, но все же рисуя этим образ единого интерьера. Здесь это сделано безупречно.
Просторный балкон давал дизайнерам возможность сделать здесь почти все, что угодно. Они выбрали элегантный минималистичный формат, а для приватности жилого пространства расположили кашпо с высокими растениями прямо напротив окон.
Выбранные растения пока не стали нужного размера, но потенциал их уже понятен. Удобный в уходе сад, нежность качественно обработанного дерева, стильные кашпо и стена из декоративного камня дополнены функциональными шкафчиками модного серо-сиреневого оттенка и лавочками.
Возможно, вы даже захотите воплотить подобный дизайн и на своем балконе. Кажется, что сделать это очень просто, а ведь выглядит так красиво!
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