До и После: Ремонт квартиры 40 метров

Уже смонтирована бело-глянцевая кухня, что сразу поднимает планку интерьера в стиле модерн до люксового латиноамериканского бразильяно. И хотя бразильяно завоевал почти весь мир, у себя на родине с дверьми-слайдерами и огромными балконами он смотрится все же более органично.