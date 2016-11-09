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До и После: Ремонт квартиры 40 метров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
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Вам досталось 40 квадратов свободной планировки с двумя окнами? Не спешите возводить стены, рассмотрите менее традиционный вариант – сделайте только ванную и туалет приватными, а остальное пространство оставьте в формате студии. Самый классический вариант мы рассмотрим в исполнении Estudio Nicolas Pierry из Буэнос Айреса.

​До: начало положено

Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Уже смонтирована бело-глянцевая кухня, что сразу поднимает планку интерьера в стиле модерн до люксового латиноамериканского бразильяно. И хотя бразильяно завоевал почти весь мир, у себя на родине с дверьми-слайдерами и огромными балконами он смотрится все же более органично.

​До: простор за стеклянными дверьми

Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

При таких начальных условиях трудно представить в этом пространстве интерьер в стиле прованс или кантри. Урбанистичный пейзаж за окном даже в эффектном тропическом обрамлении требует себе в пару что-то более современное и комфортабельное.

​До: большой балкон

Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Стеклянное ограждение балкона – уже не новинка для благополучного Буэнос-Айреса, а для нас пока все-таки представляется новомодным люксом. Обратите внимание на слив в полу, для тропического климата – это обязательный атрибут.

​До: будущая планировка

Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Пространство представляет собой почти квадрат. Справа от входа – кухня с окном, слева будет ванная комната, а на стене вровень с кроватью – дверь в туалет. На стороне с окнами пространство делят спальня и гостиная, разделенные модульной перегородкой с двумя телевизорами с обеих сторон.

​До: эскиз кухонной зоны

Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Кухонный гарнитур и холодильник расположены в нише, образованной несущими опорами. От гостиной кулинарную часть отделяет кухонный остров с барной стойкой со стороны гостиной.

​После: кухня

Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

А вот так это выглядит в реальности. Оказалось, что барная стойка сделана из мрамора. Очень эффектно!

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​До: эскиз открытой планировки

Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Этот рисунок показывает замысел дизайнера. Вы удивитесь, насколько точно он реализован.

​После: гостиная

Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

По потолку зона гостиной выделена подвесным потолком трюфельного оттенка. Он составляет гармоничную пару с угловым диваном и длинноворсовым ковром перед ним.

​После: спальня

Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

При открытой планировке не разумно создавать для каждого уголка свой дизайн. Гораздо правильнее смотреть на пространство целиком, иногда выделяя оттенками функциональные зоны, но все же рисуя этим образ единого интерьера. Здесь это сделано безупречно.

​До: эскиз балкона

Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Просторный балкон давал дизайнерам возможность сделать здесь почти все, что угодно. Они выбрали элегантный минималистичный формат, а для приватности жилого пространства расположили кашпо с высокими растениями прямо напротив окон.

​После: эстетика минимализма

Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Выбранные растения пока не стали нужного размера, но потенциал их уже понятен. Удобный в уходе сад, нежность качественно обработанного дерева, стильные кашпо и стена из декоративного камня дополнены функциональными шкафчиками модного серо-сиреневого оттенка и лавочками.

​После: уютный балкон

Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Возможно, вы даже захотите воплотить подобный дизайн и на своем балконе. Кажется, что сделать это очень просто, а ведь выглядит так красиво!

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