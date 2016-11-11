До и После: Косметический ремонт квартиры в старом доме

Не смотря на обилие современных материалов для отделки пола, деревянный паркет по-прежнему в цене. Почти с маниакальным упорством его обладатели изыскивают возможность оставить эту штуку в квартире даже при капитальном ремонте. Содрать старое покрытие, отциклевать и отшлифовать заново, покрыть лаком, натереть мастикой или воском. Процедур предостаточно, но все они стоят того роскошного деревянного пола, которым станет старый паркет после этого.

Иногда весь последующий ремонт строится именно вокруг эффекта, который создает восстановленный паркет. И даже его рыже-желтый цвет, совсем не вписывающийся в модную палитру сегодняшнего дня, не останавливает истинных ценителей.