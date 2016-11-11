До и После: Косметический ремонт квартиры в старом доме

Не смотря на обилие современных материалов для отделки пола, деревянный паркет по-прежнему в цене. Почти с маниакальным упорством его обладатели изыскивают возможность оставить эту штуку в квартире даже при капитальном ремонте. Содрать старое покрытие, отциклевать и отшлифовать заново, покрыть лаком, натереть мастикой или воском. Процедур предостаточно, но все они стоят того роскошного деревянного пола, которым станет старый паркет после этого.
Иногда весь последующий ремонт строится именно вокруг эффекта, который создает восстановленный паркет. И даже его рыже-желтый цвет, совсем не вписывающийся в модную палитру сегодняшнего дня, не останавливает истинных ценителей.
Квартира, которую мы вам покажем сегодня, находится в Португалии, но для дизайна ее интерьера выбран стиль, более всего похожий на скандинавский. Коридор встречает эффектным орнаментом. Не пытайтесь оформить так обе стены, это слишком. А вот одна стена, даже со столь психоделическим рисунком, дополненная белоснежной стеной с картинами в черных рамках, вполне вписывается в концепцию скандинавского интерьера.
Оставив натуральный паркет, владельцы смирились с тем, что атмосфера получится немного ретро. Но скандинавский дизайн хорош именно тем, что берет ретро-формы и подает их в новом обличии, создавая вполне современный интерьер. И да, актуальный скандинавский вариант уже не боится насыщенных оттенков, типа ярко-синего и фиолетового.
Дизайн тумбы под телевизором напротив дивана служит объединяющим элементом всей гаммы. Светлое дерево, белый и модный серый рифмуются с другими элементами в комнате, превращая отдельные цветовые мазки в концептуальную палитру.
На фоне минимализма фасадов еще эффектнее смотрится современная техника, приносящая максимум современных удобств во все процессы на кухне. А слегка аскетичная лаконичность образа разбавлена броским рисунком пола.
Дизайн спальни основан на нейтральной серой гамме, а необходимая глубина достигается сложными текстурными изысками. Чтобы рыжий паркет не смотрелся слишком ярко и даже вычурно, немногочисленная мебель взята в матовом коричневом.
Стильно, современно, и старый паркет сохранен!
Хотя в спальне и есть окно, из-за маленькой площади ее не стали делать закрытым пространством. Снеся часть стены, ее объединили с таким же маленьким кабинетом. Обратите внимание на интересную конструкцию стеллажа. Мы согласны с дизайнером, во множестве неглубоких полок гораздо больше проку.
Скандинавские интерьеры ориентированы на семейный образ жизни, потому пространство детских комнат всегда оформлено в соответствии с детскими потребностями по габаритам и с особым вниманием к увлечениям ребенка. Такая карта на стене может обрадовать и вашего сына.
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