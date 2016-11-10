Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 модных стилей для дизайна ванной комнаты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Ванная комната в стиле модерн
Loading admin actions …

В дизайне ванной комнаты очень важен определенный стиль. В компактном пространстве очень легко создать нужную атмосферу, и потому эту возможность обязательно нужно использовать. Мечтаете ли вы о французском будуаре или о тайской вилле с бассейном, именно на этой маленькой площади у вашей мечты больше всего шансов на исполнение.

​Ванная комната в стиле шале

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign Ванная комната в скандинавском стиле
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

Если вы решили создать ванную комнату в стиле шале, вам понадобится плитка под серый камень, керамический паркет под дерево или настоящая древесина. Лучше использовать серые оттенки для акцентов (либо цвет марсала) и минимизировать количество аксессуаров.

​Параметрика

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design Ванная комната в скандинавском стиле
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

Стиль параметрика чаще всего используется вместе со стилями скандинавский или минимализм. Здесь важны орнаменты, созданные технологичным способом, и создающие перспективу либо просто особую динамику пространства.

​Модерн

Interior design "Hotel Abruzzi" - Roma, Arch. Lamberto Grutter Arch. Lamberto Grutter Ванная комната в стиле модерн
Arch. Lamberto Grutter

Arch. Lamberto Grutter
Arch. Lamberto Grutter
Arch. Lamberto Grutter

Современный стиль модерн любит расширенные душевые кабины, встроенные сливы, мозаику и большие зеркала и является идеальным для ванной комнаты в загородном доме или квартире.

​Нео-греческий

Ristrutturazione Appartamento sul Mare, Architetti Porto Cervo Architetti Porto Cervo Ванная комната в стиле модерн
Architetti Porto Cervo

Architetti Porto Cervo
Architetti Porto Cervo
Architetti Porto Cervo

Данный стиль можно назвать нео-греческим – традиции Древней Греции и модерна показывают качественную парную игру.

​Стиль SPA

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des Ванная комната в скандинавском стиле
Polygon arch&amp;des

Apartament OpenSpace

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Добавьте в интерьер ванной комнаты рельефы камня, гальку, древесину и аксессуары в азиатском стиле, и получится стиль SPA.

​Ретро 60-х

Un appartamento in centro, Mario Ferrara Mario Ferrara Ванная комната в стиле модерн
Mario Ferrara

Mario Ferrara
Mario Ferrara
Mario Ferrara

Яркий вариант ретро 60-х чаще всего ассоциируется с эклектичным стилем, но имеет вполне четкие характеристики в цветах, орнаментах, вариантах исполнения. Дизайнер поможет вам подобрать аутентичные детали.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Шебби-шебби-шик

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Ванная в средиземноморском стиле
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

Стиль шебби-шик – это смесь камня, дерева, бледных тонов, потертой мебели и классического антуража – с дорогим текстилем, может быть, туалетным столиком с зеркалом и роскошными аксессуарами.

​Стиль Дзэн

Casa - Studio, ARCHILAB architettura e design ARCHILAB architettura e design Ванная комната в стиле модерн
ARCHILAB architettura e design

ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design

Азиатский стиль, имеющий буддистские корни, создает гармоничную атмосферу полного расслабления.

​Английский кантри

homify Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
homify

homify
homify
homify

Полоска, розы, дерево и антураж кантри. То, что английский провинциальный стиль может сделать с вашей ванной, может вас просто обескуражить!

​Французский стиль

Загородный таунхаус "Мои териоки", Архитектура Интерьера Архитектура Интерьера Ванная в классическом стиле
Архитектура Интерьера

Загородный таунхаус Мои териоки

Архитектура Интерьера
Архитектура Интерьера
Архитектура Интерьера

Идеальная женская ванная комната обязательно должна быть выполнена во французском стиле или смежных – ар-деко, гламурном шике, голливудском стиле, неоклассическом.

​Минимализм

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Современный городской минимализм выглядит строго, но является очень комфортабельным стилем с большими зеркалами, стеклянной дверью, постерами и при этом – со встроенными шкафами для хранения и расположения стиральной машины.

Стиль бразильяно (бразильский шик на стыке модерна и минимализма) может быть интересен всем, кто ищет идеальные решения для маленькой ванной комнаты от 2 до 4 кв. метров!

​Европейский урбан

homify Ванная комната в стиле модерн Серый
homify

homify
homify
homify

Стиль европейский урбан практически всегда использует исключительно белоснежную мебель, керамику в серых тонах, а акцентирует внимание на люксовой сантехнике, душевой кабине, ванной чаше. Он всегда имеет современные встроенные сливы и изливы и бывает расположен на мансарде. Любовь к большим зеркалам и сливам в пол для душа здесь обязательна.

Далее на homify:

— Модульные дома на homify;

— TOP-10 простых проектов коттеджей;

— Идеи дизайна красивой кухни.

14 идей для обустройства вашего сада
А вы узнали что-нибудь новое из статьи?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо