10 модных стилей для дизайна ванной комнаты

Современный городской минимализм выглядит строго, но является очень комфортабельным стилем с большими зеркалами, стеклянной дверью, постерами и при этом – со встроенными шкафами для хранения и расположения стиральной машины.

Стиль бразильяно (бразильский шик на стыке модерна и минимализма) может быть интересен всем, кто ищет идеальные решения для маленькой ванной комнаты от 2 до 4 кв. метров!