10 модных стилей для дизайна ванной комнаты

В дизайне ванной комнаты очень важен определенный стиль. В компактном пространстве очень легко создать нужную атмосферу, и потому эту возможность обязательно нужно использовать. Мечтаете ли вы о французском будуаре или о тайской вилле с бассейном, именно на этой маленькой площади у вашей мечты больше всего шансов на исполнение.
Если вы решили создать ванную комнату в стиле шале, вам понадобится плитка под серый камень, керамический паркет под дерево или настоящая древесина. Лучше использовать серые оттенки для акцентов (либо цвет марсала) и минимизировать количество аксессуаров.
Стиль параметрика чаще всего используется вместе со стилями скандинавский или минимализм. Здесь важны орнаменты, созданные технологичным способом, и создающие перспективу либо просто особую динамику пространства.
Современный стиль модерн любит расширенные душевые кабины, встроенные сливы, мозаику и большие зеркала и является идеальным для ванной комнаты в загородном доме или квартире.
Данный стиль можно назвать нео-греческим – традиции Древней Греции и модерна показывают качественную парную игру.
Добавьте в интерьер ванной комнаты рельефы камня, гальку, древесину и аксессуары в азиатском стиле, и получится стиль SPA.
Яркий вариант ретро 60-х чаще всего ассоциируется с эклектичным стилем, но имеет вполне четкие характеристики в цветах, орнаментах, вариантах исполнения. Дизайнер поможет вам подобрать аутентичные детали.
Стиль шебби-шик – это смесь камня, дерева, бледных тонов, потертой мебели и классического антуража – с дорогим текстилем, может быть, туалетным столиком с зеркалом и роскошными аксессуарами.
Азиатский стиль, имеющий буддистские корни, создает гармоничную атмосферу полного расслабления.
Полоска, розы, дерево и антураж кантри. То, что английский провинциальный стиль может сделать с вашей ванной, может вас просто обескуражить!
Мои териоки
Идеальная женская ванная комната обязательно должна быть выполнена во французском стиле или смежных – ар-деко, гламурном шике, голливудском стиле, неоклассическом.
Современный городской минимализм выглядит строго, но является очень комфортабельным стилем с большими зеркалами, стеклянной дверью, постерами и при этом – со встроенными шкафами для хранения и расположения стиральной машины.
Стиль бразильяно (бразильский шик на стыке модерна и минимализма) может быть интересен всем, кто ищет идеальные решения для маленькой ванной комнаты от 2 до 4 кв. метров!
Стиль европейский урбан практически всегда использует исключительно белоснежную мебель, керамику в серых тонах, а акцентирует внимание на люксовой сантехнике, душевой кабине, ванной чаше. Он всегда имеет современные встроенные сливы и изливы и бывает расположен на мансарде. Любовь к большим зеркалам и сливам в пол для душа здесь обязательна.
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