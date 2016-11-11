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20 идей для визуального расширения гостиной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в классическом стиле
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Специально для вас мы собрали действенные дизайнерские приемы о том, как надо оформлять небольшие по размеру гостиные. У нас есть варианты от 9 кв. метров до 22-х, правда, некоторые из примеров имеют большую площадь, но они представлены лишь в контексте части интерьера, например, зеркальной отделки стен.

Мы благодарим всех дизайнеров и архитекторов, позволивших нам создать этот мини-гид с идеями по дизайну гостиных!

​Ками под лестницей

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Гостиная в рустикальном стиле Кирпичи Белый
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Идеальное решение для дачи или загородного дома – совместить пространство под лестницей с местом каминной зоны или же просто гардеробной, полочкой под TV. Место под лестницей часто незаслуженно обделено вниманием.

​Диван спиной к окну

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Данное расположение мягкой мебели сможет выручить вас в практически безвыходной планировке – имейте ее в виду. В городских условиях диван здесь ставится в 30-50 см от стены, на ваш вкус.

​Объединение с лоджией и кухней без сноса

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Такая идея поможет тем, у кого нет желания сносить перегородку между кухней и гостиной, а визуально увеличить пространство все-таки надо. Посмотрите, как эти крохотные комнаты стали одной и весьма шикарной.

​Кресла спиной к окнам

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Если вы – фанат кресел, но в вашей квартире для них просто нет места – подумайте о стене с окном!

​Яркие акценты

Zaskakujące połączenie stylów, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Гостиная в стиле лофт
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Текстиль и маленькие аксессуары помогут сделать гостиную яркой!

​Модульный кофейный столик

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura Гостиная в стиле модерн
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

Модульные кофейные столики имеют от 2 до 6-ти частей и пришли к нам из арабской традиции. Они помогают развернуть «пир на весь мир» за полчаса, а потом собрать все его детали в один маленький столик.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Зеркальная отделка в стиле ар-деко

Vintage Glam - projekt wnętrza stylowego domu, ArtCore Design ArtCore Design Гостиная в колониальном стиле
ArtCore Design

ArtCore Design
ArtCore Design
ArtCore Design

Такая отделка является высокопрофессиональным способом украшения стен в нужном вам стиле.

​Диван напротив дивана

homify Рабочий кабинет в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такое расположение понравится тем, кто любит приглашать гостей на чай и просто отдыхать в гостиной с детьми. Над одним из диванов или кресел можно повесить TV.

​Полноценная столовая

Obra Santo Andre, Silvana Borzi Design Silvana Borzi Design Гостиная в стиле модерн
Silvana Borzi Design

Silvana Borzi Design
Silvana Borzi Design
Silvana Borzi Design

Если вы разделите вашу гостиную при перепланировке, в ней наверняка найдется место и для полноценной столовой. Здесь, например, на площади в 17 кв. метров уместилось все!

​Объединение с кухней горизонтально

Ciepło Zimno..., DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Гостиные в эклектичном стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Горизонтально в данном случае значит – вдоль фасада, когда у новой комнаты есть два окна.

​Акцентная стена за TV

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один вариант акцентной стены относится к отделке камнем или кирпичом за TV.

​Объединение с кухней вертикально

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Гостиная в средиземноморском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Вертикально в данном случае значит вглубь фасада, когда у новой комнаты лишь одно окно.

​Двери-слайдеры на балкон

Mieszkanie - Warszawa - 85 m2, Mprojekt Mprojekt Гостиная в стиле модерн
Mprojekt

Mprojekt
Mprojekt
Mprojekt

Двери-слайдеры являются отличным шансом сделать квартиру современной, где бы она ни находилась!

​Полочка за диваном

Mieszkanie na poddaszu 85m2, Meblościanka Studio Meblościanka Studio Гостиная в скандинавском стиле
Meblościanka Studio

Meblościanka Studio
Meblościanka Studio
Meblościanka Studio

Идеальное решение проблем с газетами, журналами и книгами.

​Пуфик под столиком

DEPARTAMENTO PALERMO, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry Гостиная в стиле минимализм
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Модульный столик, который из состоит из непосредственно столика и пуфика, задвигающегося прямо под него, даст необходимую вариативность вашему интерьеру.

​Акцентная стена за диваном

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Медиа комната в стиле лофт
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

За диваном акцентная стена поможет вам создать фокусную точку, как в профессиональном интерьере. Украсьте ее эффектными обоями или покрасьте в контрастный цвет. Также вам может помочь подсветка.

​Зеркальная мебель

700, URBN URBN ГостинаяМебель для медиа комнаты
URBN

URBN
URBN
URBN

Зеркальная мебель или глянцевая, хорошо отражающая свет, отлично подойдет для дизайна любого маленького интерьера.

​Двухцветные шторы

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka Гостиная в скандинавском стиле
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

Такой вариант сделает интерьер гостиной более выразительным.

​Тяжелый текстиль

APARTAMENT - WARSZAWA POWIŚLE, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Гостиная в стиле модерн
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Глубокие оттенки, тяжелый текстиль и модные бренды – то, что нужно маленькой гостиной!

​Софа у окна или балкона

CONTEMPORARY CLASSIC - Projekt wnętrza rezydencji., ArtCore Design ArtCore Design Гостиная в классическом стиле Бежевый
ArtCore Design

ArtCore Design
ArtCore Design
ArtCore Design

А для гостиной в классических стилях идеально подойдет такой аристократичный вариант. Очень красиво выполненный интерьер в данном стиле вы можете увидеть на визуализации выше. Браво дизайнерам!

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