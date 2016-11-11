20 идей для визуального расширения гостиной

Специально для вас мы собрали действенные дизайнерские приемы о том, как надо оформлять небольшие по размеру гостиные. У нас есть варианты от 9 кв. метров до 22-х, правда, некоторые из примеров имеют большую площадь, но они представлены лишь в контексте части интерьера, например, зеркальной отделки стен.
Мы благодарим всех дизайнеров и архитекторов, позволивших нам создать этот мини-гид с идеями по дизайну гостиных!
Идеальное решение для дачи или загородного дома – совместить пространство под лестницей с местом каминной зоны или же просто гардеробной, полочкой под TV. Место под лестницей часто незаслуженно обделено вниманием.
Данное расположение мягкой мебели сможет выручить вас в практически безвыходной планировке – имейте ее в виду. В городских условиях диван здесь ставится в 30-50 см от стены, на ваш вкус.
Такая идея поможет тем, у кого нет желания сносить перегородку между кухней и гостиной, а визуально увеличить пространство все-таки надо. Посмотрите, как эти крохотные комнаты стали одной и весьма шикарной.
Если вы – фанат кресел, но в вашей квартире для них просто нет места – подумайте о стене с окном!
Текстиль и маленькие аксессуары помогут сделать гостиную яркой!
Модульные кофейные столики имеют от 2 до 6-ти частей и пришли к нам из арабской традиции. Они помогают развернуть «пир на весь мир» за полчаса, а потом собрать все его детали в один маленький столик.
Такая отделка является высокопрофессиональным способом украшения стен в нужном вам стиле.
Такое расположение понравится тем, кто любит приглашать гостей на чай и просто отдыхать в гостиной с детьми. Над одним из диванов или кресел можно повесить TV.
Если вы разделите вашу гостиную при перепланировке, в ней наверняка найдется место и для полноценной столовой. Здесь, например, на площади в 17 кв. метров уместилось все!
Горизонтально в данном случае значит – вдоль фасада, когда у новой комнаты есть два окна.
Еще один вариант акцентной стены относится к отделке камнем или кирпичом за TV.
Вертикально в данном случае значит вглубь фасада, когда у новой комнаты лишь одно окно.
Двери-слайдеры являются отличным шансом сделать квартиру современной, где бы она ни находилась!
Идеальное решение проблем с газетами, журналами и книгами.
Модульный столик, который из состоит из непосредственно столика и пуфика, задвигающегося прямо под него, даст необходимую вариативность вашему интерьеру.
За диваном акцентная стена поможет вам создать фокусную точку, как в профессиональном интерьере. Украсьте ее эффектными обоями или покрасьте в контрастный цвет. Также вам может помочь подсветка.
Зеркальная мебель или глянцевая, хорошо отражающая свет, отлично подойдет для дизайна любого маленького интерьера.
Такой вариант сделает интерьер гостиной более выразительным.
Глубокие оттенки, тяжелый текстиль и модные бренды – то, что нужно маленькой гостиной!
А для гостиной в классических стилях идеально подойдет такой аристократичный вариант. Очень красиво выполненный интерьер в данном стиле вы можете увидеть на визуализации выше. Браво дизайнерам!
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