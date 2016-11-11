20 идей для визуального расширения гостиной

Специально для вас мы собрали действенные дизайнерские приемы о том, как надо оформлять небольшие по размеру гостиные. У нас есть варианты от 9 кв. метров до 22-х, правда, некоторые из примеров имеют большую площадь, но они представлены лишь в контексте части интерьера, например, зеркальной отделки стен.

Мы благодарим всех дизайнеров и архитекторов, позволивших нам создать этот мини-гид с идеями по дизайну гостиных!