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​12 ошибок при уборке, которые совершают все

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt domu HomeKONCEPT 38, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
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Хотите достичь безупречной чистоты? Тогда учитесь на своих ошибках! Мы собрали самые распространенные для тех, кто обычно всегда куда-то спешит.

​Не промываете расходные материалы до конца

Kitchen & Dining, Gracious Luxury Interiors Gracious Luxury Interiors Кухня в стиле кантри Розовый Modern,Traditional,Country,Kitchen,Pink,White,white painted wood,wood flooring
Gracious Luxury Interiors

Kitchen & Dining

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

Каждый раз после уборки любую тряпочку или губку нужно промывать до конца, два раза со средством уже «начисто». Данное правило поможет вам не разносить микробы по всей кухне, гостиной и комнатам в следующий раз.

​Вы не знаете, как правильно мыть аксессуары

Projekt domu HomeKONCEPT 38, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Почти весь стеклянный, металлический, пластиковый декор имеет свои потребности в очистке. Например, искусственные цветы нужно мыть каждую неделю, а некоторые ткани требуют особенно бережного обращения.

Вы редко поднимаете вещи

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Подносы, кашпо, вазы. Все эти вещи надо поднимать и протирать под ними всю поверхность, как минимум, раз в неделю, а то и чаще.

​Не используете специальные средства

Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores ГостинаяШкафы и серванты Эффект древесины
Movelvivo Interiores

Sala Tropical Chic

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

Для мебели из ДСП и МДФ, для паркета, для окон, для керамики, для нержавеющей стали, для глянцевых поверхностей мебели, для натурального дерева, для пластика, для ноутбука, мрамора, подоконников – есть свои чистящие средства и все их нужно использовать строго по инструкции.

​Слишком торопливая уборка

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Гостиная в средиземноморском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Если вы очень хотите подходить к каждому грязному месту в доме только один раз, чтобы в него не возвращаться, вас ждет разочарование. Даже если на вид вы убрали более 90% пыли за первый раз, около 50% грязи и микробов здесь все равно осталось. Каждую поверхность следует протирать два раза, заходя при этом во все уголки.

​Забываете о пылесосе

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Чистить пылесос нужно после каждой уборки в большом доме, после нескольких – в маленьком и в квартире. Регулярно вытряхивая пылесборный мешок пылесоса, вы помогаете ему лучше и эффективнее на вас работать. Ваш интерьер в мгновение окна стране более чистым, как только вы совершите уборку с чистым пылесосом!

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​Три места, о которых забывают

Window Bay Seat homify Гостиная в стиле модерн
homify

Window Bay Seat

homify
homify
homify

Ершики во всех туалетах, шторы, кондиционер. Ершики и шторы должны быть заменены (постираны – для штор) через каждые 2-3 месяца использования. Кондиционер должен проходить полную, а не поверхностную чистку два-три раза в год!

​Мойте электронику только специальными средствами

Connect (UHD), Loewe Technologies GmbH Loewe Technologies GmbH Медиа комнатаЭлектроника
Loewe Technologies GmbH

Loewe Technologies GmbH
Loewe Technologies GmbH
Loewe Technologies GmbH

Если вас застала врасплох усталость и, стоя возле TV, вы решили помыть его… каким-нибудь гелем, чуть-чуть, просто сверху, то подумайте еще раз. 90% чистящих средств, попадая внутрь электроники, уничтожают возможность корректной работы устройств. Мойте ноутбуки, компьютеры, планшеты и другие гаджеты только с помощью специализированных средств!

​Редко полностью чистите ковры

homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Знаете ли вы, что нахождение ковров возрастом более 6-ти лет в доме просто опасно? В них заводятся микробы, остаются вирусы с последней вспышки простуды, различные микроорганизмы. Дышать воздухом над старым ковром опасно детям и людям с ослабленной иммунной системой. Кроме того, полностью чистить ковры следует 4-5 раз в год, а вытряхивать или активно пылесосить – два-три раза в неделю!

Не мойте окна в солнечный день

Bagno di travertino nella casa di Michael Bay a Los Angeles, Pietre di Rapolano Pietre di Rapolano Ванная комнатаВанны и душевые Мрамор Бежевый
Pietre di Rapolano

Pietre di Rapolano
Pietre di Rapolano
Pietre di Rapolano

Прямой солнечный свет слишком быстро подсушивает средство для очистки, и ваши окна остаются в разводах, как бы быстро вы ни терли!

​Вы не умеете водить тряпкой, шваброй

Projekt domu HomeKONCEPT 27, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Чтобы правильно, быстро и легко собирать грязь, нужно много учиться. Если вы ловите себя на том, что проходите сложные участки, оставляя их без внимания – дело вовсе не в вашей лени, а в том, что вы еще не умеете мыть их быстро и легко. Потратьте один выходной на то… чтобы научиться мыть свой дом! И следующая уборка вам уже не доставит столько неприятностей.  К слову, мыть комнаты нужно не слева-направо, а в форме буквы S или Z, с заходом во все углы.

​Редко меняете расходные материалы

homify Кухня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Менять все расходные материалы нужно… раз в месяц, не реже. Иначе вы просто переносите микробы отсюда – туда и так без конца. Напоминаем вам, что микробы не видимы и определить их наличие по чистоте губки вы не сможете.

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