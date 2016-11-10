​12 ошибок при уборке, которые совершают все

Хотите достичь безупречной чистоты? Тогда учитесь на своих ошибках! Мы собрали самые распространенные для тех, кто обычно всегда куда-то спешит.
Каждый раз после уборки любую тряпочку или губку нужно промывать до конца, два раза со средством уже «начисто». Данное правило поможет вам не разносить микробы по всей кухне, гостиной и комнатам в следующий раз.
Почти весь стеклянный, металлический, пластиковый декор имеет свои потребности в очистке. Например, искусственные цветы нужно мыть каждую неделю, а некоторые ткани требуют особенно бережного обращения.
Подносы, кашпо, вазы. Все эти вещи надо поднимать и протирать под ними всю поверхность, как минимум, раз в неделю, а то и чаще.
Для мебели из ДСП и МДФ, для паркета, для окон, для керамики, для нержавеющей стали, для глянцевых поверхностей мебели, для натурального дерева, для пластика, для ноутбука, мрамора, подоконников – есть свои чистящие средства и все их нужно использовать строго по инструкции.
Если вы очень хотите подходить к каждому грязному месту в доме только один раз, чтобы в него не возвращаться, вас ждет разочарование. Даже если на вид вы убрали более 90% пыли за первый раз, около 50% грязи и микробов здесь все равно осталось. Каждую поверхность следует протирать два раза, заходя при этом во все уголки.
Чистить пылесос нужно после каждой уборки в большом доме, после нескольких – в маленьком и в квартире. Регулярно вытряхивая пылесборный мешок пылесоса, вы помогаете ему лучше и эффективнее на вас работать. Ваш интерьер в мгновение окна стране более чистым, как только вы совершите уборку с чистым пылесосом!
Ершики во всех туалетах, шторы, кондиционер. Ершики и шторы должны быть заменены (постираны – для штор) через каждые 2-3 месяца использования. Кондиционер должен проходить полную, а не поверхностную чистку два-три раза в год!
Если вас застала врасплох усталость и, стоя возле TV, вы решили помыть его… каким-нибудь гелем, чуть-чуть, просто сверху, то подумайте еще раз. 90% чистящих средств, попадая внутрь электроники, уничтожают возможность корректной работы устройств. Мойте ноутбуки, компьютеры, планшеты и другие гаджеты только с помощью специализированных средств!
Знаете ли вы, что нахождение ковров возрастом более 6-ти лет в доме просто опасно? В них заводятся микробы, остаются вирусы с последней вспышки простуды, различные микроорганизмы. Дышать воздухом над старым ковром опасно детям и людям с ослабленной иммунной системой. Кроме того, полностью чистить ковры следует 4-5 раз в год, а вытряхивать или активно пылесосить – два-три раза в неделю!
Прямой солнечный свет слишком быстро подсушивает средство для очистки, и ваши окна остаются в разводах, как бы быстро вы ни терли!
Чтобы правильно, быстро и легко собирать грязь, нужно много учиться. Если вы ловите себя на том, что проходите сложные участки, оставляя их без внимания – дело вовсе не в вашей лени, а в том, что вы еще не умеете мыть их быстро и легко. Потратьте один выходной на то… чтобы научиться мыть свой дом! И следующая уборка вам уже не доставит столько неприятностей. К слову, мыть комнаты нужно не слева-направо, а в форме буквы S или Z, с заходом во все углы.
Менять все расходные материалы нужно… раз в месяц, не реже. Иначе вы просто переносите микробы отсюда – туда и так без конца. Напоминаем вам, что микробы не видимы и определить их наличие по чистоте губки вы не сможете.
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