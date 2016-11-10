​12 ошибок при уборке, которые совершают все

Чтобы правильно, быстро и легко собирать грязь, нужно много учиться. Если вы ловите себя на том, что проходите сложные участки, оставляя их без внимания – дело вовсе не в вашей лени, а в том, что вы еще не умеете мыть их быстро и легко. Потратьте один выходной на то… чтобы научиться мыть свой дом! И следующая уборка вам уже не доставит столько неприятностей. К слову, мыть комнаты нужно не слева-направо, а в форме буквы S или Z, с заходом во все углы.