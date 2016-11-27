Дизайн пентхауса в люксовом стиле

Слабость к пентхаусам есть у многих из нас – поменять облик леса или спального района на потрясающие панорамы Центрального Парка на Манхэттене с радостью смогли бы многие из нас. Сейчас мы как раз представляем вам воплощение данного типа мечты – правда, в Австрии, в формате апартаментов с панорамным остеклением и очень высокими (почти 3,5 метровыми) потолками.
Этот шикарный пентхаус оформлен со всей любовью к люксу, симметрии и элегантности современного дизайна. Благодаря таланту и тонкому вкусу дизайнера различные элитные материалы гармонично сочетаются между собой.
Данный пентхаус, а точнее – апартаменты в небоскребе в центре города, находится в Австрии и имеет площадь в 95 кв. метров. Интерьеры, созданные студией Vitta-Group, идеально отражают динамику большого города и поддерживают ее самые привлекательные черты – комфортабельность, инновационность и простор.
Правда, современные стили модерн и минимализм стали универсальными для многих жителей больших городов. А в данном проекте, в люксовой вариации модерна и минимализма, мы имеем честь наслаждаться тем, как шикарно раскрываются их возможности на фоне панорамы центра города с другими небоскребами.
Изначально пентхаус должен был иметь вид инновационного, ультра-комфортабельного и модного жилья, но в итоге он стал даже большим – собственным миром владельца посреди крупного и шумного города, настоящим оазисом для отдыха и наслаждения стильной жизнью.
Мы хотели бы вдохновить и вас на восхищение данным образом жизни – активным, целеустремленным, стремящимся ко всем благам, который может предоставить мегаполис. Образ жизни, основанный на успешной карьере, посещении выставок, музеев, в месте, где рестораны – это зона искусства, парки – настоящие оазисы, а жизнь может быть не просто удивительной, но и блистательной.
Данный проект учит нас обращать внимание не просто на то, как выглядят те или иные дизайнерские решения, но и на то, как органично они дополняют среду, в которую были помещены. Ведь каждый стиль в дизайне интерьера и архитектуре изначально создавался для определенного образа жизни, и потому подходит он в первую очередь именно к нему.
Вместо того, чтобы по фактам разбирать определенный интерьер, обратите внимание, что в по-настоящему эксклюзивных проектах в первую очередь важна атмосфера, созданная дизайнером. Конкретные технологии и приемы здесь не так ценны, как их комбинации, а материалы не так важны, как их реальное применение в каждом конкретном случае и пространстве.
Автор данного проекта сделала так, что апартаменты в небоскребе в Австрии получили международный трендовый облик интерьеров в стиле минимализм и при этом ощущаются как новая ступень развития жилого фонда данной страны, а не просто как единичный эффектный всплеск определенного стиля.
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