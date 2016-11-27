Дизайн пентхауса в люксовом стиле

Слабость к пентхаусам есть у многих из нас – поменять облик леса или спального района на потрясающие панорамы Центрального Парка на Манхэттене с радостью смогли бы многие из нас. Сейчас мы как раз представляем вам воплощение данного типа мечты – правда, в Австрии, в формате апартаментов с панорамным остеклением и очень высокими (почти 3,5 метровыми) потолками.

Этот шикарный пентхаус оформлен со всей любовью к люксу, симметрии и элегантности современного дизайна. Благодаря таланту и тонкому вкусу дизайнера различные элитные материалы гармонично сочетаются между собой.

Данный пентхаус, а точнее – апартаменты в небоскребе в центре города, находится в Австрии и имеет площадь в 95 кв. метров. Интерьеры, созданные студией Vitta-Group, идеально отражают динамику большого города и поддерживают ее самые привлекательные черты – комфортабельность, инновационность и простор.