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Дачный домик с богемным шармом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CASA 3-64. VIVIENDA UNIFAMILIAR. Barquisimeto, Venezuela., YUSO YUSO
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Если вы не планируете жить на даче весь год, а только во время теплого сезона, то вы сможете оценить этот домик. Он построен студией YUSO в Венесуэлле, и для данного климата подходит даже для постоянного проживания. Для нас же он – лишь вариант дачного домика, но зато сколь эффектного! Пусто вас не смущает сложный дизайн интерьера, основанный на ярких красках и богемном беспорядке, возведенном в правило. Представьте этот домик в другой «одежде», например, в нежном провансе или лаконичном минимализме.

​Средиземноморский шарм

CASA 3-64. VIVIENDA UNIFAMILIAR. Barquisimeto, Venezuela., YUSO YUSO Дома в классическом стиле
YUSO

YUSO
YUSO
YUSO

Насыщенный желтый, терракотовая плитка, темное дерево и кирпич, окрашенный в цвет красноватой глины, дополнены тропическим изобилием природы. С этого ракурса нам виден угол дома с дверью из коридора и окна спален за деревянными жалюзи в традиционном стиле. Для нас, жителей средней полосы России, такой дизайн больше напоминает об отдыхе на Средиземноморье, а для местных жителей он совсем обычный, просто более интересно сконструированный.

​Комбинированная конструкция

CASA 3-64. VIVIENDA UNIFAMILIAR. Barquisimeto, Venezuela., YUSO YUSO
YUSO

YUSO
YUSO
YUSO

Его комбинированная конструкция действительно интересна. Спальни и ванная комната находятся в кирпичной коробке под крышей, а все остальные помещения расположены под деревянным навесом и с более легкими стенами. Связано это не только с экономией средств. Таким образом достигается более равномерное охлаждение воздуха за счет правильного потока. Этому способствует и многочисленные двери и окна на всех сторонах дома. И конечно же,  очень важно правильное ориентирование на местности.

​Планировка

CASA 3-64. VIVIENDA UNIFAMILIAR. Barquisimeto, Venezuela., YUSO YUSO
YUSO

YUSO
YUSO
YUSO

Таким образом, в зону под деревянной крышей выводится кабинет, кухня и гостиная. Вход в комнаты и одну из ванных осуществляется из просторного коридора, который служит буфером между жарким летом за стенами дома и приватными комнатами. Те, у кого окна выходят на солнечную сторону, знают, как важна глубокая остекленная лоджия для блокирования июльской жары. Все остальные же пусть поверят на слово.

​Передний фасад

CASA 3-64. VIVIENDA UNIFAMILIAR. Barquisimeto, Venezuela., YUSO YUSO Дома в классическом стиле Желтый
YUSO

YUSO
YUSO
YUSO

Из длинного коридора выходит несколько дверей. Если открыть их все плюс окна в спальнях, ветер будет гулять по всему дому, а необходимость в кондиционерах существенно уменьшится, что для владельцев очень даже важно. Пышный зеленый газон, перед домом дополненный хаотично расположенными крупными плоскими камнями, вполне соответствует тому, что вы увидите в интерьере.

​Зона кабинета

CASA 3-64. VIVIENDA UNIFAMILIAR. Barquisimeto, Venezuela., YUSO YUSO Гостиная в классическом стиле
YUSO

YUSO
YUSO
YUSO

Именно такое сочетание элементов настраивает владельцев на творчество. Удивительная гармония материалов, типа брутального дерева и гамака из ткани ручного изготовления, полированного бетона и открытой кирпичной кладки, насыщенный синий в обивке дивана и на оконных рамах и глубокий изумрудный, который вы видите на оштукатуренных стенах в коридоре и в зоне кухни. 

Акценты и детали

CASA 3-64. VIVIENDA UNIFAMILIAR. Barquisimeto, Venezuela., YUSO YUSO Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
YUSO

YUSO
YUSO
YUSO

Богемное разнообразие делает интерьер многослойным и невероятно очаровательным.

​Кухня вдоль окна

CASA 3-64. VIVIENDA UNIFAMILIAR. Barquisimeto, Venezuela., YUSO YUSO Гостиная в классическом стиле
YUSO

YUSO
YUSO
YUSO

Боковой торец может полностью открыться природе, если деревянные ламели-жалюзи выставить горизонтально. Зона для готовки расположена как раз вдоль этой стены с видом на сад. Мы часто говорим, как удобно готовить или мыть посуду, поглядывая в окно, но здесь реализовано нечто более эффектное. Стиль богемный шик собирает интерьер из вещей, наполненных историей, потому ему больше по душе традиционное кресло-качалка даже со слегка изодранной спинкой, чем современный глайдер с маятниковым механизмом.

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