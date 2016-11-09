Дачный домик с богемным шармом

Если вы не планируете жить на даче весь год, а только во время теплого сезона, то вы сможете оценить этот домик. Он построен студией YUSO в Венесуэлле, и для данного климата подходит даже для постоянного проживания. Для нас же он – лишь вариант дачного домика, но зато сколь эффектного! Пусто вас не смущает сложный дизайн интерьера, основанный на ярких красках и богемном беспорядке, возведенном в правило. Представьте этот домик в другой «одежде», например, в нежном провансе или лаконичном минимализме.