Дачный домик с богемным шармом

Если вы не планируете жить на даче весь год, а только во время теплого сезона, то вы сможете оценить этот домик. Он построен студией YUSO в Венесуэлле, и для данного климата подходит даже для постоянного проживания. Для нас же он – лишь вариант дачного домика, но зато сколь эффектного! Пусто вас не смущает сложный дизайн интерьера, основанный на ярких красках и богемном беспорядке, возведенном в правило. Представьте этот домик в другой «одежде», например, в нежном провансе или лаконичном минимализме.
Насыщенный желтый, терракотовая плитка, темное дерево и кирпич, окрашенный в цвет красноватой глины, дополнены тропическим изобилием природы. С этого ракурса нам виден угол дома с дверью из коридора и окна спален за деревянными жалюзи в традиционном стиле. Для нас, жителей средней полосы России, такой дизайн больше напоминает об отдыхе на Средиземноморье, а для местных жителей он совсем обычный, просто более интересно сконструированный.
Его комбинированная конструкция действительно интересна. Спальни и ванная комната находятся в кирпичной коробке под крышей, а все остальные помещения расположены под деревянным навесом и с более легкими стенами. Связано это не только с экономией средств. Таким образом достигается более равномерное охлаждение воздуха за счет правильного потока. Этому способствует и многочисленные двери и окна на всех сторонах дома. И конечно же, очень важно правильное ориентирование на местности.
Таким образом, в зону под деревянной крышей выводится кабинет, кухня и гостиная. Вход в комнаты и одну из ванных осуществляется из просторного коридора, который служит буфером между жарким летом за стенами дома и приватными комнатами. Те, у кого окна выходят на солнечную сторону, знают, как важна глубокая остекленная лоджия для блокирования июльской жары. Все остальные же пусть поверят на слово.
Из длинного коридора выходит несколько дверей. Если открыть их все плюс окна в спальнях, ветер будет гулять по всему дому, а необходимость в кондиционерах существенно уменьшится, что для владельцев очень даже важно. Пышный зеленый газон, перед домом дополненный хаотично расположенными крупными плоскими камнями, вполне соответствует тому, что вы увидите в интерьере.
Именно такое сочетание элементов настраивает владельцев на творчество. Удивительная гармония материалов, типа брутального дерева и гамака из ткани ручного изготовления, полированного бетона и открытой кирпичной кладки, насыщенный синий в обивке дивана и на оконных рамах и глубокий изумрудный, который вы видите на оштукатуренных стенах в коридоре и в зоне кухни.
Богемное разнообразие делает интерьер многослойным и невероятно очаровательным.
Боковой торец может полностью открыться природе, если деревянные ламели-жалюзи выставить горизонтально. Зона для готовки расположена как раз вдоль этой стены с видом на сад. Мы часто говорим, как удобно готовить или мыть посуду, поглядывая в окно, но здесь реализовано нечто более эффектное. Стиль богемный шик собирает интерьер из вещей, наполненных историей, потому ему больше по душе традиционное кресло-качалка даже со слегка изодранной спинкой, чем современный глайдер с маятниковым механизмом.
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