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Скандинавский особняк за 13 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Д-199-355, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в стиле модерн
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Этот проект скандинавского дома покажет нам, какими могут быть современные деревянные дома. Они не обязательно должны быть ультра-современными или, наоборот, излишне традиционными. Средней семье гораздо больше понравится вариант золотой середины, где и комфортабельность, и атмосферность объединены в один проект.

Деревянные дома, в принципе, получаются дороже каркасных или блочных, но в этом, пожалуй, их единственный недостаток. В остальном – в создании уюта, особенном настроении для любителя природы – им просто нет равных. Такие стили, как шале, рустик, кантри и скандинавский всегда основываются на деревянном доме и неспроста. Для холодного климата в былые времена это самый распространенный тип домостроения.

​Сколько стоит такой дом

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GOOD WOOD

Д-199-355

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Такой проект в варианте «под ключ» стоит около 13 млн рублей. Получается, что цена квадратного метра составляет около 36 тысяч рублей. Сравните это со средней ценой на новостройку в вашем городе и вы узнаете, дорого или дешево построить себе деревянный дом!

​Реализация проекта

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GOOD WOOD

Д-199-355

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Студия GOODWOOD от некоторых других также отличается тем, что ее проекты в реализации гораздо привлекательнее «обещанных на картинках». Они – «живые», солнечные и позитивные, в них нет ни капли атмосферы «старой избушки», а лишь люксовый подход к дизайну деревянного дома.

В этом проекте, например, реализация в розово-желтой цветовой гамме похожа на многие коттеджи в США в таких штатах, как Флорида. Такой дом прекрасно подойдет для жизни семьи с детьми!

​Эксклюзивный подход к вашему дому

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GOOD WOOD

Д-199-355

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Студия GOODWOOD занимается деревянными домами не потому, что это модно или интересно, а потому что они искренне верят в то, что делают. Деревянный дом – это не просто решение о покупке, а скорее сердечное решение о том, какой образ жизни вы хотите вести.

​Гостиная

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GOOD WOOD

Д-199-355

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Деревянный дом и панорамное остекление – два очень разных по времени изобретения. Тем не менее, благодаря профессионалам они оба работают вместе самым прекрасным образом и позволяют сделать традиционность более комфортабельной.

​Столовая

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GOOD WOOD

Д-199-355

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Еще одна гостиная и парадная столовая находятся в другой части дома и выглядят очень аристократично. Классическая мебель, нежные светлые оттенки и дорогие ткани – то, что нужно деревянному дому, чтобы стать особняком!

​Кухня

Д-199-355, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в стиле модерн интерьер дома из клееного бруса
GOOD WOOD

Д-199-355

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Стильная кухня в неоклассическом стиле с шикарными морковными стенами смотрится просто потрясающе! Здесь всегда будет царит атмосфера доброжелательного общения и веселья для детей. Для хозяйки дома такая кухня с островом и большим встроенным холодильником – тоже большая радость!

​Стильная спальня

Д-199-355, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в стиле модерн интерьеры домов из клееного бруса
GOOD WOOD

Д-199-355

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Греческая цветовая гамма для этой спальни выбрана не случайно. Она, как никакая другая, способствует «переключению» настроения на спокойный, даже слегка меланхоличный лад. Такая раскраска для спальни еще более привлекательна в формате деревянного дома, с классической мебелью и темными ореховыми полами! Настоящая роскошь!

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