Скандинавский особняк за 13 млн рублей

Этот проект скандинавского дома покажет нам, какими могут быть современные деревянные дома. Они не обязательно должны быть ультра-современными или, наоборот, излишне традиционными. Средней семье гораздо больше понравится вариант золотой середины, где и комфортабельность, и атмосферность объединены в один проект.

Деревянные дома, в принципе, получаются дороже каркасных или блочных, но в этом, пожалуй, их единственный недостаток. В остальном – в создании уюта, особенном настроении для любителя природы – им просто нет равных. Такие стили, как шале, рустик, кантри и скандинавский всегда основываются на деревянном доме и неспроста. Для холодного климата в былые времена это самый распространенный тип домостроения.