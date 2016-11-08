Скандинавский особняк за 13 млн рублей

Этот проект скандинавского дома покажет нам, какими могут быть современные деревянные дома. Они не обязательно должны быть ультра-современными или, наоборот, излишне традиционными. Средней семье гораздо больше понравится вариант золотой середины, где и комфортабельность, и атмосферность объединены в один проект.
Деревянные дома, в принципе, получаются дороже каркасных или блочных, но в этом, пожалуй, их единственный недостаток. В остальном – в создании уюта, особенном настроении для любителя природы – им просто нет равных. Такие стили, как шале, рустик, кантри и скандинавский всегда основываются на деревянном доме и неспроста. Для холодного климата в былые времена это самый распространенный тип домостроения.
Такой проект в варианте «под ключ» стоит около 13 млн рублей. Получается, что цена квадратного метра составляет около 36 тысяч рублей. Сравните это со средней ценой на новостройку в вашем городе и вы узнаете, дорого или дешево построить себе деревянный дом!
Студия GOODWOOD от некоторых других также отличается тем, что ее проекты в реализации гораздо привлекательнее «обещанных на картинках». Они – «живые», солнечные и позитивные, в них нет ни капли атмосферы «старой избушки», а лишь люксовый подход к дизайну деревянного дома.
В этом проекте, например, реализация в розово-желтой цветовой гамме похожа на многие коттеджи в США в таких штатах, как Флорида. Такой дом прекрасно подойдет для жизни семьи с детьми!
Студия GOODWOOD занимается деревянными домами не потому, что это модно или интересно, а потому что они искренне верят в то, что делают. Деревянный дом – это не просто решение о покупке, а скорее сердечное решение о том, какой образ жизни вы хотите вести.
Деревянный дом и панорамное остекление – два очень разных по времени изобретения. Тем не менее, благодаря профессионалам они оба работают вместе самым прекрасным образом и позволяют сделать традиционность более комфортабельной.
Еще одна гостиная и парадная столовая находятся в другой части дома и выглядят очень аристократично. Классическая мебель, нежные светлые оттенки и дорогие ткани – то, что нужно деревянному дому, чтобы стать особняком!
Стильная кухня в неоклассическом стиле с шикарными морковными стенами смотрится просто потрясающе! Здесь всегда будет царит атмосфера доброжелательного общения и веселья для детей. Для хозяйки дома такая кухня с островом и большим встроенным холодильником – тоже большая радость!
Греческая цветовая гамма для этой спальни выбрана не случайно. Она, как никакая другая, способствует «переключению» настроения на спокойный, даже слегка меланхоличный лад. Такая раскраска для спальни еще более привлекательна в формате деревянного дома, с классической мебелью и темными ореховыми полами! Настоящая роскошь!
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