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До и После: Ремонт 5 ванных комнат

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Virginia Water Apartment - Surrey, Bhavin Taylor Design Bhavin Taylor Design Ванная комната в стиле модерн
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Думаете, что раз в ванной комнате так мало квадратов, то и правильно оформить ее столь же легко? Жаль вас разочаровывать, но нет. По сложности здесь как раз обратная пропорция. И если в гостиной вы можете оставить пустым угол в целый квадрат, то ванная комната вам не простит такого транжирства. Чтобы сделать ее идеальной, вам придется просчитать все до сантиметрика, учесть все выпирающие части, типа опорных конструкций или выхода труб, тщательно рассмотреть все тумбы под раковины, выбрав именно ту, которая будет плотно прилегать к стене, и правильно установить полотенцесушитель, чтобы влез зеркальный шкафчик. И не просто влез, а оказался вровень с тумбой.

Ох, трудно все это! И если вы считаете, что немного «зависли» на этапе просмотра картинок идеальных вариантов и так и не переходите к делу, не ругайте себя. Чтобы решиться на переоборудование ванной комнаты, нужно гораздо больше смелости, чем кажется на первый взгляд. И может быть, именно эта Книга Идей подарит вам тот волшебный импульс, после которого вы поверите, что идеал и вправду возможен, потому что вы его наконец-то нашли.

​До: просто ужас

Rehabilitación en Laracha, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Спальня в стиле кантри
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Для старого дома и это – элемент цивилизации. Но как же он ужасен!

​После: просто кантри

Rehabilitación en Laracha, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Ванная комната в стиле кантри
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Особняк, в котором находился старый туалет, что мы видели на снимке выше, реставрировался с желанием сохранить особенную атмосферу, потому все интерьеры (и ванная комната в том числе) оформлены в стиле средиземноморского кантри. Весьма изысканно!

​До: ванная на мансарде

homify Ванная комната в стиле модерн ДПК Бежевый
homify

homify
homify
homify

Не новое, но вполне годится. Наверное, именно так подумали и вы, глядя на этот снимок. Кажется, что при мансардном размещении лучше и не сделаешь. Можно сделать все новым, но конструктивно это мало что изменит.

​После: новенькое сияющее

homify Ванная комната в стиле модерн ДПК Бежевый
homify

homify
homify
homify

Белоснежная красота с каменными оттенками в зоне душа и светло-медовыми фасадами целого «туалетного гарнитура» действительно впечатляет. Но откуда появилось место для него, если и на фото ДО раковина выпирала и мешала проходу?

​После: правильные формы

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

А вот вам и ответ. Для удобного прохода угол срезан не только у гарнитура, но и у душевой кабины! Умно!

​До: тотальная серость

CASA DI MONTAGNA A SAINT MORITZ, VITTORIO GARATTI ARCHITETTO VITTORIO GARATTI ARCHITETTO Ванная комната в стиле модерн
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO

VITTORIO GARATTI ARCHITETTO
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO

Чтобы запугать нас по максимуму, при съемке не стали впускать в пространство солнечный свет. Но и с ним, поверьте, здесь не так уж красиво.

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​После: зеркальный люкс

CASA DI MONTAGNA A SAINT MORITZ, VITTORIO GARATTI ARCHITETTO VITTORIO GARATTI ARCHITETTO Ванная комната в стиле модерн Камень
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO

VITTORIO GARATTI ARCHITETTO
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO
VITTORIO GARATTI ARCHITETTO

Выше всяких похвал! Идеальное сочетание оттенков, модные формы всех предметов и зеркала, увеличивающие количество этой красоты!

​До: по линеечке

BEFORE Bhavin Taylor Design Ванная комната в стиле модерн
Bhavin Taylor Design

BEFORE

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

Даже кошачий туалет-домик. Казалось, что именно это – самый рациональный вариант.

​После: идеально

Virginia Water Apartment - Surrey Bhavin Taylor Design Ванная комната в стиле модерн Bathroom,vanity,sink,taps,toilet,towel radiator,pattern,tiles,flooring,walnut,white
Bhavin Taylor Design

Virginia Water Apartment – Surrey

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

Кажется, будто стены раздвинулись, но это ведь невозможно. Изменив расположение элементов, дизайн усложнять не стали. В пару к навесной тумбе для раковины дали мозаику на полу в подходящих оттенках.

До: какофония оттенков

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Согласитесь, весьма странный выбор – сиреневые унитаз и раковина, желтоватая ванна, мозаика в горчичных оттенках. Дизайнер при оборудовании этой ванной комнаты явно не присутствовал.

​После: скандинавский люкс

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 Ванная комната в стиле минимализм
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Белый, светлое дерево, нежнейший серо-сиреневый и скандинавский орнамент. Браво!

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