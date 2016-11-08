До и После: Ремонт 5 ванных комнат

Думаете, что раз в ванной комнате так мало квадратов, то и правильно оформить ее столь же легко? Жаль вас разочаровывать, но нет. По сложности здесь как раз обратная пропорция. И если в гостиной вы можете оставить пустым угол в целый квадрат, то ванная комната вам не простит такого транжирства. Чтобы сделать ее идеальной, вам придется просчитать все до сантиметрика, учесть все выпирающие части, типа опорных конструкций или выхода труб, тщательно рассмотреть все тумбы под раковины, выбрав именно ту, которая будет плотно прилегать к стене, и правильно установить полотенцесушитель, чтобы влез зеркальный шкафчик. И не просто влез, а оказался вровень с тумбой.

Ох, трудно все это! И если вы считаете, что немного «зависли» на этапе просмотра картинок идеальных вариантов и так и не переходите к делу, не ругайте себя. Чтобы решиться на переоборудование ванной комнаты, нужно гораздо больше смелости, чем кажется на первый взгляд. И может быть, именно эта Книга Идей подарит вам тот волшебный импульс, после которого вы поверите, что идеал и вправду возможен, потому что вы его наконец-то нашли.