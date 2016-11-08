До и После: Ремонт 5 ванных комнат

Думаете, что раз в ванной комнате так мало квадратов, то и правильно оформить ее столь же легко? Жаль вас разочаровывать, но нет. По сложности здесь как раз обратная пропорция. И если в гостиной вы можете оставить пустым угол в целый квадрат, то ванная комната вам не простит такого транжирства. Чтобы сделать ее идеальной, вам придется просчитать все до сантиметрика, учесть все выпирающие части, типа опорных конструкций или выхода труб, тщательно рассмотреть все тумбы под раковины, выбрав именно ту, которая будет плотно прилегать к стене, и правильно установить полотенцесушитель, чтобы влез зеркальный шкафчик. И не просто влез, а оказался вровень с тумбой.
Ох, трудно все это! И если вы считаете, что немного «зависли» на этапе просмотра картинок идеальных вариантов и так и не переходите к делу, не ругайте себя. Чтобы решиться на переоборудование ванной комнаты, нужно гораздо больше смелости, чем кажется на первый взгляд. И может быть, именно эта Книга Идей подарит вам тот волшебный импульс, после которого вы поверите, что идеал и вправду возможен, потому что вы его наконец-то нашли.
Для старого дома и это – элемент цивилизации. Но как же он ужасен!
Особняк, в котором находился старый туалет, что мы видели на снимке выше, реставрировался с желанием сохранить особенную атмосферу, потому все интерьеры (и ванная комната в том числе) оформлены в стиле средиземноморского кантри. Весьма изысканно!
Не новое, но вполне годится. Наверное, именно так подумали и вы, глядя на этот снимок. Кажется, что при мансардном размещении лучше и не сделаешь. Можно сделать все новым, но конструктивно это мало что изменит.
Белоснежная красота с каменными оттенками в зоне душа и светло-медовыми фасадами целого «туалетного гарнитура» действительно впечатляет. Но откуда появилось место для него, если и на фото ДО раковина выпирала и мешала проходу?
А вот вам и ответ. Для удобного прохода угол срезан не только у гарнитура, но и у душевой кабины! Умно!
Чтобы запугать нас по максимуму, при съемке не стали впускать в пространство солнечный свет. Но и с ним, поверьте, здесь не так уж красиво.
Выше всяких похвал! Идеальное сочетание оттенков, модные формы всех предметов и зеркала, увеличивающие количество этой красоты!
Даже кошачий туалет-домик. Казалось, что именно это – самый рациональный вариант.
Кажется, будто стены раздвинулись, но это ведь невозможно. Изменив расположение элементов, дизайн усложнять не стали. В пару к навесной тумбе для раковины дали мозаику на полу в подходящих оттенках.
Согласитесь, весьма странный выбор – сиреневые унитаз и раковина, желтоватая ванна, мозаика в горчичных оттенках. Дизайнер при оборудовании этой ванной комнаты явно не присутствовал.
Белый, светлое дерево, нежнейший серо-сиреневый и скандинавский орнамент. Браво!
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