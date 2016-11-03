Стиль для ванной по Знаку Зодиака

На основе практически гениальных интерьеров ванных комнат от Vitta-Group мы составили для вас шикарную подборку стилей для ванных комнат, соответствующих вашему Знаку Зодиака!
Авторам проектов мы выражаем особую признательность за великолепное исполнение интерьеров и возможность поделиться их работами с нашими читателями! Именно ванные комнаты от данной студии мы выбрали, чтобы лучше всего отобразить атмосферность и динамику каждого из стилей в дизайне интерьера и показать, к какому характеру клиентов они подходят.
Рыбам недостает роскоши гораздо больше, чем им кажется на первый взгляд. Именно она им нужна, как Рыбе – вода! Подумайте о том, чтобы выбрать из таких стилей, как рококо, ар-деко, французская классика, английская классика и подобных.
Стиль барроко, как никакой другой, подходит привередливым (в самом лучшем смысле слова) Львам. В их жизни обязательно должен быть люкс, и если бюджет позволяет сделать таковым лишь интерьер одной комнаты в доме, пускай это будет именно ванная комната.
Легкий современный эко-стиль понравится всем Скорпионам в процессе эксплуатации, даже если на картинке он кажется им не тем, о чем они мечтают. Современно выполненный эко-стиль безумно удобен и позволяет поддерживать кристальный порядок самыми простыми средствами.
Весы ищут точку опоры или любят вещи, которые таковой опорой являются. Поэтому легкая классика в беже понравится в итоге им больше, чем что-нибудь яркое, карнавальное или очень заметное. Тем не менее, такая ванная комната должна быть украшена аксессуарами именно по их вкусу.
Близнецы – любители шума, активности и комфортабельности, они незаслуженно часто обходят вниманием серый цвет, считая, что он не для них. На самом деле именно он сможет гармоничным образом дополнить Близнецов, вывести их на уровень люкса и подсознательно (именно из интерьера ванной комнаты) придать им уверенности в завтрашнем дне. А другие комнаты пусть будут разноцветными.
Телец – королева или король гламура и стиля. Ему нужно, чтобы вокруг него было если не идеально в интерьерах, то хотя бы гениально. Стиль ар-деко – как раз из таких, гениальных стилей, ему ничего не стоит создать французскую обстановку элегантности даже на Крайнем Севере!
Овен нуждается в атмосферном интерьере с историей или тематикой. В ванной комнате он хотел бы иметь собственный закрытый мир и путешествовать в него каждый раз, когда нуждается в отдыхе. Потому стиль коастал (прибрежный, пляжный) подойдет ему идеально.
Стрелец нуждается в минимализме и, пожив с таким интерьером всего неделю, поймет, что для его характера лучшего стиля ванной комнаты даже не придумать. И если он – фанат других стилей в интерьерах гостиной и спальни, это вовсе не помеха сделать ванную комнату по Знаку Зодиака.
Рак нуждается в особенном интерьере – с долей романтики, но в тоже время практичном. Средневековый шик отлично подойдет для них, вдохновляя их каждое утро на новые свершения.
Активные и веселые Водолеи хотят как можно быстрее привнести технологии и гаджеты в свою жизнь. Потому именно футуристичная ванная комната может быть пределом их мечтаний, особенно если в ней есть музыка, телевизор, электронные весы и радио!
Для Дев американский стиль станет эталоном консерватизма, который идеальным образом дополняет современность по уровню комфорта. А в основе здесь – приглушенная цветовая гамма и мебель в американском стиле.
Для Козерога шахматка может стать символом благополучия и роскоши, если он сам пойдет в самый шикарный итальянский салон в его городе, потрогает ее рельефы руками и поймет, что заслуживает видеть этот шик в ванной комнате каждый день!
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;