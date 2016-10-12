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Проект фантастического дома в Крыму

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле модерн
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Некоторые проекты запоминаются нам надолго, потому что кроме интересных дизайнерских приемов в них есть еще и некоторая идеология – желание достичь вполне определенного, выкристализованного образа жизни. Так, студия Vitta-Group на этот раз представляет нам именно такой проект – в котором не просто хочется жить, а которому хочется подражать!

​Эффектные акценты

Гостиная homify
homify

Гостиная

homify
homify
homify

Нельзя не заметить в дизайне этой гостиной и культовые светильники удивительной формы, интересные решения в формате углового остекления и атмосферный постер, стоящий у стены. Все эти элементы сливаются воедино на фоне уникального дома, где эффектный передовой дизайн становится основой для жизни современного поколения.

​Двусветная гостиная

Гостиная homify
homify

Гостиная

homify
homify
homify

Стильная гостиная с акцентным декором и потрясающей планировкой имеет двусветный формат и выглядит просто удивительно. Неоновая подсветка здесь освещает металлические полочки для аксессуаров и книг, тумба в зоне домашнего кинотеатра имеет отделку в стиле параметрика, и даже ковер напоминает ни что иное, как расцветку натурального черного мрамора!

​Терраса и остекление

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Шикарное панорамное остекление мы найдем во всех интерьерах этого проекта, но особенного внимания заслуживает блок возле кухни, позволяющий открыть интерьер навстречу удивительному типу черноморского бриза – крымскому, слегка пустынному и пряно-горчичному. На террасе размещается столовая группа для летнего сезона, а отделка натуральным деревом позволяет эффектно сфокусировать внимание именно на ней.

​Кухня-столовая

Кухня homify
homify

Кухня

homify
homify
homify

Шикарная открытая планировка кухни-столовой была достигнута за счет потрясающего брендового кухонного гарнитура с модулями острова и столовой группы возле него. Часть мебели и техники оказалась встроенной справа в особенную нишу, которая кажется менее объемной, чем есть на самом деле. Слева мы видим, что основой модуль, который в стандартных проектах является единственным, здесь уже играет почти второстепенную роль.

Отделка пола и стен «под бетон» красиво подчеркнута профессиональной подсветкой и контрастными конструктивными элементами – формой мебели, сталью, интересной формой вытяжки со стеклянными экранами.

​Панорамное остекление

Кухня homify
homify

Кухня

homify
homify
homify

Открывающее нам глаза на красоту вокруг – панорамное остекление нового уровня практически от пола до потолка – вдохновляет и порой даже обескураживает. В данном проекте мы видим модули ультра-большого формата, с тонкими черными рамами, позволяющие создать из вида за окном перспективу, будто в кинофильме.

На визуализации проекта выше вы также можете заметить глянцевую стеклянную поверхность кухонного фартука, которая отражает вид за окном и позволяет интерьеру быть еще более освещенным. Шикарный формат самого гарнитура, наличие удобной полочки, интересных комбинированных модулей и стальной столешницы вызывает восхищение!

​Спальня в стиле макси

Спальня homify
homify

Спальня

homify
homify
homify

Роскошный мастер-сьют с гардеробной комнатой и собственной ванной комнатой в центральной зоне имеет панорамное остекление в три модуля от пола до потолка. Здесь же находится уголок с креслами для отдыха, расположена зона широкоформатного TV и есть место для хранения любимых книг и журналов.

​Ванная комната

Ванная homify
homify

Ванная

homify
homify
homify

Эффектная комната в стиле эко с фитостеной и атмосферой тайского SPA идеально подходит для проекта в Крыму, возле моря. Блеск стекла и теплота дерева здесь дополняют друг друга в люксовом формате.

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