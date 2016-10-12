Проект фантастического дома в Крыму

Некоторые проекты запоминаются нам надолго, потому что кроме интересных дизайнерских приемов в них есть еще и некоторая идеология – желание достичь вполне определенного, выкристализованного образа жизни. Так, студия Vitta-Group на этот раз представляет нам именно такой проект – в котором не просто хочется жить, а которому хочется подражать!
Нельзя не заметить в дизайне этой гостиной и культовые светильники удивительной формы, интересные решения в формате углового остекления и атмосферный постер, стоящий у стены. Все эти элементы сливаются воедино на фоне уникального дома, где эффектный передовой дизайн становится основой для жизни современного поколения.
Стильная гостиная с акцентным декором и потрясающей планировкой имеет двусветный формат и выглядит просто удивительно. Неоновая подсветка здесь освещает металлические полочки для аксессуаров и книг, тумба в зоне домашнего кинотеатра имеет отделку в стиле параметрика, и даже ковер напоминает ни что иное, как расцветку натурального черного мрамора!
Шикарное панорамное остекление мы найдем во всех интерьерах этого проекта, но особенного внимания заслуживает блок возле кухни, позволяющий открыть интерьер навстречу удивительному типу черноморского бриза – крымскому, слегка пустынному и пряно-горчичному. На террасе размещается столовая группа для летнего сезона, а отделка натуральным деревом позволяет эффектно сфокусировать внимание именно на ней.
Шикарная открытая планировка кухни-столовой была достигнута за счет потрясающего брендового кухонного гарнитура с модулями острова и столовой группы возле него. Часть мебели и техники оказалась встроенной справа в особенную нишу, которая кажется менее объемной, чем есть на самом деле. Слева мы видим, что основой модуль, который в стандартных проектах является единственным, здесь уже играет почти второстепенную роль.
Отделка пола и стен «под бетон» красиво подчеркнута профессиональной подсветкой и контрастными конструктивными элементами – формой мебели, сталью, интересной формой вытяжки со стеклянными экранами.
Открывающее нам глаза на красоту вокруг – панорамное остекление нового уровня практически от пола до потолка – вдохновляет и порой даже обескураживает. В данном проекте мы видим модули ультра-большого формата, с тонкими черными рамами, позволяющие создать из вида за окном перспективу, будто в кинофильме.
На визуализации проекта выше вы также можете заметить глянцевую стеклянную поверхность кухонного фартука, которая отражает вид за окном и позволяет интерьеру быть еще более освещенным. Шикарный формат самого гарнитура, наличие удобной полочки, интересных комбинированных модулей и стальной столешницы вызывает восхищение!
Роскошный мастер-сьют с гардеробной комнатой и собственной ванной комнатой в центральной зоне имеет панорамное остекление в три модуля от пола до потолка. Здесь же находится уголок с креслами для отдыха, расположена зона широкоформатного TV и есть место для хранения любимых книг и журналов.
Эффектная комната в стиле эко с фитостеной и атмосферой тайского SPA идеально подходит для проекта в Крыму, возле моря. Блеск стекла и теплота дерева здесь дополняют друг друга в люксовом формате.
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