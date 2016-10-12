Проект фантастического дома в Крыму

Шикарная открытая планировка кухни-столовой была достигнута за счет потрясающего брендового кухонного гарнитура с модулями острова и столовой группы возле него. Часть мебели и техники оказалась встроенной справа в особенную нишу, которая кажется менее объемной, чем есть на самом деле. Слева мы видим, что основой модуль, который в стандартных проектах является единственным, здесь уже играет почти второстепенную роль.

Отделка пола и стен «под бетон» красиво подчеркнута профессиональной подсветкой и контрастными конструктивными элементами – формой мебели, сталью, интересной формой вытяжки со стеклянными экранами.