​До и После: Из обычной дачи в виллу!

Как обычный заброшенный дом в дачном поселке может превратиться в виллу вашей мечты? Нужно лишь 2-3 млн рублей на ремонт, опытный архитектор со вкусом, который вам подходит, и десятки идей, многие из которых можно найти на homify.
А этот прекрасный дом от студии LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR в итоге даже приобрел всемирную известность. Проекты реконструкций старых домов в Германии высоко ценятся, так как старый фонд здесь весьма обширен и требует определенных инноваций.
До реконструкции этот дом имел весьма плачевный вид. Интерьеры его были практически полностью нежилыми, а экстерьеры требовали существенного ремонта. Новые архитекторы решили сделать капитальный ремонт с пристройкой и полной заменой всех коммуникаций.
В итоге дом получил абсолютно новый имидж и газонную площадку на территории всего участка. Удивительные декоративные конструкции из бетона помогли придать дому облик проекта в стиле параметрика. На первом этаже расположились спальни, на втором этаже – кухня и гостиная с кабинетом и прихожей.
Также на первом этаже мы заметили террасу, на втором – потрясающий балкон шириной около 4-х метров с патио и зелеными растениями! А по всей ширине фасада (около 7 метров) здесь даже поставлены блоки дверей-слайдеров.
Вот так может выглядеть старая дача после ремонта, который длился всего 6 месяцев или около того. Удивительно, но опытный архитектор всегда знает, как, где и каким именно образом нужно изменить некоторые детали, где нужно добавить объема или убрать, чтобы дачный дом стал похожим на голливудскую виллу.
На втором этаже мы нашли эклектичную столовую в современном стиле, которая вдохновляет одним своим солнечным видом! В такой столовой можно с гордостью принимать гостей, перемещаясь перед десертом на патио.
Красивое патио на балконе выглядит очень современно и по-этнически стильно. Темный текстиль и техноротанг смотрятся невероятно шикарно!
Такое патио можно создать на любом балконе, если вы пожелаете. Достаточно получить консультацию на форуме homify или спросить совета у любого дизайнера. Можно даже заказать дизайн-проект конкретно для балкона, а не для всего дома или квартиры.
Внутри за балконом – гостиная и кухня с кухонным островом в дальнем конце комнаты. Напоминаем вам, что спальни и детские находятся на первом этаже, а гостиная с балконом – на втором.
Такая планировка характерна для горных районов во Франции, Германии, Швейцарии. Она позволяет гостиной иметь шикарный вид на горы, долины, холмы или леса, тогда как спальни остаются просто местом для отдыха и сна.
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