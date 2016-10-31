​До и После: Из обычной дачи в виллу!

Как обычный заброшенный дом в дачном поселке может превратиться в виллу вашей мечты? Нужно лишь 2-3 млн рублей на ремонт, опытный архитектор со вкусом, который вам подходит, и десятки идей, многие из которых можно найти на homify.

А этот прекрасный дом от студии LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR в итоге даже приобрел всемирную известность. Проекты реконструкций старых домов в Германии высоко ценятся, так как старый фонд здесь весьма обширен и требует определенных инноваций.