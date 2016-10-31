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​До и После: Из обычной дачи в виллу!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus Sch, LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR Балкон и терраса в стиле модерн
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Как обычный заброшенный дом в дачном поселке может превратиться в виллу вашей мечты? Нужно лишь 2-3 млн рублей на ремонт, опытный архитектор со вкусом, который вам подходит, и десятки идей, многие из которых можно найти на homify.

А этот прекрасный дом от студии LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR в итоге даже приобрел всемирную известность. Проекты реконструкций старых домов в Германии высоко ценятся, так как старый фонд здесь весьма обширен и требует определенных инноваций.

Дом до реконструкции

Haus Sch, LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR
LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR

LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR
LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR
LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR

До реконструкции этот дом имел весьма плачевный вид. Интерьеры его были практически полностью нежилыми, а экстерьеры требовали существенного ремонта. Новые архитекторы решили сделать капитальный ремонт с пристройкой и полной заменой всех коммуникаций.

​Дом после реконструкции

Haus Sch, LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR Дома в стиле модерн
LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR

LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR
LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR
LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR

В итоге дом получил абсолютно новый имидж и газонную площадку на территории всего участка. Удивительные декоративные конструкции из бетона помогли придать дому облик проекта в стиле параметрика. На первом этаже расположились спальни, на втором этаже – кухня и гостиная с кабинетом и прихожей.

Также на первом этаже мы заметили террасу, на втором – потрясающий балкон шириной около 4-х метров с патио и зелеными растениями! А по всей ширине фасада (около 7 метров) здесь даже поставлены блоки дверей-слайдеров.

​Вид с заднего дворика

Haus Sch, LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR Дома в стиле модерн
LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR

LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR
LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR
LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR

Вот так может выглядеть старая дача после ремонта, который длился всего 6 месяцев или около того. Удивительно, но опытный архитектор всегда знает, как, где и каким именно образом нужно изменить некоторые детали, где нужно добавить объема или убрать, чтобы дачный дом стал похожим на голливудскую виллу.

​Столовая

Haus Sch, LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR Столовая комната в стиле модерн
LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR

LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR
LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR
LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR

На втором этаже мы нашли эклектичную столовую в современном стиле, которая вдохновляет одним своим солнечным видом! В такой столовой можно с гордостью принимать гостей, перемещаясь перед десертом на патио.

​Патио на балконе

Haus Sch, LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR Балкон и терраса в стиле модерн
LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR

LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR
LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR
LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR

Красивое патио на балконе выглядит очень современно и по-этнически стильно. Темный текстиль и техноротанг смотрятся невероятно шикарно!

Такое патио можно создать на любом балконе, если вы пожелаете. Достаточно получить консультацию на форуме homify или спросить совета у любого дизайнера. Можно даже заказать дизайн-проект конкретно для балкона, а не для всего дома или квартиры.

​Гостиная и кухня

Haus Sch, LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR Гостиная в стиле модерн
LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR

LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR
LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR
LABOR WELTENBAU ARCHITEKTUR

Внутри за балконом – гостиная и кухня с кухонным островом в дальнем конце комнаты. Напоминаем вам, что спальни и детские находятся на первом этаже, а гостиная с балконом – на втором.

Такая планировка характерна для горных районов во Франции, Германии, Швейцарии. Она позволяет гостиной иметь шикарный вид на горы, долины, холмы или леса, тогда как спальни остаются просто местом для отдыха и сна.

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