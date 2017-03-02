Идеальная дача с гаражом

Всем нам хочется жить на природе комфортабельно! Но возможно ли это на маленький бюджет? Санкт-петербургские архитекторы доказали, что в наших мечтах нет ничего сюрреалистичного!

Студия MetaArchitects спроектировала данный домик как гостевой, но в нем есть все задатки для того, чтобы стать идеальной дачей! Основной сложностью, ко всему прочему, было желание клиента сохранить две полувековые сосны и аккуратно вписать дом между ними.