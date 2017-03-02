Идеальная дача с гаражом

Всем нам хочется жить на природе комфортабельно! Но возможно ли это на маленький бюджет? Санкт-петербургские архитекторы доказали, что в наших мечтах нет ничего сюрреалистичного!
Студия MetaArchitects спроектировала данный домик как гостевой, но в нем есть все задатки для того, чтобы стать идеальной дачей! Основной сложностью, ко всему прочему, было желание клиента сохранить две полувековые сосны и аккуратно вписать дом между ними.
Стильная дача с почти полностью стеклянными фасадами с этой стороны является идеальным решением для любителей таких стилей, как шале и скандинавский. Светлые тона древесины и темно-синяя крыша являются безупречным сочетанием для любого сезона – летом он превращается в пляжный домик в стиле коастал, а зимой представляется шикарным скандинавским коттеджем.
После долгих размышлений и обсуждения вариантов, для экономии места на участке архитекторы решили остановить свой выбор на двухэтажном доме, где на верхнем этаже расположились две спальни и ванная комната. На первом этаже, таким образом, у нас есть гостиная с панорамным остеклением с трех сторон, которая легко может стать кухней-гостиной в итоге. Рядом – гараж, мастерская, кладовая и еще одна кладовая для хранения спортивного инвентаря.
А теперь давайте посмотрим, что же говорят сами архитекторы студии о своей работе.
«Современные проекты загородных домов можно смело назвать настоящим произведением архитектурного и инженерно-конструкторского искусства. Компактность и вместительность, простота конструкции, функциональность и дешевизна – казалось бы, эти критерии невозможно объединить в едином проекте, чем-то одним придётся пожертвовать ради другого… Однако наше архитектурное бюро всё же рискнуло, и вот каков результат».
Мы тоже считаем данный проект удивительным вариантом для жизни в пригороде в формате дачи или гостевого домика. Задача построить недорогой каркасный дом с гостевой, хозяйственной и развлекательной зоной была прекрасным образом решена!
«Как и другие проекты домов, этот также требовал решения конструктивных задач. Объединить дешевизну с функциональностью, уютом и надёжностью оказалось не так просто, но выход всё-таки был найден,» – говорит главный архитектор студии.
Авторы остановились на каркасном строительстве с утеплением минеральной ватой и контрутепления толщиной в 50 мм. Железобетонная плита толщиной в 250 мм является основанием для всего дома. Проложенная каждые 200 мм арматура диаметром в 12 мм создаёт необходимую прочность фундамента, которая идеально подходит для данного типа домов. Кровля в доме стандартная из металлочерепицы с высотой стропил в 200 мм.
Удобная планировка второго этажа спроектирована под семью из 3-х человек. Напоминаем, что внизу их ждет 35-метровая гостиная с огромной террасой и шикарным двусветным остеклением.
Архитектурное бюро MetaArchitects действительно сумело создать проект, полностью удовлетворивший пожелания заказчика и отвечающий всем современным требованиям к строительству каркасных домов. Компактный, вместительный, функциональный и недорогой дом – эти критерии всё-таки могут сочетаться друг с другом без ущерба качеству и надёжности! Браво!
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