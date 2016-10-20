Практичная пристройка к дому и небольшое его преображение

Этот каркас из древесины дуба был установлен, чтобы создать это потрясающее обеденное пространство. Вы можете мельком увидеть кухню через двери. Нельзя не заметить мягкий естественный свет, который течет через крышу. Высота потолков не только увеличила объем пространства, но и сделала его просторным и воздушным.

С этой точки зрения вы можете понять связь между новой столовой и открытой площадки. Гости могут поужинать в прекрасном окружении хорошего дизайна и замечательного вида. Выбор мебели является дополнением к новой структуре и имеет декоративные особенности.