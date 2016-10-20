Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Практичная пристройка к дому и небольшое его преображение

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester, Grant Erskine Architects Grant Erskine Architects Столовая комната в классическом стиле
Loading admin actions …

Это бунгало представляет собой семейный дом. Он имеет удобный дизайн и обладает многими преимуществами. Находится он в пригородной зоне Манчестера. Специалисты исправили недочеты предыдущего строительства, создали прекрасное расширение.

В процессе изменения

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester, Grant Erskine Architects Grant Erskine Architects Балкон и терраса в классическом стиле
Grant Erskine Architects

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester

Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects

Здесь пристройка находится в стадии разработки. Заложен для нее фундамент. Для самого дома также будут сделаны изменения – новый фасад и крытая веранда. Давайте посмотрим, что получилось.

Новое расширение

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester, Grant Erskine Architects Grant Erskine Architects Столовая комната в классическом стиле
Grant Erskine Architects

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester

Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects

С внешней стороны вы можете увидеть новое расширение и дополнительную веранду в полном объеме. Цвет дерева хорошо дополняют белый фасад и серая крыша. Такое обновление очень гармоничное. Под крытой верандой хорошо можно провести время, особенно в теплый сезон.

Детальный вид

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester, Grant Erskine Architects Grant Erskine Architects Столовая комната в классическом стиле
Grant Erskine Architects

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester

Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects

Этот каркас из древесины дуба был установлен, чтобы создать это потрясающее обеденное пространство. Вы можете мельком увидеть кухню через двери. Нельзя не заметить мягкий естественный свет, который течет через крышу. Высота потолков не только увеличила объем пространства, но и сделала его просторным и воздушным.

С этой точки зрения вы можете понять связь между новой столовой и открытой площадки. Гости могут поужинать в прекрасном окружении хорошего дизайна и замечательного вида. Выбор мебели является дополнением к новой структуре и имеет декоративные особенности.

Внутри пристройки

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester, Grant Erskine Architects Grant Erskine Architects Окна и двери в классическом стиле
Grant Erskine Architects

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester

Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects

С этой точки зрения вы можете понять связь между новой столовой и открытой площадкой. Гости могут поужинать в прекрасном окружении хорошего дизайна и замечательного вида. Выбор мебели является дополнением к новой структуре и имеет декоративные особенности.

Кухня

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester, Grant Erskine Architects Grant Erskine Architects Кухня в классическом стиле
Grant Erskine Architects

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester

Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects

Ничего себе, какой контраст! Новая кухня является воплощением современной роскоши. Подвесная часть, которая висит над плитой, полностью изменяет динамику стандартного кухонного дизайна. Это делает кухню просторнее и больше. Открытый интерьер также способствует взаимодействию, то есть разговор может поддерживаться, даже когда гости сидят в соседней столовой.

Комната с видом

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester, Grant Erskine Architects Grant Erskine Architects Спальня в классическом стиле
Grant Erskine Architects

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester

Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects

Спальня, которая размещена в крайней левой стороне дома, также обеспечена прекрасным видом. И столовая, и спальня имеют двойные двери. Таким образом, остекление от пола до потолка обеспечивает постоянное присутствие природы рядом.

Ванная

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester, Grant Erskine Architects Grant Erskine Architects Ванная в классическом стиле
Grant Erskine Architects

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester

Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects

Новая ванная комната была также частью переделки, как вы можете видеть, красивая текстурированная стена выглядит потрясающе на фоне черной плиткой и отдельно стоящей ванной и светильников.

До и После: Редизайн старой квартиры

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо