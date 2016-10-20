Практичная пристройка к дому и небольшое его преображение

Это бунгало представляет собой семейный дом. Он имеет удобный дизайн и обладает многими преимуществами. Находится он в пригородной зоне Манчестера. Специалисты исправили недочеты предыдущего строительства, создали прекрасное расширение.
Здесь пристройка находится в стадии разработки. Заложен для нее фундамент. Для самого дома также будут сделаны изменения – новый фасад и крытая веранда. Давайте посмотрим, что получилось.
С внешней стороны вы можете увидеть новое расширение и дополнительную веранду в полном объеме. Цвет дерева хорошо дополняют белый фасад и серая крыша. Такое обновление очень гармоничное. Под крытой верандой хорошо можно провести время, особенно в теплый сезон.
Этот каркас из древесины дуба был установлен, чтобы создать это потрясающее обеденное пространство. Вы можете мельком увидеть кухню через двери. Нельзя не заметить мягкий естественный свет, который течет через крышу. Высота потолков не только увеличила объем пространства, но и сделала его просторным и воздушным.
С этой точки зрения вы можете понять связь между новой столовой и открытой площадки. Гости могут поужинать в прекрасном окружении хорошего дизайна и замечательного вида. Выбор мебели является дополнением к новой структуре и имеет декоративные особенности.
С этой точки зрения вы можете понять связь между новой столовой и открытой площадкой. Гости могут поужинать в прекрасном окружении хорошего дизайна и замечательного вида. Выбор мебели является дополнением к новой структуре и имеет декоративные особенности.
Ничего себе, какой контраст! Новая кухня является воплощением современной роскоши. Подвесная часть, которая висит над плитой, полностью изменяет динамику стандартного кухонного дизайна. Это делает кухню просторнее и больше. Открытый интерьер также способствует взаимодействию, то есть разговор может поддерживаться, даже когда гости сидят в соседней столовой.
Спальня, которая размещена в крайней левой стороне дома, также обеспечена прекрасным видом. И столовая, и спальня имеют двойные двери. Таким образом, остекление от пола до потолка обеспечивает постоянное присутствие природы рядом.
Новая ванная комната была также частью переделки, как вы можете видеть, красивая текстурированная стена выглядит потрясающе на фоне черной плиткой и отдельно стоящей ванной и светильников.