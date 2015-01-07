Как оформить небольшую гостиную

Гостиная – это комната, в которой мы принимаем гостей и отдыхаем сами. Ее можно по праву назвать лицом дома, поэтому в оформление гостиной хозяева квартиры вкладывают немало сил и энергии. Атмосфера в этой комнате должна быть уютной и располагающей к общению, а дизайн – максимально отражать индивидуальность владельцев.
К сожалению, не все могут похвастаться просторной гостиной, для которой подойдет мебель любых размеров. Если центральная комната в вашей квартире имеет миниатюрный размер, это вовсе не повод для расстройства. В этой Книге идей вас ждут несколько простых советов, как стильно и со вкусом оформить небольшую гостиную.
При оформлении маленького помещения необходимо рационально использовать каждый квадратный метр и расположить мебель таким образом, чтобы объем комнаты визуально казался больше.
Если пространство гостиной ограничено, стоит воздержаться от покупки широкого углового дивана. Лучше разместить в гостиной как можно больше кресел и стульев – при необходимости их всегда можно передвинуть или вынести. Поклонникам дерева рекомендуем не забывать, о том, что мебель и напольное покрытие в небольшой гостиной должны быть выполнены из дерева светлых пород.
Зачастую окна в маленьких гостиных также оказываются маленькими. Вешать на них шторы с богатой каскадной драпировкой категорически не рекомендуется. Чем больше света в помещении, тем просторнее оно выглядит, поэтому следует ограничиться полупрозрачными занавесками, чтобы в комнату проникало как можно больше естественного света. Центральное освещение необходимо сделать максимально ярким, а на стены вместо декора повесить несколько небольших светильников.
В качестве гардеробной для маленькой гостиной идеально подойдет встроенный шкаф-купе с зеркальными раздвижными дверцами. Прозрачная мебель визуально расширяет пространство и создает эффект воздушности. Идеальной заменой для широкого книжного шкафа станут подвесные полки. Желательно приобрести кресла, под сидениями которых находятся вместительные ящики, в которые можно складывать газеты и журналы.
Увлекшись функциональностью, не стоит забывать про стиль. Независимо от количества квадратных метров, интерьер гостиной должен выглядеть современно. Обратите внимание на аксессуары с необычным принтом. Повторяющийся мелкий рисунок неброского цвета зрительно увеличит пространство.
Цветовая палитра небольшой гостиной должна состоять из светлых нейтральных тонов. Сделайте выбор в пользу оттенков бежевого, нежно-голубого и светло-серого цветов, и в комнате будет всегда царить атмосфера легкости и непринужденности.
Поскольку небольшое пространство не сможет вместить в себя много аксессуаров, делайте выбор в пользу декора, который не только эстетически привлекателен, но и полезен. Небольшие разноцветные подушки сделают комнату ярче и послужат в качестве сидячих мест в случае, если в вашу маленькую гостиную пришло много гостей.
С древних времен огонь считался символом домашнего очага. Когда-то от него зависела жизнь человека и даже с приходом современных систем отопления и освещения люди не перестают очаровываться звуками потрескивающего пламени. Что делать, если вы не представляете гостиную без камина, но живете в малометражной квартире? Одним из вариантов для маленького помещения можно назвать искусственный полуоткрытый камин, прислоненный к стене. Но все же наиболее приемлемым для маленьких помещений источником тепла является разборный передвижной камин, который, при необходимости, можно убрать из гостиной.