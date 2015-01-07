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Как оформить небольшую гостиную

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
City appartment, Hampstead Design Hub Hampstead Design Hub Рабочий кабинет в стиле модерн
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Гостиная – это комната, в которой мы принимаем гостей и отдыхаем сами. Ее можно по праву назвать лицом дома, поэтому в оформление гостиной хозяева квартиры вкладывают немало сил и энергии. Атмосфера в этой комнате должна быть уютной и располагающей к общению, а дизайн – максимально отражать индивидуальность владельцев. 

К сожалению, не все могут похвастаться просторной гостиной, для которой подойдет  мебель любых размеров. Если центральная комната в вашей квартире имеет миниатюрный размер, это вовсе не повод для расстройства. В этой Книге идей вас ждут несколько простых советов, как стильно и со вкусом оформить небольшую гостиную.

Как можно больше стульев и кресел

Natural Hide Rocking Chair puji ГостинаяДиваны и кресла
puji

Natural Hide Rocking Chair

puji
puji
puji

При оформлении маленького помещения необходимо рационально использовать каждый квадратный метр и расположить мебель таким образом, чтобы объем комнаты визуально казался больше. 

Если пространство гостиной ограничено, стоит воздержаться от покупки широкого углового дивана. Лучше разместить в гостиной как можно больше кресел и стульев – при необходимости их всегда можно передвинуть или вынести. Поклонникам дерева рекомендуем не забывать, о том, что мебель и напольное покрытие в небольшой гостиной должны быть выполнены из дерева светлых пород.

Игра со светом

City appartment, Hampstead Design Hub Hampstead Design Hub Рабочий кабинет в стиле модерн
Hampstead Design Hub

City appartment

Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub

Зачастую окна в маленьких гостиных также оказываются маленькими. Вешать на них шторы с богатой каскадной драпировкой категорически не рекомендуется. Чем больше света в помещении, тем просторнее оно выглядит, поэтому следует ограничиться полупрозрачными занавесками, чтобы в комнату проникало как можно больше естественного света. Центральное освещение необходимо сделать максимально ярким, а на стены вместо декора повесить несколько небольших светильников.

Небольшая и функциональная мебель

Apollo Occasional Table Daniel Heath Studio ГостинаяДиваны и журнальные столики
Daniel Heath Studio

Apollo Occasional Table

Daniel Heath Studio
Daniel Heath Studio
Daniel Heath Studio

В качестве гардеробной для маленькой гостиной идеально подойдет встроенный шкаф-купе с зеркальными раздвижными дверцами. Прозрачная мебель визуально расширяет пространство и создает эффект воздушности. Идеальной заменой для широкого книжного шкафа станут подвесные полки. Желательно приобрести кресла, под сидениями которых находятся вместительные ящики, в которые можно складывать газеты и журналы.

Необычный принт

Character Polka Shade Emily Humphrey Design ГостинаяОсвещение
Emily Humphrey Design

Character Polka Shade

Emily Humphrey Design
Emily Humphrey Design
Emily Humphrey Design

Увлекшись функциональностью, не стоит забывать про стиль. Независимо от количества квадратных метров, интерьер гостиной должен выглядеть современно. Обратите внимание на аксессуары с необычным принтом. Повторяющийся мелкий рисунок неброского цвета зрительно увеличит пространство. 

Цветовая палитра небольшой гостиной должна состоять из светлых нейтральных тонов. Сделайте выбор в пользу оттенков бежевого, нежно-голубого и светло-серого цветов, и в комнате будет всегда царить атмосфера легкости и непринужденности.

Польза декоративных подушек

Amy Sia cushions, Amy Sia Amy Sia
Amy Sia

Amy Sia cushions

Amy Sia
Amy Sia
Amy Sia

Поскольку небольшое пространство не сможет вместить в себя много аксессуаров, делайте выбор в пользу декора, который не только эстетически привлекателен, но и полезен. Небольшие разноцветные подушки сделают комнату ярче и послужат в качестве сидячих мест в случае, если в вашу маленькую гостиную пришло много гостей.

Домашний очаг

homify Гостиная
homify

homify
homify
homify

С древних времен огонь считался символом домашнего очага. Когда-то от него зависела жизнь человека и даже с приходом современных систем отопления и освещения люди не перестают очаровываться звуками потрескивающего пламени. Что делать, если вы не представляете гостиную без камина, но живете в малометражной квартире? Одним из вариантов для маленького помещения можно назвать искусственный полуоткрытый камин, прислоненный к стене. Но все же наиболее приемлемым для маленьких помещений источником тепла является разборный передвижной камин, который, при необходимости, можно убрать из гостиной.

Энергосберегающий бассейн
К каким уловками приходилось прибегать вам, чтобы визуально увеличить пространство комнаты?

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