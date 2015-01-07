Как оформить небольшую гостиную

Гостиная – это комната, в которой мы принимаем гостей и отдыхаем сами. Ее можно по праву назвать лицом дома, поэтому в оформление гостиной хозяева квартиры вкладывают немало сил и энергии. Атмосфера в этой комнате должна быть уютной и располагающей к общению, а дизайн – максимально отражать индивидуальность владельцев.

К сожалению, не все могут похвастаться просторной гостиной, для которой подойдет мебель любых размеров. Если центральная комната в вашей квартире имеет миниатюрный размер, это вовсе не повод для расстройства. В этой Книге идей вас ждут несколько простых советов, как стильно и со вкусом оформить небольшую гостиную.