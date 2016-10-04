15 стен воды, которые сделают волшебным вид вашего сада

Стены с каскадами водных струй станут эффектным украшением как для интерьера дома, так и для сада. Неповторимую красоту создает и движение струй, и тихий звук воды, придающий атмосфере вокруг умиротворенную расслабленность.
Ниспадающие стены воды работают на основе циркуляции воды с помощью насоса. Такое украшение интерьера потребляет немного энергии, при этом увлажняет и очищает воздух. Для придания большей эффектности стены-водопады можно дополнить подсветкой.
Oasis
Если нам нравится умиротворяющее журчание воды и ниспадающие струи воды с эффектом водопада, вместо плавно скользящей водной стены, задайте небольшой угол наклона. Это придаст потоку воды больше энергии и динамики.
Водная стена с потоками воды сама по себе яркий элемент декора, но можно добавить к ней еще несколько штрихов с учетом стиля пространства. Глянцевые гладкие поверхности и шершавый камень, минималистичные светильники сделают водные каскады еще более совершенными и оригинальными.
Вертикаль лестницы в интерьере уже задает определенный визуальный эффект, а благодаря оформлению каскадами из воды, ниспадающими потоками вдоль стены, интерьер приобретает несравненно оригинальный вид. Вода, струящаяся среди камней, создает образ водопада и живой природы.
В чем секрет элегантности? Сделать простую вещь настоящим произведением искусства – без лишних украшений и кричащих деталей. Именно этим привлекает внимание такой мини-водопад. А самое главное, что расположен он на уличной стене дома, но обзор открывается из внутренних помещений.
Эта водная стена столь гармонично вписана в интерьер комнаты, что кажется черненным зеркалом в бронзовой раме. Но в отличие от зеркальной поверхности, потоки воды движутся и наполняют комнату свежестью и чистотой.
Журчащие струйки их желобков вдоль фасада оживляют длинную линию фасада дома, наполняют свежесть все вокруг и станут хорошим помощником для поддержания клумбы и газона в лучшем виде даже в самое жаркое лето.
Если вы хотите создать в своем доме уединенный уголок для отдыха, то энергия воды, ниспадающей тихими потоками вдоль стены, станет самым волшебным элементом для атмосферы покоя. Окружите водную стену зеленью, солнечными лучами и наслаждайтесь красотой природы в любую погоду.
Вода и растения так и тянутся друг к другу в природе, и вы можете создать маленьких уголок лесной зелени в своем саду. Установите желобок с ниспадающей ручейком среди зеленых террас, и сад наполнится свежестью и тихой песней журчащей сквозь камни воды.
Желобок с водой и каменистая дорожка украсят дальний уголок сада, зачастую забытый вдали от главной дорожки к дому. Но именно здесь вы можете поставить удобную скамейку и отдыхать в жаркий день под тенью деревьев.
Словно
Черный квадрат Малевича графитовая скульптура в саду притягивает взгляд. Немаловажная деталь, которая придает этому монументу особую загадочность и динамичность – потоки воды, ниспадающие вдоль четкой вертикали прямоугольника.
Важным вопросом в декора сада всегда является стоимость того или иного элемента. В случае с вертикальными фонтанами все можно устроить очень просто: желобок с водой или кран на стене в окружении камушков и зелени уже придадут некую живость ландшафту.
Вертикальный каскад воды – зрелище завораживающее и рассмотреть его есть смысл с разных точек обзора. Если есть такая возможность, расположите водную стену в саду рядом с лестницей, и вы увидите какой разный эффект производит это украшении при взгляде с нижней и верхней ступени.
Вертикальный фонтан, ниспадающей вдоль стены очень прост и по конструкции, и по задумке. Но эффект от такого украшения неизменно превосходит все ожидания. И дело тут не в инженерной или дизайнерской виртуозности, а в самой энергии движения воды, завораживающей и умиротворяющей мысли.
Как вы уже видели на примерах, конструкция водной стены может быть как совсем простой, так и дополненной яркими деталями. Основа такого элемента проста – поток воды, а как украсить и в каком стиле оформить в своем саду вертикальный фонтан, каждый может придумать сам для себя, под свой вкус и формат жизни.