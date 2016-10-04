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15 стен воды, которые сделают волшебным вид вашего сада

Перла Вереника Перла Вереника
¿Quieres dar un toque especial a tu jardín?, Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa Сад Аксессуары и декор
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Стены с каскадами водных струй станут эффектным украшением как для интерьера дома, так и для сада. Неповторимую красоту создает и движение струй, и тихий звук воды, придающий атмосфере вокруг умиротворенную расслабленность.

1. Как они работают

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Ниспадающие стены воды работают на основе циркуляции воды с помощью насоса. Такое украшение интерьера потребляет немного энергии, при этом увлажняет и очищает воздух. Для придания большей эффектности стены-водопады можно дополнить подсветкой.

2. Эффект водопада

A Contemporary "Oasis", Kevin Cooper Garden Design Kevin Cooper Garden Design Сад в стиле модерн
Kevin Cooper Garden Design

A Contemporary Oasis

Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design

Если нам нравится умиротворяющее журчание воды и ниспадающие струи воды с эффектом водопада, вместо плавно скользящей водной стены, задайте небольшой угол наклона. Это придаст потоку воды больше энергии и динамики.

3. Декор водной стены

¿Quieres dar un toque especial a tu jardín?, Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa Сад Аксессуары и декор
Slabon Forja Creativa

Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa

Водная стена с потоками воды сама по себе яркий элемент декора, но можно добавить к ней еще несколько штрихов с учетом стиля пространства. Глянцевые гладкие поверхности и шершавый камень, минималистичные светильники сделают водные каскады еще более совершенными и оригинальными.

4. Монументальное оформление лестницы

DEPARTAMENTO SANTA FE, Capitel Arquitectura Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

Вертикаль лестницы в интерьере уже задает определенный визуальный эффект, а благодаря оформлению каскадами из воды, ниспадающими потоками вдоль стены, интерьер приобретает несравненно оригинальный вид. Вода, струящаяся среди камней, создает образ водопада и живой природы. 

5. Элегантность и изысканность

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Сад Бассейны и водоемы
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

В чем секрет элегантности? Сделать простую вещь настоящим произведением искусства – без лишних украшений и кричащих деталей. Именно этим привлекает внимание такой мини-водопад. А самое главное, что расположен он на уличной стене дома, но обзор открывается из внутренних помещений.

6. Гармония в интерьере

homify Озеленение
homify

homify
homify
homify

Эта водная стена столь гармонично вписана в интерьер комнаты, что кажется черненным зеркалом в бронзовой раме. Но в отличие от зеркальной поверхности, потоки воды движутся и наполняют комнату свежестью и чистотой. 

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7. Украшение фасада

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos Окна и двери в колониальном стиле
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

Журчащие струйки их желобков вдоль фасада оживляют длинную линию фасада дома, наполняют свежесть все вокруг и станут хорошим помощником для поддержания клумбы и газона в лучшем виде даже в самое жаркое лето.

8. Идеальное дополнение террасы

PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura Сад в стиле модерн Дерево Эффект древесины
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

Если вы хотите создать в своем доме уединенный уголок для отдыха, то энергия воды, ниспадающей тихими потоками вдоль стены, станет самым волшебным элементом для атмосферы покоя. Окружите водную стену зеленью, солнечными лучами и наслаждайтесь красотой природы в любую погоду.

9. Ручек среди зелени

DUCHA VEGETAL, PhytoKinetic S.L. PhytoKinetic S.L. Сад в эклектичном стиле
PhytoKinetic S.L.

PhytoKinetic S.L.
PhytoKinetic S.L.
PhytoKinetic S.L.

Вода и растения так и тянутся друг к другу в природе, и вы можете создать маленьких уголок лесной зелени в своем саду. Установите желобок с ниспадающей ручейком среди зеленых террас, и сад  наполнится свежестью и тихой песней журчащей сквозь камни воды.

10. Компактное украшение для сада

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs Сад в стиле модерн
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

Желобок с водой и каменистая дорожка украсят дальний уголок сада, зачастую забытый вдали от главной дорожки к дому. Но именно здесь вы можете поставить удобную скамейку и отдыхать в жаркий день под тенью деревьев.

11. Строгий минимализм

Terraza en Madrid con Pérgola, La Habitación Verde La Habitación Verde Балкон, веранда и террасаМебель
La Habitación Verde

La Habitación Verde
La Habitación Verde
La Habitación Verde

Словно Черный квадрат Малевича графитовая скульптура в саду притягивает взгляд. Немаловажная деталь, которая придает этому монументу особую загадочность и динамичность – потоки воды, ниспадающие вдоль четкой вертикали прямоугольника.

12. Вне зависимости от бюджета и площади

子供達の庭, Gokansha/ゴカンシャ Gokansha/ゴカンシャ Сад Аксессуары и декор
Gokansha/ゴカンシャ

Gokansha/ゴカンシャ
Gokansha/ゴカンシャ
Gokansha/ゴカンシャ

Важным вопросом в декора сада всегда является стоимость того или иного элемента. В случае с вертикальными фонтанами все можно устроить очень просто: желобок с водой  или кран на стене в окружении камушков и зелени уже придадут некую живость ландшафту.

13. Водная стена вдоль лестницы в саду

Vivienda unifamiliar en Dénia, Alicante, Jorge Belloch interiorismo Jorge Belloch interiorismo Сад в стиле модерн
Jorge Belloch interiorismo

Jorge Belloch interiorismo
Jorge Belloch interiorismo
Jorge Belloch interiorismo

Вертикальный каскад воды – зрелище завораживающее и рассмотреть его есть смысл с разных точек обзора. Если есть такая возможность, расположите водную стену в саду рядом с лестницей, и вы увидите какой разный эффект производит это украшении при взгляде с нижней и верхней ступени.

14. В чем секрет

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Вертикальный фонтан, ниспадающей вдоль стены очень прост и по конструкции, и по задумке. Но эффект от такого украшения неизменно превосходит все ожидания. И дело тут не в инженерной или дизайнерской виртуозности, а в самой энергии движения воды, завораживающей и умиротворяющей мысли.

15. Оригинальность дизайна

homify Сад Бассейны и водоемы
homify

homify
homify
homify

Как вы уже видели на примерах, конструкция водной стены может быть как совсем простой, так и дополненной яркими деталями. Основа такого элемента проста – поток воды, а как украсить и в каком стиле оформить в своем саду вертикальный фонтан, каждый может придумать сам для себя, под свой вкус и формат жизни.

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