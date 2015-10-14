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75 м2 полного счастья!

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
homify Кухня в стиле модерн
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Строительство дома – это долгий процесс, каждый этап которого может быть сопряжен с рядом трудностей. Покупка участка, выбор команды подрядчиков, поиск подходящих материалов, заливка фундамента – все это лишь первые шаги на пути к заветному шикарному особняку. А сколько еще тернистых троп придется пройди, пока цель наконец-то будет достигнута…

Впрочем, архитектура не стоит на месте, особенно, когда в нее приходят молодые и амбициозные зодчие, которым не терпится громко заявить о себе. У архитекторов нового поколения нет времени ждать масштабного проекта всей жизни, поэтому они стараются выделиться за счет инноваций. Именно так поступили герои этой статьи – специалисты из студии Casas Cube, которые представили на рынке небольшой и недорогой модульный дом. Его жилая площадь составляет всего лишь 75 м2, а выглядит постройка как настоящая мини-вилла.

Модульные дома

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

О модульных (сборных) домах мы писали неоднократно. Напомним, что они выполнены из нескольких модулей, которые уже в собранном виде доставляются к месту назначения, что позволяет заказчикам не только существенно сэкономить время, затрачиваемое на строительство, но совместно с архитекторами поэкспериментировать над формой и размерами дома.

Главные преимущества сборных домов – высокая экологичность,  энергоэффективность и мобильность. Когда-то жители частных построек не могли и мечтать о переезде, а теперь, являясь владельцем мобильного загородного дома, вы вольны менять место проживания, когда заблагорассудится.

Из чего строят модульные дома?

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Основой модульных зданий могут быть различные поверхности как плоские, так и с точечным упором. Чтобы обеспечить дополнительную прочность, используются винтовые гвозди, чаще применяется анкеровка конструкций, используется больше клеевого состава, содержание пиломатериала увеличивается на 10-20% по сравнению с традиционными каркасными домами. 

Современные строительные технологии в разы увеличили прочность сборных домов. Когда несколько лет назад во Флориде случился разрушительный ураган Эндрю, его первыми жертвами стали канадские дома, а большинству сборных конструкций удалось выстоять. Кстати, стоимость этих домов приблизительно одинакова, так что выводы делайте сами.

Гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Благодаря панорамному остеклению интерьер гостиной просто купается в естественном свете. Несмотря на небольшую площадь комнаты, прозрачные стены не позволят ее жителям чувствовать себя в тесноте. 

Приглушенная цветовая палитра, основанная на сочетании белого, бежевого и коричневого, выглядит очень элегантно. Стены в каждой комнате окрашены специальной влагоустойчивой краской. Окна с тройным остеклением обеспечивают отличную звукоизоляцию.

Просторная кухня в таком маленьком доме?

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

При грамотной планировке кухня в модульном доме может получится достаточно большой для того, чтобы организовать в ней рабочую и обеденную зоны. Дизайнерские хитрости также помогают визуально увеличить пространство, например, использование кухонной мебели светлых цветов.

Гармония цветов в спальне

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Представленная на фото спальня – это настоящий оазис спокойствия. Комната оформлена в мягких, нейтральных тонах с минимальным количеством предметов декора. Здесь ничто не должно отвлекать от релаксации и безмятежного сна.

Ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Элегантное черно-белое оформление ванной идеально вписывается в общую концепцию интерьера. Просто и со вкусом. 

А вы хотели бы жить в модульном доме? Каковы, на ваш взгляд, его недостатки и преимущества?  

Всем, кто интересуется мобильными постройками, будет интересно прочесть еще несколько статей, посвященным этим необычным и очень удобным домам: 

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