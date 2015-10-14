75 м2 полного счастья!

Строительство дома – это долгий процесс, каждый этап которого может быть сопряжен с рядом трудностей. Покупка участка, выбор команды подрядчиков, поиск подходящих материалов, заливка фундамента – все это лишь первые шаги на пути к заветному шикарному особняку. А сколько еще тернистых троп придется пройди, пока цель наконец-то будет достигнута…

Впрочем, архитектура не стоит на месте, особенно, когда в нее приходят молодые и амбициозные зодчие, которым не терпится громко заявить о себе. У архитекторов нового поколения нет времени ждать масштабного проекта всей жизни , поэтому они стараются выделиться за счет инноваций. Именно так поступили герои этой статьи – специалисты из студии Casas Cube, которые представили на рынке небольшой и недорогой модульный дом. Его жилая площадь составляет всего лишь 75 м2, а выглядит постройка как настоящая мини-вилла.