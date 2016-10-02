11 практичных идей для копирования

Всегда удобно иметь на кухне под рукой нужные баночки со специями, прихватками и ложками. Но шкаф внушительных размеров для такой полезной кухонной утвари займет слишком много места. Мобильные подставки и полочки крепятся к столешнице и свободно передвигаются в нужное вам место, не мешая на рабочей поверхности.