Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

11 практичных идей для копирования

Перла Вереника Перла Вереника
Kitchen, LOLA 38 Hotel LOLA 38 Hotel Кухня в средиземноморском стиле
Loading admin actions …

Рациональная организация пространства делает кухню и  удобной,  и красивой. Мы подобрали для вас несколько практичных идей, которые помогут разместить все нужные предметы в лаконичном порядке, не загружая пространство громоздкими деталями, сэкономить место и сделать приготовление еды процессом приятным, а семейные обеды за общим столом – радушными и уютными.

1. Мобильные полочки

Bill, Steckregal, nordprodukt.de nordprodukt.de КухняХранение
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

Всегда удобно иметь на кухне под рукой нужные баночки со специями, прихватками и ложками. Но шкаф внушительных размеров для такой полезной кухонной утвари займет слишком много места. Мобильные подставки и полочки крепятся к столешнице и свободно передвигаются в нужное вам место, не мешая на рабочей поверхности.

2. Раскладные столешницы

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green Кухня в скандинавском стиле
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

Большая рабочая поверхность нужна на кухне не все время и поэтому можно сэкономить пространство, сделать откидную дополнительную столешницу. Если вам действительно нужно разложить много продуктов для приготовления чего-то особенного, вы можете быстро увеличить столешницу. 

3. Угловые ящички

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper Кухня в стиле кантри
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

В небольших и узких кухнях угловые шкафы остаются зачастую малоиспользуемыми. С функциональной точки зрения в маленькой кухне гораздо удобнее использовать в угловой части шкафа особую конструкцию ящика, чтобы выдвигать его целиком. Так вы сможете разместить гораздо больше полезных предметов и доступ к ним будет удобным. 

4. Практичные крепления для ложек и ножей

Klemmleiste TIUBI, Groegl Upcycling Groegl Upcycling КухняХранение
Groegl Upcycling

Groegl Upcycling
Groegl Upcycling
Groegl Upcycling

Ящики и шкафы расположены каждый на своем месте, а рядом с рабочей поверхностью и плитой всегда нужен хотя бы небольшой набор предметов. Чтобы не занимать место на столе для такой кухонной утвари можно приспособить настенное крепление. 

5. Подвесные контейнеры

Ordnung ist das ganze Leben, Schmidt Küchen Schmidt Küchen КухняШкафы и полки
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

Пространство под кухонной мойкой идеально подходит для хранения чистящих средств, баночки с которыми можно разместить в подвесных контейнерах. Такую конструкцию легко закрепить на дверцу шкафа, и вы сможете быстро доставать нужные вам предметы. 

Полки и ящики разных размеров

Ordnung ist das ganze Leben, Schmidt Küchen Schmidt Küchen КухняШкафы и полки
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

Не секрет, что на кухне используются баночки, упаковки с продуктами, бутылки и контейнеры совершенно разнообразных размеров и уместить их все на полку стандартного размера – задача весьма сложная. Поэтому лучше сразу предусмотреть ящики и полки разного формата: под крупные и мелкие предметы.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Выдвижной обеденный стол

homify КухняСтолы и стулья
homify

homify
homify
homify

Если в пространстве кухне не получается разместить одновременно рабочую поверхность и обеденный стол, их можно объединить в трансформируемую конструкцию. Так вы выиграете нужное место и не будете постоянно спотыкаться об углы мебели в тесноте. Крышка стола в нужный момент выдвигается из под столешницы.

8. Тумбы на колесиках

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Наиболее привычны для кухни шкафы на устойчивых ножках, но если вместо них использовать выкатные конструкции, то можно более удобно организовать пространство. В случае необходимости вы подвинете тумбу к плите или мойке, а потом снова задвинете под столешницу. 

9. Кухонный остров

MISCELLANEOUS HOME PROJECT, HİSARİ DESIGN STUDIO HİSARİ DESIGN STUDIO Кухня в стиле модерн
HİSARİ DESIGN STUDIO

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

Кухонный остров надежно занял свое место на кухне как конструкция практичная, удобная и многофункциональная. Всю поверхность острова можно оформить из прочного материала, значительно расширив рабочую зону для приготовления блюд.

10. Откидной столик

homify КухняСтолы и стулья
homify

homify
homify
homify

Для маленького пространства обеденный стол можно сделать в виде откидной поверхности, закрепленной к боковой части кухонного острова или на стене. 

11. Удобные полки у плиты

Kitchen LOLA 38 Hotel Кухня в средиземноморском стиле
LOLA 38 Hotel

Kitchen

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

Стена рядом с кухонной плитой часто остается незадействованной, хотя именно здесь разумно было бы расположить подвесные полки для посуды и полезных мелочей. Такие полки позволят заполнить пробелы стены, сделав целостным интерьер кухни и дополнить места для хранения.

TOП-10 современных австралийских домов
Какие идеи кажутся вам наиболее практичными для кухни?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо