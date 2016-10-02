11 практичных идей для копирования

Рациональная организация пространства делает кухню и удобной, и красивой. Мы подобрали для вас несколько практичных идей, которые помогут разместить все нужные предметы в лаконичном порядке, не загружая пространство громоздкими деталями, сэкономить место и сделать приготовление еды процессом приятным, а семейные обеды за общим столом – радушными и уютными.
Всегда удобно иметь на кухне под рукой нужные баночки со специями, прихватками и ложками. Но шкаф внушительных размеров для такой полезной кухонной утвари займет слишком много места. Мобильные подставки и полочки крепятся к столешнице и свободно передвигаются в нужное вам место, не мешая на рабочей поверхности.
Большая рабочая поверхность нужна на кухне не все время и поэтому можно сэкономить пространство, сделать откидную дополнительную столешницу. Если вам действительно нужно разложить много продуктов для приготовления чего-то особенного, вы можете быстро увеличить столешницу.
В небольших и узких кухнях угловые шкафы остаются зачастую малоиспользуемыми. С функциональной точки зрения в маленькой кухне гораздо удобнее использовать в угловой части шкафа особую конструкцию ящика, чтобы выдвигать его целиком. Так вы сможете разместить гораздо больше полезных предметов и доступ к ним будет удобным.
Ящики и шкафы расположены каждый на своем месте, а рядом с рабочей поверхностью и плитой всегда нужен хотя бы небольшой набор предметов. Чтобы не занимать место на столе для такой кухонной утвари можно приспособить настенное крепление.
Пространство под кухонной мойкой идеально подходит для хранения чистящих средств, баночки с которыми можно разместить в подвесных контейнерах. Такую конструкцию легко закрепить на дверцу шкафа, и вы сможете быстро доставать нужные вам предметы.
Не секрет, что на кухне используются баночки, упаковки с продуктами, бутылки и контейнеры совершенно разнообразных размеров и уместить их все на полку стандартного размера – задача весьма сложная. Поэтому лучше сразу предусмотреть ящики и полки разного формата: под крупные и мелкие предметы.
Если в пространстве кухне не получается разместить одновременно рабочую поверхность и обеденный стол, их можно объединить в трансформируемую конструкцию. Так вы выиграете нужное место и не будете постоянно спотыкаться об углы мебели в тесноте. Крышка стола в нужный момент выдвигается из под столешницы.
Наиболее привычны для кухни шкафы на устойчивых ножках, но если вместо них использовать выкатные конструкции, то можно более удобно организовать пространство. В случае необходимости вы подвинете тумбу к плите или мойке, а потом снова задвинете под столешницу.
Кухонный остров надежно занял свое место на кухне как конструкция практичная, удобная и многофункциональная. Всю поверхность острова можно оформить из прочного материала, значительно расширив рабочую зону для приготовления блюд.
Для маленького пространства обеденный стол можно сделать в виде откидной поверхности, закрепленной к боковой части кухонного острова или на стене.
Стена рядом с кухонной плитой часто остается незадействованной, хотя именно здесь разумно было бы расположить подвесные полки для посуды и полезных мелочей. Такие полки позволят заполнить пробелы стены, сделав целостным интерьер кухни и дополнить места для хранения.