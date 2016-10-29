До и После: модернизация сада

Наши специалисты, ландшафтные архитекторы, должны были реконструировать большой сад рядом с общественным парком, при этом учесть пожелания и требования новых владельцев. Они хотели иметь четкий и современный внешний вид, функциональность, дизайн и комфорт. Мы покажем вам, что получилось.
Это фото сада в первоначальном состоянии, оно показывает огромный потенциал, который он имеет. Здесь есть много места, потрясающее расположение между высокими деревьями на границе парка и даже бассейн. Но сад должен выглядеть хорошо, уменьшено и аккуратно. Давайте посмотрим, что было сделано здесь…
Какая перемена! Пышный зеленый фон остался прежним и теперь формирует идеальные условия для нового ландшафтного дизайна. Бассейн теперь встроен в большую террасу. Более того, этот бассейн не забирает много места для принятия солнечных ванн и отдыха.
Это фото показывает лестницу, которая соединяет бассейн с террасой. Все соответствует по цвету, форме и выглядит, как единое целое. Четкие линии подчеркивают нужный современный характер экстерьера.
С этой точки зрения мы видим бассейн на возвышенной террасе и прилегающий к ней жилой дом. Все сходится очень гармонично, и это приводит к гармоничной общей картине. Этот сад будет любимым у всей семьи, так как здесь есть развлечения и для детей.
При всем минималистском дизайне в саду есть достаточное количество зелени. В дополнение к ряду фруктовых деревьев и ухоженных газонов посажены небольшие посадочные зоны. Хоть сад имеет уменьшенный размер теперь, он все же стал природным оазисом.