До и После: модернизация сада

С этой точки зрения мы видим бассейн на возвышенной террасе и прилегающий к ней жилой дом. Все сходится очень гармонично, и это приводит к гармоничной общей картине. Этот сад будет любимым у всей семьи, так как здесь есть развлечения и для детей.