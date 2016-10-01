8 советов фен-шуй для привлечения денег в дом

Как известно, из древних времен до нас дошло учение о порядке в жизни и делах, называемое Фен-шуй, согласно которому при помощи определенной организации пространства вокруг нас, можно достичь благополучия в делах и семье, позитивного настроения и процветания. Можно верить или нет советам фен-шуй, но в любом случае, такая система приучает нас приводить вещи в порядок, содержать дом в чистоте и украшать его интересными вещицами. Поэтому, даже если вы не слишком серьезно относитесь к влиянию приемов фен-шуй на всю жизнь, некоторые приемы оформления комнат могут быть интересными просто как пример удачного декора и полезных советов для уютного интерьера.