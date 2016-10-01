8 советов фен-шуй для привлечения денег в дом

Как известно, из древних времен до нас дошло учение о порядке в жизни и делах, называемое Фен-шуй, согласно которому при помощи определенной организации пространства вокруг нас, можно достичь благополучия в делах и семье, позитивного настроения и процветания. Можно верить или нет советам фен-шуй, но в любом случае, такая система приучает нас приводить вещи в порядок, содержать дом в чистоте и украшать его интересными вещицами. Поэтому, даже если вы не слишком серьезно относитесь к влиянию приемов фен-шуй на всю жизнь, некоторые приемы оформления комнат могут быть интересными просто как пример удачного декора и полезных советов для уютного интерьера.
Начнем знакомится с советами Фен-шуй с главного входа в ваш дом. Красивая, широкая дверь играет большую роль в привлечении благополучия в ваше жилище. Крыльцо и порог должны быть чистыми, а входная дверь исправной и надежной. Положите на входе коврик с красивым узором или надписью, приглашающей пройти в дом, а над дверью повесьте уютный светильник, декорируйте вход в дом зеленью растений и хорошие известия не заставят вас ждать.
Добавьте к вашему интерьеру ярких красок. Согласно учению Фен-шуй красный, фиолетовый и зеленый цвета особо хорошо привлекают благополучие и удачу в делах. Это не означает, конечно, что вы должны выкрасить всю комнату в ярко-красный цвет и мучится от того, что вы чувствуете себя некомфортно в таком помещении. Выберите из этих трех цветов тот, который вам больше всего нравится и сделайте точечные акценты в виде панно на стене, оригинальной обивки стульев или штор на окне.
Традиционно в восточных культурах как символ успеха в финансах используют статуэтки из золотых монеток, но можно декорировать интерьер и другими позолоченными вещицами: стильными жалюзи бронзовых оттенков, чехлами для подушек в восточном стиле, яркими аксессуарами.
Чистоте и порядку в доме согласно учению Фен-шуй вообще стоит уделять большое внимание. А зона кухни отвечает за достаток в доме и именно здесь вы должны поддерживать особою атмосферу уюта и аккуратности, чтобы поправить финансовое положение, привлечь удачу в бизнесе и работе.
Порядок по правилам Фен-шуй должен быть не только внешним, но и внутренним. Каждой вещи найдите свое место и убирайте ее сразу, как она перестала быть вам нужной. Ровные ряды баночек в шкафах, красивые закрытые фасады дверей вдоль стены вместо разбросанных по кухне прихваток и поварешек – если и не привлекут в ваш дом бурный денежный поток сразу же, точно сделают кухню любимым местом отдыха в кругу друзей и семьи.
Учение Фен-шуй призывает нас не копить сломанные, ненужные вещи, а сразу избавляться от такого балласта. Лучше всего сделать комнату светлой, просторной, оставив в ней только действительно нужные предметы, позаботившись об удобстве каждого. Свежий воздух, простор и чистота – вот простой рецепт благополучия по Фен-шуй.
Вода – одна из четырех главных стихий, управляющих жизнью человека. Потери воды в доме символизируют обнищание, упадок и несчастья. Поэтому не давайте крану капать понапрасну. Следите, чтобы все вентили, трубы и радиаторы отопления были исправными, не было течи и вовремя устраняйте малейшие недостатки.
Если ваша комната выглядит несколько однообразной и холодной, оживите интерьер яркими акцентами декора, зелеными растениями в оригинальных кашпо, повесьте на стены фотографии вдохновляющих пейзажей и картины.