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8 советов фен-шуй для привлечения денег в дом

Перла Вереника Перла Вереника
The Mews - Holland Park, IS AND REN STUDIOS LTD IS AND REN STUDIOS LTD Гостиная в стиле модерн
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Как известно, из древних времен до нас дошло учение о порядке в жизни и делах, называемое Фен-шуй, согласно которому при помощи определенной организации пространства вокруг нас, можно достичь благополучия в делах и семье, позитивного настроения и процветания. Можно верить или нет советам фен-шуй, но в любом случае, такая система приучает нас приводить вещи в порядок, содержать дом в чистоте и украшать его интересными вещицами. Поэтому, даже если вы не слишком серьезно относитесь к влиянию приемов фен-шуй на всю жизнь, некоторые приемы оформления комнат могут быть интересными просто как пример удачного декора и полезных советов для уютного интерьера.

Вход в дом

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura Окна и двери в рустикальном стиле
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

Начнем знакомится с советами Фен-шуй с главного входа в ваш дом. Красивая, широкая дверь играет большую роль в привлечении благополучия в ваше жилище. Крыльцо и порог должны быть чистыми, а входная дверь исправной и надежной. Положите на входе коврик с красивым узором или надписью, приглашающей пройти в дом, а над дверью повесьте уютный светильник, декорируйте вход в дом зеленью растений и хорошие известия не заставят вас ждать.

Позитивные цвета в интерьере: красный, фиолетовый и зеленый

Vale do Lobo, Zenaida Lima Fotografia Zenaida Lima Fotografia Столовая комната в классическом стиле
Zenaida Lima Fotografia

Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia

Добавьте к вашему интерьеру ярких красок. Согласно учению Фен-шуй красный, фиолетовый и зеленый цвета особо хорошо привлекают благополучие и удачу в делах. Это не означает, конечно, что вы должны выкрасить всю комнату в ярко-красный цвет и мучится от того, что вы чувствуете себя некомфортно в таком помещении. Выберите из этих трех цветов тот, который вам больше всего нравится и сделайте точечные акценты в виде панно на стене, оригинальной обивки стульев или штор на окне.

Немного золота для привлечения богатства

Zebra Window Blinds / Shades, Louverline Blinds Louverline Blinds ГостинаяАксессуары и декорации
Louverline Blinds

Louverline Blinds
Louverline Blinds
Louverline Blinds

Традиционно в восточных культурах как символ успеха в финансах используют статуэтки из золотых монеток, но можно декорировать интерьер и другими позолоченными вещицами: стильными жалюзи бронзовых оттенков, чехлами для подушек в восточном стиле, яркими аксессуарами.

Чистота на кухне

Residência Jardim Botânico 02, Adoro Arquitetura Adoro Arquitetura Кухня в стиле модерн Керамика Оранжевый
Adoro Arquitetura

Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura

Чистоте и порядку в доме согласно учению Фен-шуй вообще стоит уделять большое внимание. А зона кухни отвечает за достаток в доме и именно здесь вы должны поддерживать особою атмосферу уюта и аккуратности, чтобы поправить финансовое положение, привлечь удачу в бизнесе и работе.

Все по полочкам

Bespoke oak larder homify Кухня в стиле кантри
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Порядок по правилам Фен-шуй должен быть не только внешним, но и внутренним. Каждой вещи найдите свое место и убирайте ее сразу, как она перестала быть вам нужной. Ровные ряды баночек в шкафах, красивые закрытые фасады дверей вдоль стены вместо разбросанных по кухне прихваток и поварешек – если и не привлекут в ваш дом бурный денежный поток сразу же, точно сделают кухню любимым местом отдыха в кругу друзей и семьи.

Простор и уют

LIVING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD Гостиная в стиле модерн
IS AND REN STUDIOS LTD

LIVING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Учение Фен-шуй призывает нас не копить сломанные, ненужные вещи, а сразу избавляться от такого балласта. Лучше всего сделать комнату светлой, просторной, оставив в ней только действительно нужные предметы, позаботившись об удобстве каждого. Свежий воздух, простор и чистота – вот простой рецепт благополучия по Фен-шуй.

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Избегайте утечек воды

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS КухняРаковины и краны
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Вода – одна из четырех главных стихий, управляющих жизнью человека. Потери воды в доме символизируют обнищание, упадок и несчастья. Поэтому не давайте крану капать понапрасну. Следите, чтобы все вентили, трубы и радиаторы отопления были исправными, не было течи и вовремя устраняйте малейшие недостатки.

Оживите обстановку декором

PLANTAS YJARDÍN, Cuantatienda Cuantatienda Сад Горшки и вазы
Cuantatienda

Cuantatienda
Cuantatienda
Cuantatienda

Если ваша комната выглядит несколько однообразной и холодной, оживите интерьер яркими акцентами декора, зелеными растениями в оригинальных кашпо, повесьте на стены фотографии вдохновляющих пейзажей и картины. 

​Отличный дом с традиционным шармом
Весьма практичные советы Фен-шуй, не находите?

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