7 идеальных садов

Сад – оазис свежей зелени и спокойствия, коих нам так не хватает в суматохе и напряжении городских будней. Здесь можно расслабиться после тяжелого рабочего дня и провести свободный вечер с семьей или друзьями. В саду мы отдыхаем душой и наслаждаемся природой, не покидая своего дома.
В нашем представлении красивый и ухоженный «сад мечты», невозможен без постоянного хлопотного ухода. Но это совсем необязательно. Чтобы доказать это, homify подобрал несколько примеров рационально устроенных садов, которые наверняка вдохновят вас.
Дизайн сада напрямую зависит от площади. Что будет смотреться свежо, стильно и элегантно в большом и просторном саду, в маленьком будет казаться нагромождением всяческих излишеств. В этом большом саду дизайнеры сконцентрировались на главном, и превратили его в простой в уходе, зеленый оазис, где можно отдохнуть душой и телом.
В отличие от первого примера, этот сад похож на настоящий рог изобилия. Возможно, именно так выглядел Эдем, со всеми своими цветами, травами, прекрасными деревьями и солнцем, отражающимся в водоеме. Желающие иметь такой сад, должны либо иметь соответствующий багаж знаний, либо пользоваться услугами опытного ландшафтного дизайнера. Тем не менее, благодаря современным технологиям, уход за таким садом требует меньше усилий, чем кажется.
Гармония сада заключается не только в подборе подходящих по размеру и объему растений. Можно высаживать цветы в переходящей или контрастной цветовой гамме. Но даже различные оттенки зеленого цвета смогут разнообразить вид вашего сада. Смена сезона позволит подчеркнуть великолепие каждого из растений. Непреходящей классикой является сочетание хвойных и лиственных деревьев на фоне зеленой травы.
Небольшой рукотворный пруд является прекрасным дополнением к великолепной пышности этого сада. Он очень естественно смотрится в окаймлении из камней, разнообразных цветущих растений и трав. Маленькое озерцо прекрасно смотрится среди высоких деревьев и кипарисов.
Недостаток площади – не повод отказывать себе в удовольствии иметь красивый садик. Здесь травой обсажены утопленные в грунт плиты садовых дорожек, а на свободной территории травяной ковер прекрасно дополняется кустарниками и цветущими растениями.
Великолепие этого сада особенно проявляется в весенне-летний период. Подобрав подходящие растения, цветущие весной и летом, можно наслаждаться ароматом цветов, представляя себя гуляющим в королевском парке.
Не всем садовым растениям нужен постоянно открытый воздух. Даже в холодное время года можно находиться в окружении зелени, устроив зимний сад в помещении. В нем можно расставить кадки с растениями, прекрасными в любое время года, и наслаждаться прогулками в любую погоду.