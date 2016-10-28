7 идеальных садов

Сад – оазис свежей зелени и спокойствия, коих нам так не хватает в суматохе и напряжении городских будней. Здесь можно расслабиться после тяжелого рабочего дня и провести свободный вечер с семьей или друзьями. В саду мы отдыхаем душой и наслаждаемся природой, не покидая своего дома.

В нашем представлении красивый и ухоженный «сад мечты», невозможен без постоянного хлопотного ухода. Но это совсем необязательно. Чтобы доказать это, homify подобрал несколько примеров рационально устроенных садов, которые наверняка вдохновят вас.