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7 идеальных садов

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Jardines Mediterráneos, Viveros Pou Nou Viveros Pou Nou Сад в средиземноморском стиле
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Сад  – оазис свежей зелени и спокойствия, коих нам так не хватает в суматохе и напряжении  городских будней. Здесь можно расслабиться после тяжелого рабочего дня и провести свободный вечер с семьей или друзьями. В саду мы отдыхаем душой и наслаждаемся природой, не покидая своего дома.

В нашем представлении красивый и ухоженный «сад мечты», невозможен без постоянного хлопотного ухода. Но это совсем необязательно. Чтобы доказать это, homify подобрал несколько примеров рационально устроенных садов, которые наверняка вдохновят вас.

Радостный зеленый

un jardin de cuentos, BAIRES GREEN BAIRES GREEN Сад в классическом стиле
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

Дизайн сада напрямую зависит от площади. Что будет смотреться свежо, стильно и элегантно в большом и просторном саду, в маленьком будет казаться нагромождением всяческих излишеств. В этом большом саду дизайнеры сконцентрировались на главном, и превратили его в простой в уходе, зеленый оазис, где можно отдохнуть душой и телом.

Великолепное изобилие

Estanque , La ermita de Pozuelo La ermita de Pozuelo Сад в рустикальном стиле
La ermita de Pozuelo

La ermita de Pozuelo
La ermita de Pozuelo
La ermita de Pozuelo

В отличие от первого примера, этот сад похож на настоящий рог изобилия. Возможно, именно так выглядел Эдем, со всеми своими цветами, травами, прекрасными деревьями и солнцем, отражающимся в водоеме. Желающие иметь такой сад, должны либо иметь соответствующий багаж знаний, либо пользоваться услугами опытного ландшафтного дизайнера. Тем не менее, благодаря современным технологиям, уход за таким садом требует меньше усилий, чем кажется.

Разнообразие зеленых оттенков

Otoños que enamoran en la villa.. color, textura, sensaciones..., MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA Сад в классическом стиле
MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA

MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA
MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA
MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA

Гармония сада заключается не только в подборе подходящих по размеру  и объему растений. Можно высаживать цветы в переходящей или контрастной цветовой гамме. Но даже  различные оттенки зеленого цвета смогут разнообразить вид вашего сада. Смена сезона позволит подчеркнуть великолепие каждого из растений. Непреходящей классикой является сочетание хвойных и лиственных деревьев на фоне  зеленой травы.

Садовые озера

Estanque de Girona, abpaisajismo abpaisajismo Сад в стиле модерн
abpaisajismo

abpaisajismo
abpaisajismo
abpaisajismo

Небольшой рукотворный пруд является прекрасным дополнением к великолепной пышности этого сада. Он очень естественно смотрится в окаймлении из камней, разнообразных цветущих растений и трав. Маленькое озерцо прекрасно смотрится среди высоких деревьев и кипарисов.

Маленький, да удаленький

MODERN RED, BAIRES GREEN BAIRES GREEN Сад в стиле модерн
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

Недостаток площади – не повод отказывать себе в удовольствии иметь красивый садик. Здесь травой обсажены утопленные в грунт плиты садовых дорожек, а на свободной территории травяной ковер прекрасно дополняется кустарниками и цветущими растениями.

Цветочное буйство весны и лета

Jardines Mediterráneos, Viveros Pou Nou Viveros Pou Nou Сад в средиземноморском стиле
Viveros Pou Nou

Viveros Pou Nou
Viveros Pou Nou
Viveros Pou Nou

Великолепие этого сада особенно проявляется в весенне-летний период. Подобрав подходящие растения, цветущие весной и летом, можно наслаждаться ароматом цветов, представляя себя гуляющим в королевском парке.

Зимний сад

Conservatory , （株）ハウスオブポタリー （株）ハウスオブポタリー Зимний сад в эклектичном стиле
（株）ハウスオブポタリー

（株）ハウスオブポタリー
（株）ハウスオブポタリー
（株）ハウスオブポタリー

Не всем садовым растениям нужен постоянно открытый воздух. Даже в холодное время года можно находиться в окружении зелени, устроив зимний сад в помещении. В нем можно расставить кадки  с растениями, прекрасными в любое время года, и наслаждаться прогулками в любую погоду.

Кухонные столики на колесах

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