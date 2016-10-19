7 рустикальных кухонь, которые стоит увидеть

Одним из самых важных мест в доме является кухня. Она может служить как местом приготовления пищи, так и уютной комнаткой для семейных или дружеских посиделок. Современная кухня, естественно, должна соответствовать требованиям нынешних домохозяек – всем хочется иметь и оборудование, облегчающее приготовление любимых блюд, и достаточное количество свободного пространства для кухонной утвари. К сожалению, это не всегда возможно – не каждая кухня может быть достаточно просторной. В таких случаях нам помогут креативные и практичные решения, направленные на увеличение функционального пространства на кухне путем более компактного хранения разнообразных приспособлений.
Сегодня homify покажет вам семь примеров маленьких и вместительных кухонь, которые по своей функциональности мало в чем уступают просторным.
Существуют также мини-кухни, объединяющие в себе различные стили. Посмотрите, например, на эту небольшую кухоньку, выполненную в уютном рустикальном стиле. Кирпичные стены, сочетаемые с простой, но красивой мебелью, выполненной из грубо обработанных досок; «вешалка» для кухонной утвари, прекрасно экономящая место и дающая возможность быстро взять нужный инструмент, домашнее барбекю прямо в стене – замечательные решения, способное удивить ваших гостей и добавить дому немного загородной романтики.
У этой красивой кухни, где преобладает насыщенный алый цвет, практически нет неиспользуемого пространства. Функциональные столешницы могут служить для разделки мяса, нарезки овощей, раскатывания теста, да и вообще для любого кулинарного творчества. Настенные и напольные шкафчики прекрасно подходят для хранения посуды, кухонной техники и тому подобного. А оригинальная плитка разных цветов прекрасно дополняет теплую атмосферу.
Создание дополнительного пространства для хранения в маленькой кухне значительно сэкономит место. Здесь мы видим большую полку над потолком, уставленную милыми и полезными вещицами, а вдобавок еще и практичную вытяжку. Размещение шкафов и полок в верхней части кухни – весьма разумное решение, ибо это пространство зачастую не используется. Таким образом, достигается ощущение простора даже на кухне с маленьким метражом.
В большой кухне легко поместить обеденный стол, но если вам не повезло с пространством, то его можно заменить… барной стойкой! Помимо смелого и оригинального вида, кухонная барная стойка также хороша тем, что может при желании хозяина стать и обеденным столом, и разделочным столиком.
Эта чудесная кухня – пример идеальной гармонии в интерьере. В одном помещении, дизайн которого продуман до мелочей, превосходно сосуществуют кухня и столовая. Удобный небольшой столик и стулья слепяще-белого цвета, блестящие деревянные поверхности и достаточное освещение визуально увеличивают пространство.
Натуральное дерево – один из излюбленных материалов среди современных дизайнеров. Тумбочки и ящички светлого цвета вместят в себя множество нужных вещей. Обилие зеленых комнатных растений, что обычно нехарактерно для дизайна кухни, в этом случае смотрится очень выгодно, освежая интерьер. Желтоватая подсветка тоже добавляет уюта и тепла.
Складные двери помогают экономить пространство в небольшой кухне, ведь не нужно заботиться о том, чтобы оставить место для открываемой створки. Здесь мы как раз видим пример такого решения. Отдельные темные детали эффектно контрастируют со светлой кухонной мебелью, а желтые элементы декора добавляют в интерьер теплые, яркие нотки.