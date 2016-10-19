7 рустикальных кухонь, которые стоит увидеть

Одним из самых важных мест в доме является кухня. Она может служить как местом приготовления пищи, так и уютной комнаткой для семейных или дружеских посиделок. Современная кухня, естественно, должна соответствовать требованиям нынешних домохозяек – всем хочется иметь и оборудование, облегчающее приготовление любимых блюд, и достаточное количество свободного пространства для кухонной утвари. К сожалению, это не всегда возможно – не каждая кухня может быть достаточно просторной. В таких случаях нам помогут креативные и практичные решения, направленные на увеличение функционального пространства на кухне путем более компактного хранения разнообразных приспособлений.

Сегодня homify покажет вам семь примеров маленьких и вместительных кухонь, которые по своей функциональности мало в чем уступают просторным.