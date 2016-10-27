Вокруг света через шесть домов

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Сегодня мы посетим шесть различных домов с разных континентов. В этом обзоре найдется место и для современного, и для классического стиля. Давайте взглянем на это интернациональное разнообразие – возможно, вы почерпнете из этой статьи некоторые идеи и для своего жилища.
Вам непременно понравится этот изысканный, лаконичный и комфортабельный домик в английском стиле, столь популярном среди современных дизайнеров. Традиционная крутая крыша и прекрасный сад в качестве приятного бонуса – вот что делает жилище сказочно прекрасным!
Наш первый дом имеет крутую черепичную крышу и простую архитектуру, напоминающую старое загородное здание, но построен он по последнему слову техники, с использованием современных и качественных строительных материалов. Это отличный пример современных тенденций – простота, уют и функциональность.
Второй дом находится в городе Каракасе. Крыша его покрыта черепицей, типичной для средиземноморской архитектуры, и воплощает в себе колониальные черты. Это строение хранит в себе много особенностей данного стиля, хотя выполнено с учетом требований современного комфорта.
Эта роскошная резиденция, выполненная в скандинавском стиле, находится в Корее. Она расположена в живописной сельской местности и отличается ассиметричной формой, а его крыша выполнена из высококачественной цинковой черепицы.
Этот домик-пещера способен действительно поразить воображение – не находите, как сильно он похож на обиталище хоббитов из знаменитых книг Толкиена? Расположен он в Японии, жители которой славятся своей любовью ко всему неординарному. В интерьере преобладают деревянные элементы и детали из декоративного камня.
Не стоит недооценивать панельные дома со стандартной архитектурой – они могут стать отличным жильем. Примером является замечательная вилла, которая расположена в районе Мугла – площадь ее составляет 105 футов. Крутая крыша, веранда и великолепный вид из окон – чудесное сочетание.