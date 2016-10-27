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Вокруг света через шесть домов

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
小林邸, Atelier Nero Atelier Nero Дома в азиатском стиле
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homify с каждым днем помогает все большему количеству людей в обустройстве их жилья – нашими проектами уже вдохновились люди из Азии, Южной Америки и Европы. Мы очень благодарны всем, кто читает нас и пользуется нашими советами – благодаря вам мы растем и развиваемся. Наши специалисты постоянно в курсе новинок в области дизайна интерьеров, мы следим за  всеми новыми масштабными объектами, изучаем разные стили и материалы. У нас вы всегда сможете найти новые креативные идеи как для полной реконструкции, так и для небольших изменений уже существующего помещения.

Сегодня мы посетим шесть различных домов с разных континентов. В этом обзоре найдется  место  и для современного, и для классического стиля. Давайте взглянем на это интернациональное разнообразие – возможно, вы почерпнете из этой статьи некоторые идеи и для своего жилища.

Традиционная архитектура Гейбла

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD Дома с террасами
BTL Property LTD

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

Вам непременно понравится этот изысканный, лаконичный и комфортабельный домик в английском стиле, столь популярном среди современных дизайнеров. Традиционная крутая крыша и прекрасный сад в качестве приятного бонуса – вот что делает жилище сказочно прекрасным!

Усовершенствованный деревенский домик

Projekt domu Simon G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Наш первый дом имеет крутую черепичную крышу и простую архитектуру, напоминающую старое загородное здание, но построен он по  последнему слову техники, с использованием современных и качественных строительных материалов. Это отличный пример современных тенденций – простота, уют и функциональность.

Вилла в колониальном стиле

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC Дома в классическом стиле
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

Второй дом находится в городе Каракасе. Крыша его покрыта черепицей, типичной для средиземноморской архитектуры, и воплощает в себе колониальные черты. Это строение хранит в себе много особенностей данного стиля, хотя выполнено с учетом требований современного комфорта.

Современный корпус с оцинкованной крышей

매일매일이 캠핑같은 전남 광양주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Дома в стиле модерн
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Эта роскошная резиденция, выполненная в скандинавском стиле, находится в Корее. Она расположена в живописной сельской местности и отличается ассиметричной формой, а его крыша выполнена из высококачественной цинковой черепицы.

Очаровательный домик хоббитов

小林邸, Atelier Nero Atelier Nero Дома в азиатском стиле
Atelier Nero

Atelier Nero
Atelier Nero
Atelier Nero

Этот домик-пещера способен действительно поразить воображение – не находите, как сильно он похож на обиталище хоббитов из знаменитых книг Толкиена? Расположен он в Японии, жители которой славятся своей любовью ко всему неординарному. В интерьере преобладают деревянные элементы и детали из декоративного камня.

Конструктор

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Не стоит недооценивать панельные дома со стандартной архитектурой – они могут стать отличным жильем. Примером является замечательная вилла, которая расположена в районе Мугла – площадь ее составляет 105 футов. Крутая крыша, веранда и великолепный вид из окон – чудесное сочетание.

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