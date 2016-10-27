Вокруг света через шесть домов

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Сегодня мы посетим шесть различных домов с разных континентов. В этом обзоре найдется место и для современного, и для классического стиля. Давайте взглянем на это интернациональное разнообразие – возможно, вы почерпнете из этой статьи некоторые идеи и для своего жилища.