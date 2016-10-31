10 грандиозных идей, как отделить гостиную от столовой

Гостиная и столовая имеют много общих характеристик, поэтому нередко эти две комнаты не имеют разделения в виде стены или различных перегородок. Эти две комнаты рассматриваются как единое пространство, своеобразный социальный центр дома, в котором встречаются с друзьями, членами семьи, проводят вместе много времени в общении и развлечениях. В связи с этим сложно разделить эти комнаты, сформировав между ними своеобразный барьер, не разрушающий связь между этими неразрывно связанными между собой помещениями.

Но все же многим хочется сделать дом еще более уютным, разделив столовую и гостиную. Мы решили помочь вам найти свой способ разграничения пространства этих комнат, и подобрали интересные варианты, которые не только разделяют пространство, но и делают его еще более красивым, уютным и стильным.

Мы уверены, что воспользовавшись идеями наших специалистов, вы сможете превратить ваши комнаты в самые приятные и комфортные уголки для повседневной жизни. Десять тонких способов по разделению двух комнат – просто, красиво и элегантно. Надеемся, что это именно то, что вы искали!