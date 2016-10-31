Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 грандиозных идей, как отделить гостиную от столовой

Shunny_Star Shunny_Star
Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Столовая комната в колониальном стиле
Loading admin actions …

Гостиная и столовая имеют много общих характеристик, поэтому нередко эти две комнаты не имеют разделения в виде стены или различных перегородок. Эти две комнаты рассматриваются как единое пространство, своеобразный социальный центр дома, в котором встречаются с друзьями, членами семьи, проводят вместе много времени в общении и развлечениях. В связи с этим сложно разделить эти комнаты, сформировав между ними своеобразный барьер, не разрушающий связь между этими неразрывно связанными между собой помещениями.

Но все же многим хочется сделать дом еще более уютным, разделив столовую и гостиную. Мы решили помочь вам найти свой способ разграничения пространства этих комнат, и подобрали интересные варианты, которые не только разделяют пространство, но и делают его еще более красивым, уютным и стильным. 

Мы уверены, что воспользовавшись идеями наших специалистов, вы сможете превратить ваши комнаты в самые приятные и комфортные уголки для повседневной жизни. Десять тонких способов по разделению двух комнат – просто, красиво и элегантно. Надеемся, что это именно то, что вы искали!

1. Мультимедийное мобильное пространство

Casa Alphaville | Cond. das Árvores, Maina Harboe Arquitetura Maina Harboe Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Maina Harboe Arquitetura

Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura

Мы начинаем нашу экскурсию с одного из самых интересных и привлекательных вариантов, благодаря которому удалось очень удачно и стильно разграничить пространство двух комнат, без полного разделения. Оригинальный прием – мультимедийная подвесная стенка с теле-, аудио- и видеоплеером, которая может использоваться и управляться из каждой комнаты – гостиной или столовой. Такое разграничение можно назвать условным, так как здесь нет обычной стены, нет перегородок – только эксклюзивная мебель, которая служит легким разделяющим элементом.

В предложенном здесь современном варианте оригинально сочетаются между собой все элементы интерьера – роскошная мебель, отделка и общий дизайн. Казалось бы – корпусная мебель и ее элементы не способны создать легкое разграничение комнат, но как оригинально эта мебель была обыграна в данном варианте!

2. Различные режимы декора

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura Столовая комната в стиле модерн
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

Во втором альтернативном варианте мы предлагаем, разделить вашу гостиную и столовую, используя различные декоративные стили. При этом нужно обязательно учитывать необходимость поддержания гармонии в общем пространстве и декоративного единения, так как нам нужен легкий барьер, который будет условно разъединять эти две взаимодополняющие области. Наше предложение заключается в том, чтобы для разделения вы использовали схожие формы, цветовую гамму, разнообразные украшения и аксессуары, которые обогатят пространство и сделают его уютным, приятным для отдыха и общения. 

Вы можете поэкспериментировать с отделкой стен, сделав их в зоне столовой более грубыми, например, в дереве, и определив таким образом область разграничения двух пространств. Вторую половину стен разделяемого пространства, выделенного под гостиную, можно сделать гладкой и на несколько тонов светлее. Такой способ разделения позволит сделать так, что разделяемые комнаты не будут сливаться, а смогут взаимно дополнять друг друга, и это будет выглядеть шикарно!

3. Арки, которые разделяют

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Столовая комната в колониальном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

В третьем предложении мы приводим пример, как оригинально выполнено разделение пространства, которое все также остается общим, тесно связанным между собой. Это интересный и оригинальный способ отметить границы комнат, и в то же время не изолировать их друг от друга. Кроме того, такие оригинальные арки являются великолепным архитектурным элементом, который сделает ваш дом индивидуальным, неповторимым и роскошным. Такой способ разделения достоин самых высоких похвал. Кроме оригинальных арок в разделяемых пространствах применены разные способы отделки потолка: в зоне столовой он ровный и идеально белый, в гостиной потолок решетчатый деревянный. Мебель, мягкая и корпусная, в столовой и гостиной подобрана очень тонко с учетом цветовой гаммы общего пространства. Все просто, и в то же время элегантно и шикарно.

4. Камин, как разделяющий элемент

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos Столовая комната в стиле модерн
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

Огромное пространство этого помещения очень удачно разделил камин. При этом он сделал его более уютным и комфортным. Камин в центре комнаты несет в себе тепло в прохладные дни, и делает приятными встречи у этого очага благополучия и спокойствия с друзьями и семьей.

Построенная стена, в которую встроен камин, станет центром внимания, оригинальным, шикарным дополнением интерьера и его изюминкой. Этот разделяющий элемент сделан так, что исходящее от него тепло равномерно распространяется по обе стороны пространства, оно наполняет дом приятной, расслабляющей, по-домашнему уютной атмосферой.

5. Игра уровней

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo Столовая комната в стиле модерн Твердая древесина Коричневый
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

Если дом имеет любопытные архитектурные особенности, их можно использовать для разделения пространства. Такое разделение будет выглядеть по-особенному. Используя лестницу в качестве разделителя пространства, можно достичь очень интересных результатов, не вкладывая огромных средств в реконструкцию и перепланировку дома. Шикарный способ создать вертикальное, а не горизонтальное разделение, сохранив при этом открытую площадь.

6. Элегантная легкая перегородка

Casa de la Luz , C Cúbica Arquitectos C Cúbica Arquitectos Столовая комната в стиле модерн
C Cúbica Arquitectos

C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos

Мы уже знаем, насколько эффективными могут быть шторы, чтобы создать тонкий эффект разделения внутреннего и внешнего пространства. Это легкий способ украшения интерьера и декорирования дома. Но почему бы не использовать шторы в качестве внутреннего разделяющего элемента? В представленном вашему вниманию варианте применен легкий полупрозрачный занавес, который разделил две комнаты очень элегантно и просто. Такой прием и делит пространство, и объединяет его.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Сложное разделение

DEPARTAMENTO EN LOMAS, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores Столовая комната в классическом стиле
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

В этом варианте применен более творческий подход к разделению пространства. Этот интерьер похож на произведение искусства, благодаря тончайшим и искусным приемам разграничения гостиной и столовой.

Необычная скульптура и шикарный, огромный рояль – великолепные идеи, примененные в качестве предметов декора и ненавязчиво разделившие пространство. Вы можете также показать вашу любовь к книгам, картинам, или другим своим увлечениям, разместив их в книжном шкафу, на различных открытых полках или подставках. Творчество может присутствовать во всем, даже в разделении пространства!

8. Раздвижные двери

Casa Horizonte 9, Mayúscula Arquitectos Mayúscula Arquitectos Столовая комната в эклектичном стиле
Mayúscula Arquitectos

Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos

Если для разделения столовой и гостиной не так много места, может показаться, что любая идея не может быть реализована. Но это не так. Решение есть, и один из способов для возможного разграничения без применения мебели и различных стен – раздвижные двери. Особенности данной конструкции позволяют освободить полезное пространство и разделить его в случае необходимости.

9. Используйте мебель

Departamento contemporáneo en Bosques de las Lomas, Taller David Dana Arquitectura Taller David Dana Arquitectura Столовая комната в стиле модерн
Taller David Dana Arquitectura

Taller David Dana Arquitectura
Taller David Dana Arquitectura
Taller David Dana Arquitectura

Во многих домах, особенно тех, дизайн которых сделан в современном стиле, соответственно площадь кухни, столовой и гостиной является общим пространством. Это характерная черта современной архитектуры, которая олицетворяет собой особый комфорт и респектабельность. Для разграничения такого пространства применяют различную мебель, такую как развернутый диван в сторону гостиной или сервант.

10. Кухня и столовая

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño Столовая комната в стиле лофт Плитка Эффект древесины
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

Еще один интересный вариант дизайна гостиной, совмещенной со столовой -- это тонко разграничить кухню и гостиную при помощи барной стойки – оригинально, современно и стильно.

Есть очень много способов, чтобы оживить интерьер разделением пространства, стоит только немного пофантазировать. Главное, чтобы эти изменения приносили вам удовольствие и создавали комфортные условия для жизни в обновленном интерьере.

​До и После: Из обычной дачи в виллу!
А вам какой вариант разделения пространства столовой и гостиной понравился больше всего?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо