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12 гениальных трюков для ослепительно чистого дома!

Shunny_Star Shunny_Star
Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Гостиные в эклектичном стиле
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Уборка дома – это та работа, которую вынужден делать каждый, и по большей части, практически все мы ненавидим это занятие. Ведь потраченное на это время могло бы быть с огромной пользой потрачено на себя, на семью, детей и свои увлечения.

Но тех, кто обожает убираться в доме, мы можем поставить в пример другим и приветствовать как прекрасных чистоплотных хозяев. Но все же, для большинства из нас наведение порядка в доме – это проклятие, наказание и потеря драгоценного времени. Особенно понимают это те, кто живет в густонаселенном доме или квартире, в которой постоянно нужно наводить порядок и вести оживленное хозяйство.

Но выполнять эту работу нужно, так как каждый старается, чтобы его чтобы дом сиял чистотой, каждый его уголок источал приятные запахи. И любой, кто в него входит, чувствовал свежесть и ухоженность жилища. Только в таком случае будет чувствовать себя комфортно и спокойно каждый любитель чистоты и порядка.

Если вы считаете, что уборка подавляет ваше право на отдых, расслабление и наслаждение в собственном доме, мы придумали для вас отличное решение этой проблемы! Чтобы оптимизировать ваш график наведения порядка в доме, мы предлагаем несколько интересных советов и трюков, которые, мы уверены, значительно уменьшат время на очистку дома, и, соответственно, увеличат время для отдыха, общения с семьей, приведут к психологической стабильности и спокойному времяпрепровождению.

Итак, приступим к атаке вашей головы нашими 12 советами, о которых знают профессиональные уборщики, но не хотят с вами делиться. Читайте ниже и приступайте к работе уже сегодня!

1. Замените твердое на жидкое!

GW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign Ванная комната в стиле минимализм
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

Не стоит использовать глыбы мыла, а лучше переключитесь на удобное жидкостное разнообразие! В ванной, возле раковины всегда необходимо поддерживать идеальную чистоту, но если используется твердое мыло, оно размокает, расползается, крошится и создает беспорядок. Чтобы этого избежать, установите в ванной дозатор с жидким мылом. Это позволит поддерживать порядок и чистоту. Благодаря этому можно реже браться за моющее средство и не так часто, как прежде полировать грязные от контакта с твердым мылом поверхности. И ванная комната засияет чистотой!

2. Долой химию!

Harbour Green, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited Ванная комната
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

Забудьте о химических очистителях. Для очистки зеркал, которых в доме может быть довольно много, можно использовать самые доступные средства. Все, что вам нужно – остатки черного кофе, проще говоря, гуща, оставшаяся после приготовления этого ароматного и приятного напитка, а также ткань из микроволокна, чтобы протирать такие поверхности, она отлично справится с разводами.

3. Избавляемся от кухонных запахов

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если вы устали от застаревших кухонных запахов, не стоит отчаиваться. Способ от них избавиться есть, и он довольно простой. Расставьте в шкафчиках в открытой посуде емкости с биуглеводной содой. Это гарантировано избавит вас от неприятных запахов застарелых пищевых продуктов.

4. Очищаем разделочные доски

Cutting board CUT e15 Кухня в стиле модерн
e15

Cutting board CUT

e15
e15
e15

Чтобы очистить деревянные разделочные доски нужно взять самые простые продукты, которые всегда есть под рукой: лимон и соль. Это отличный скраб домашнего приготовления: рассыпьте крупную соль на деревянной поверхности доски и протрите ее разрезанным лимоном. Это отличная возможность осветлить доску, уничтожить болезнетворные бактерии и сделать ее чистой.

5. Полировка поверхностей

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Гостиные в эклектичном стиле
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Наряду с черным кофе стоит белый уксус – идеальное решение для выполнения грязной работы – он превосходно чистит и полирует мебель, создавая при этом идеальные поверхности без полос и разводов. Простой и доступный способ избавиться от грязи на полированном столике, тумбочке или комоде!

6. Удаляем царапины на полу

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Бывает, что в результате частых передвижений мебели или падения различных предметов на поверхности деревянного полового покрытия возникают царапины. Они портят внешний вид пола, делают его непривлекательным и кажется, что в доме нет порядка, так как создается впечатление грязного пола. В избавлении от этой проблемы поможет также самый простой и доступный способ – кожура ореха. Попробуйте легонько втирать ореховую кожицу в царапины, и они станут совсем незаметными или же вовсе исчезнут!

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7. Пыль на зеркалах

Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Гостиная в стиле модерн
Concept Eight Architects

Ashley Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Ваши зеркала притягивают к себе пыль? Есть способ от нее избавиться! Используйте кофейные фильтры – прекрасное безворсовое решение данной проблемы. Пыли станет меньше и она не будет так сильно прилипать к зеркалам.

8. Чистим диван

Discovery Bay Flat, HK, atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g. atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g. Гостиная в стиле модерн
atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g.

atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g.
atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g.
atelier blur / georges hung architecte d.p.l.g.

Самый простой способ поддерживать ваш диван, кресло в идеальном состоянии – чистить его раз в неделю при помощи вакуумного пылесоса. Он великолепно справится с накопившейся за неделю пылью, соберет все, даже самые мелкие крошки и продлит жизнь вашему любимому дивану, креслу и другой мягкой мебели, которая наполняет ваш дом уютом и домашним теплом.

9. Уход за деревянным полом

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если у вас в доме уложен деревянный пол, для сохранения его в идеальном состоянии, нужно обеспечить за ним постоянный уход. Для этого необходимо воспользоваться профессиональным средством, специальным маслом для ухода за деревянными половицами, или обычным моющим средством. И тогда ваш деревянный пол засверкает чистотой, и всегда будет выглядеть свежим и ухоженным.

10. Уход за обувью

homify Спальня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Зачастую мы не обращаем внимания на то, что творится в нашем шкафу. А зря. За его дверями может храниться огромное количество ненужной одежды и обуви, которая устарела, вышла из моды и просто износилась. Немедленно проведите радикальную очистку и на будущее превратите в привычку процедуру очистки своего гардероба! Выбрасывайте все, что не собираетесь носить, в первую очередь это касается старой, неприятно пахнущей обуви. Благодаря регулярности проведения такой процедуры не ее реализацию с каждым разом будет уходить все меньше и меньше времени, а в шкафах освободится место и станет значительно свежее. А хранящиеся в гардеробе вещи всегда будут в идеальном состоянии, перестанут плохо пахнуть, и не будут мятыми.

11. Чистая терраса

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos Балкон и терраса в стиле модерн
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

Если в вашем доме есть открытый балкон или терраса, сделайте генеральную уборку, ведь в этом месте накапливается огромное количество пыли и грязи, которая заносится в дом всеми, кто сюда выходит, чтобы насладиться свежим воздухом. Делайте периодическую генеральную влажную уборку деревянных поверхностей террасы, и не только в этой части, но и во всем доме станет значительно чище.

12. Мебель, расположенная на балконе

Balcon Terraza Moderno, Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Балкон и терраса в стиле модерн
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines

Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines

Мебель на балконе также требует, чтобы за ней ухаживали. Как минимум, раз в неделю вы должны ее протирать от пыли и грязи, ухаживать за цветами, если они есть, удалять сухие ветки и опавшие листья. Это позволит сделать ваш балкон чистым и ухоженным.

Это только небольшая часть всех секретов и способов, как сделать свой дом чище, уделяя его уборке совсем немного времени.

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