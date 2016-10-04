12 гениальных трюков для ослепительно чистого дома!

Уборка дома – это та работа, которую вынужден делать каждый, и по большей части, практически все мы ненавидим это занятие. Ведь потраченное на это время могло бы быть с огромной пользой потрачено на себя, на семью, детей и свои увлечения.
Но тех, кто обожает убираться в доме, мы можем поставить в пример другим и приветствовать как прекрасных чистоплотных хозяев. Но все же, для большинства из нас наведение порядка в доме – это проклятие, наказание и потеря драгоценного времени. Особенно понимают это те, кто живет в густонаселенном доме или квартире, в которой постоянно нужно наводить порядок и вести оживленное хозяйство.
Но выполнять эту работу нужно, так как каждый старается, чтобы его чтобы дом сиял чистотой, каждый его уголок источал приятные запахи. И любой, кто в него входит, чувствовал свежесть и ухоженность жилища. Только в таком случае будет чувствовать себя комфортно и спокойно каждый любитель чистоты и порядка.
Если вы считаете, что уборка подавляет ваше право на отдых, расслабление и наслаждение в собственном доме, мы придумали для вас отличное решение этой проблемы! Чтобы оптимизировать ваш график наведения порядка в доме, мы предлагаем несколько интересных советов и трюков, которые, мы уверены, значительно уменьшат время на очистку дома, и, соответственно, увеличат время для отдыха, общения с семьей, приведут к психологической стабильности и спокойному времяпрепровождению.
Итак, приступим к атаке вашей головы нашими 12 советами, о которых знают профессиональные уборщики, но не хотят с вами делиться. Читайте ниже и приступайте к работе уже сегодня!
Не стоит использовать глыбы мыла, а лучше переключитесь на удобное жидкостное разнообразие! В ванной, возле раковины всегда необходимо поддерживать идеальную чистоту, но если используется твердое мыло, оно размокает, расползается, крошится и создает беспорядок. Чтобы этого избежать, установите в ванной дозатор с жидким мылом. Это позволит поддерживать порядок и чистоту. Благодаря этому можно реже браться за моющее средство и не так часто, как прежде полировать грязные от контакта с твердым мылом поверхности. И ванная комната засияет чистотой!
Забудьте о химических очистителях. Для очистки зеркал, которых в доме может быть довольно много, можно использовать самые доступные средства. Все, что вам нужно – остатки черного кофе, проще говоря, гуща, оставшаяся после приготовления этого ароматного и приятного напитка, а также ткань из микроволокна, чтобы протирать такие поверхности, она отлично справится с разводами.
Если вы устали от застаревших кухонных запахов, не стоит отчаиваться. Способ от них избавиться есть, и он довольно простой. Расставьте в шкафчиках в открытой посуде емкости с биуглеводной содой. Это гарантировано избавит вас от неприятных запахов застарелых пищевых продуктов.
Чтобы очистить деревянные разделочные доски нужно взять самые простые продукты, которые всегда есть под рукой: лимон и соль. Это отличный скраб домашнего приготовления: рассыпьте крупную соль на деревянной поверхности доски и протрите ее разрезанным лимоном. Это отличная возможность осветлить доску, уничтожить болезнетворные бактерии и сделать ее чистой.
Наряду с черным кофе стоит белый уксус – идеальное решение для выполнения грязной работы – он превосходно чистит и полирует мебель, создавая при этом идеальные поверхности без полос и разводов. Простой и доступный способ избавиться от грязи на полированном столике, тумбочке или комоде!
Бывает, что в результате частых передвижений мебели или падения различных предметов на поверхности деревянного полового покрытия возникают царапины. Они портят внешний вид пола, делают его непривлекательным и кажется, что в доме нет порядка, так как создается впечатление грязного пола. В избавлении от этой проблемы поможет также самый простой и доступный способ – кожура ореха. Попробуйте легонько втирать ореховую кожицу в царапины, и они станут совсем незаметными или же вовсе исчезнут!
Ваши зеркала притягивают к себе пыль? Есть способ от нее избавиться! Используйте кофейные фильтры – прекрасное безворсовое решение данной проблемы. Пыли станет меньше и она не будет так сильно прилипать к зеркалам.
Самый простой способ поддерживать ваш диван, кресло в идеальном состоянии – чистить его раз в неделю при помощи вакуумного пылесоса. Он великолепно справится с накопившейся за неделю пылью, соберет все, даже самые мелкие крошки и продлит жизнь вашему любимому дивану, креслу и другой мягкой мебели, которая наполняет ваш дом уютом и домашним теплом.
Если у вас в доме уложен деревянный пол, для сохранения его в идеальном состоянии, нужно обеспечить за ним постоянный уход. Для этого необходимо воспользоваться профессиональным средством, специальным маслом для ухода за деревянными половицами, или обычным моющим средством. И тогда ваш деревянный пол засверкает чистотой, и всегда будет выглядеть свежим и ухоженным.
Зачастую мы не обращаем внимания на то, что творится в нашем шкафу. А зря. За его дверями может храниться огромное количество ненужной одежды и обуви, которая устарела, вышла из моды и просто износилась. Немедленно проведите радикальную очистку и на будущее превратите в привычку процедуру очистки своего гардероба! Выбрасывайте все, что не собираетесь носить, в первую очередь это касается старой, неприятно пахнущей обуви. Благодаря регулярности проведения такой процедуры не ее реализацию с каждым разом будет уходить все меньше и меньше времени, а в шкафах освободится место и станет значительно свежее. А хранящиеся в гардеробе вещи всегда будут в идеальном состоянии, перестанут плохо пахнуть, и не будут мятыми.
Если в вашем доме есть открытый балкон или терраса, сделайте генеральную уборку, ведь в этом месте накапливается огромное количество пыли и грязи, которая заносится в дом всеми, кто сюда выходит, чтобы насладиться свежим воздухом. Делайте периодическую генеральную влажную уборку деревянных поверхностей террасы, и не только в этой части, но и во всем доме станет значительно чище.
Мебель на балконе также требует, чтобы за ней ухаживали. Как минимум, раз в неделю вы должны ее протирать от пыли и грязи, ухаживать за цветами, если они есть, удалять сухие ветки и опавшие листья. Это позволит сделать ваш балкон чистым и ухоженным.
Это только небольшая часть всех секретов и способов, как сделать свой дом чище, уделяя его уборке совсем немного времени.