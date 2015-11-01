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Облицовка дачного дома – что учесть при выборе материалов

Перла Вереника Перла Вереника
Wickham House, C7 architects C7 architects Дома в стиле модерн
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Дачный домик – это любимый уголок городского человека, который мы украшаем и стараемся сделать уютным светлым уголком на природе. Здесь важно все, каждая мелочь, и к вопросам облицовки, определяющей весь внешний облик дачных апартаментов, подход, конечно же, тоже весьма серьезный. 

Что нам стоить дом построить – нарисуем, будем жить

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

И действительно, прежде чем покупать материалы для облицовки фасада дачного дома, попробуйте отобразить ваши задумки хотя бы схематично на листе бумаге. Продумайте, выбор каких материалов для облицовки разных частей дома будет оптимальным: каким  материалом лучше оформить фундамент, или  выделить отдельно углы дома, или оформить оконные проемы. 

Выбор вариантов для облицовки фасада дачного дома определяется, конечно, и стоимостью материала. Не всегда нужно отказываться от идей по облицовке дома в случае дорогой стоимости выбранного материала, можно поискать его более экономичные аналоги. Так, например, основательную солидную отделку натуральным камнем вполне можно заменить его искусственными аналогами, а вместо брусчатого дома сделать обшивку деревянными панелями.

Классические форматы

Wickham House, C7 architects C7 architects Дома в стиле модерн
C7 architects

Wickham House

C7 architects
C7 architects
C7 architects

Уютные кирпичные дома традиционно составляют большую часть пригородных пейзажей, такой вид облицовки дачи привычен и практичен. Облицовка кирпичом уже давно не однотипна, радует разнообразием и цветов, форм и качества: гиперпрессованный, керамический, клинкерный. Можно подобрать на любой вкус и кошелек.

Основой гиперпрессованного кирпича является смесь цемента с дробленным известняком и разнообразными красителями, что придает ему своеобразную зернистую структуру. Облицовка из гиперпрессованных кирпичей на вид более шершавая, естественная, подходит для дачных домов в стиле деревенских шале. 

Керамический кирпич имеет более традиционный вид,  но и в его изготовление вмешиваются новые технологии, что позволило расширить цветовую палитру этого материала – от традиционно глиняных оттенков охры до любого желаемого. 

Клинкерный кирпич отличается особым видом обжига, дающим повышенную прочность, такая облицовка – действительно на долгие года. К тому же и внешний вид дома, облицованного клинкерным кирпичом – традиционно надежный, основательный.

Мой дом – моя крепость

Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Дома в стиле модерн
Hall + Bednarczyk Architects

Veddw Farm, Monmouthshire

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Если хотите придать своему дачному дому вид серьезный и уютный одновременно, натуральный камень в качестве облицовочного материала как нельзя лучше придаст нужное восприятие. Конечно, это сложный материал, требующий индивидуального подбора при облицовке, но зато конечный результат – практически на уровне искусства. Точно подобранные по размеру ряды камня, натуральный цвет, фактура – все это придает любому строению индивидуальный вид и особое ощущение натуральности и лаконичности. 

Удобно и надежно

Загородный дом , Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья Дома в классическом стиле
Гурьянова Наталья

Загородный дом

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

Искусственный камень как вариант для облицовки дачного дома сочетает в себе оригинальность фактуры и относительную экономичность. По своим свойствам искусственный камень практически идентичен своим натуральным аналогам, он прочен, устойчив к холоду и влаге. При этом благодаря заводскому изготовлению, имеет стандартные размеры и плоскую заднюю поверхность, что значительно ускоряет и облегчает процесс монтажа. 

Искусственным камнем можно облицовывать любую основу, он одинаково хорошо держится и на бетоне, и на дереве, и на кирпиче. При помощи искусственного камня можно создавать совершенно различные текстуры – от мрамора до известняка, сочетать его в разных комбинациях в отделке дома. Учитывая, что искусственный камень можно легко применять и для внешней, и для внутренней отделки, это дает дизайнерам обширное поле для создания целостной стилистики оформления дома.

В ногу со временем

Casa canadiense en La Rioja, Canexel Canexel Дома в колониальном стиле Изделия из древесины Синий
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

Сайдинг- простой и красивый способ облицовки для дачного дома, быстро завоевавший популярность. Пластиковые панели легко монтируются, имеют широкий спектр расцветок и видов, с помощью который ваш дачный домик сможет быстро приобрести любой желаемый вид. При этом такая облицовка дачного дома достаточно долговечная и надежная, удобная в эксплуатации. Сайдинговые панели, несмотря на свою легкость, влаго- и морозо-устойчивы и отлично защищают дом от перепадов температуры, повышенной влажности, осадков. Внешне сайдинг придает даже самому маленькому и простому дачному дому ухоженный, современный и респектабельный вид.

В немецком стиле

Дом в немецком стиле Студия Ксении Седой Дома в скандинавском стиле
Студия Ксении Седой

Дом в немецком стиле

Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой

Оригинальный вид дома, выполненного в немецком стиле фахверк не спутаешь ни с чем. Прямоугольный каркас в сочетании с диагональными раскосами придает такой облицовке дачного дома вид и уютный, и динамичный. Конечно, можно полностью строить дом по технологии каркасного строительства фахверк, но и выполнив лишь декоративную облицовку в этой стилистике, вы получите впечатляющий результат. Кроме облицовки дачного дома в стиле фахверк, использование этих элементов можно продолжить в оформлении интерьера, придав всему дому настроение немецкой основательности и добротности.

Рассмотреть примеры использования такого стиля для облицовки фасадов и декора интерьера домов можно в статье Коттедж в стиле фахверк.

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Лаконичная облицовка фасадов

제주도를 닮은 제주도 집 유수암주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Дома в стиле модерн
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Штукатурка как материал для облицовки фасадов,  при всей своей простоте, остается незаменимым вариантом для оформления дачных домов. Оштукатуренные фасады долговечны и создают хороший микроклимат внутри дома при достаточно экономичной стоимости. При этом за долгий срок эксплуатации дома можно легко перекрашивать оштукатуренный фасад в самые разнообразные цвета, обновляя по своему настроение привычный вид дачи.

Деревянная отделка

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata Дома в стиле кантри
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

Облицовка дачных домов  деревянными панелями – один из наиболее традиционных вариантов, не потерявший своей актуальности и с появлением современных технологий. Дерево, теплое по своей структуре и восприятию, благодаря использованию специальной обработки, повышающей устойчивость к атмосферным воздействиям, не уступает своих позиций. Такой материал облицовки создает ощущение домашнего уюта, экологичности и хорошо вписывается в пейзаж дачного участка. 

Оригинальность фактур

Lucid Stead, royale projects : contemporary art royale projects : contemporary art Дома в эклектичном стиле
royale projects : contemporary art

royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art

В принципе, в облицовке дачного дома вполне есть место для самых смелых экспериментов и сочетаний и воплощения разнообразных дизайнерских идей.  Дерево и камень, кирпич и сайдин, и даже дерево обшитое зеркальными панелями. Конечно, такое сочетание фактур далеко не традиционно для среднерусских пейзажей, но своей оригинальностью и декоративность решения такой дачный дом с зеркальными полосами на деревянных панелях сделает ваше жилище незабываемым эпизодом в размеренной жизни вашего дачного поселка.

Практичные рецепты удачного ремонта
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