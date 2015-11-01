Облицовка дачного дома – что учесть при выборе материалов

Дачный домик – это любимый уголок городского человека, который мы украшаем и стараемся сделать уютным светлым уголком на природе. Здесь важно все, каждая мелочь, и к вопросам облицовки, определяющей весь внешний облик дачных апартаментов, подход, конечно же, тоже весьма серьезный.
И действительно, прежде чем покупать материалы для облицовки фасада дачного дома, попробуйте отобразить ваши задумки хотя бы схематично на листе бумаге. Продумайте, выбор каких материалов для облицовки разных частей дома будет оптимальным: каким материалом лучше оформить фундамент, или выделить отдельно углы дома, или оформить оконные проемы.
Выбор вариантов для облицовки фасада дачного дома определяется, конечно, и стоимостью материала. Не всегда нужно отказываться от идей по облицовке дома в случае дорогой стоимости выбранного материала, можно поискать его более экономичные аналоги. Так, например, основательную солидную отделку натуральным камнем вполне можно заменить его искусственными аналогами, а вместо брусчатого дома сделать обшивку деревянными панелями.
Уютные кирпичные дома традиционно составляют большую часть пригородных пейзажей, такой вид облицовки дачи привычен и практичен. Облицовка кирпичом уже давно не однотипна, радует разнообразием и цветов, форм и качества: гиперпрессованный, керамический, клинкерный. Можно подобрать на любой вкус и кошелек.
Основой гиперпрессованного кирпича является смесь цемента с дробленным известняком и разнообразными красителями, что придает ему своеобразную зернистую структуру. Облицовка из гиперпрессованных кирпичей на вид более шершавая, естественная, подходит для дачных домов в стиле деревенских шале.
Керамический кирпич имеет более традиционный вид, но и в его изготовление вмешиваются новые технологии, что позволило расширить цветовую палитру этого материала – от традиционно глиняных оттенков охры до любого желаемого.
Клинкерный кирпич отличается особым видом обжига, дающим повышенную прочность, такая облицовка – действительно на долгие года. К тому же и внешний вид дома, облицованного клинкерным кирпичом – традиционно надежный, основательный.
Если хотите придать своему дачному дому вид серьезный и уютный одновременно, натуральный камень в качестве облицовочного материала как нельзя лучше придаст нужное восприятие. Конечно, это сложный материал, требующий индивидуального подбора при облицовке, но зато конечный результат – практически на уровне искусства. Точно подобранные по размеру ряды камня, натуральный цвет, фактура – все это придает любому строению индивидуальный вид и особое ощущение натуральности и лаконичности.
Искусственный камень как вариант для облицовки дачного дома сочетает в себе оригинальность фактуры и относительную экономичность. По своим свойствам искусственный камень практически идентичен своим натуральным аналогам, он прочен, устойчив к холоду и влаге. При этом благодаря заводскому изготовлению, имеет стандартные размеры и плоскую заднюю поверхность, что значительно ускоряет и облегчает процесс монтажа.
Искусственным камнем можно облицовывать любую основу, он одинаково хорошо держится и на бетоне, и на дереве, и на кирпиче. При помощи искусственного камня можно создавать совершенно различные текстуры – от мрамора до известняка, сочетать его в разных комбинациях в отделке дома. Учитывая, что искусственный камень можно легко применять и для внешней, и для внутренней отделки, это дает дизайнерам обширное поле для создания целостной стилистики оформления дома.
Сайдинг- простой и красивый способ облицовки для дачного дома, быстро завоевавший популярность. Пластиковые панели легко монтируются, имеют широкий спектр расцветок и видов, с помощью который ваш дачный домик сможет быстро приобрести любой желаемый вид. При этом такая облицовка дачного дома достаточно долговечная и надежная, удобная в эксплуатации. Сайдинговые панели, несмотря на свою легкость, влаго- и морозо-устойчивы и отлично защищают дом от перепадов температуры, повышенной влажности, осадков. Внешне сайдинг придает даже самому маленькому и простому дачному дому ухоженный, современный и респектабельный вид.
Оригинальный вид дома, выполненного в немецком стиле фахверк не спутаешь ни с чем. Прямоугольный каркас в сочетании с диагональными раскосами придает такой облицовке дачного дома вид и уютный, и динамичный. Конечно, можно полностью строить дом по технологии каркасного строительства фахверк, но и выполнив лишь декоративную облицовку в этой стилистике, вы получите впечатляющий результат. Кроме облицовки дачного дома в стиле фахверк, использование этих элементов можно продолжить в оформлении интерьера, придав всему дому настроение немецкой основательности и добротности.
Рассмотреть примеры использования такого стиля для облицовки фасадов и декора интерьера домов можно в статье Коттедж в стиле фахверк.
Штукатурка как материал для облицовки фасадов, при всей своей простоте, остается незаменимым вариантом для оформления дачных домов. Оштукатуренные фасады долговечны и создают хороший микроклимат внутри дома при достаточно экономичной стоимости. При этом за долгий срок эксплуатации дома можно легко перекрашивать оштукатуренный фасад в самые разнообразные цвета, обновляя по своему настроение привычный вид дачи.
Облицовка дачных домов деревянными панелями – один из наиболее традиционных вариантов, не потерявший своей актуальности и с появлением современных технологий. Дерево, теплое по своей структуре и восприятию, благодаря использованию специальной обработки, повышающей устойчивость к атмосферным воздействиям, не уступает своих позиций. Такой материал облицовки создает ощущение домашнего уюта, экологичности и хорошо вписывается в пейзаж дачного участка.
В принципе, в облицовке дачного дома вполне есть место для самых смелых экспериментов и сочетаний и воплощения разнообразных дизайнерских идей. Дерево и камень, кирпич и сайдин, и даже дерево обшитое зеркальными панелями. Конечно, такое сочетание фактур далеко не традиционно для среднерусских пейзажей, но своей оригинальностью и декоративность решения такой дачный дом с зеркальными полосами на деревянных панелях сделает ваше жилище незабываемым эпизодом в размеренной жизни вашего дачного поселка.