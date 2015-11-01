Облицовка дачного дома – что учесть при выборе материалов

Уютные кирпичные дома традиционно составляют большую часть пригородных пейзажей, такой вид облицовки дачи привычен и практичен. Облицовка кирпичом уже давно не однотипна, радует разнообразием и цветов, форм и качества: гиперпрессованный, керамический, клинкерный. Можно подобрать на любой вкус и кошелек.

Основой гиперпрессованного кирпича является смесь цемента с дробленным известняком и разнообразными красителями, что придает ему своеобразную зернистую структуру. Облицовка из гиперпрессованных кирпичей на вид более шершавая, естественная, подходит для дачных домов в стиле деревенских шале.

Керамический кирпич имеет более традиционный вид, но и в его изготовление вмешиваются новые технологии, что позволило расширить цветовую палитру этого материала – от традиционно глиняных оттенков охры до любого желаемого.

Клинкерный кирпич отличается особым видом обжига, дающим повышенную прочность, такая облицовка – действительно на долгие года. К тому же и внешний вид дома, облицованного клинкерным кирпичом – традиционно надежный, основательный.