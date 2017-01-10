Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дом мечты за 5,8 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Nowoczesny projekt domu uA21, uArchitekta uArchitekta
Loading admin actions …

Этот удивительно красивый и пропорциональный мансардный дом имеет весьма привлекательный для РФ формат. Он удачно подходит для семьи с несколькими детьми или как вариант дома, где живут три поколения, а стоит не так уж дорого.

СтудияuArchitektow озвучила цену реализации данного проекта в 5,77 млн рублей. На официальном сайте проектировщиков вы сможете найти абсолютно полные сметы на работу строителей, материалы, коммуникации. Таблица ведется с точными цифрами, процентным соотношением, все в нацвалюте страны (польский злотый). Так как польский язык является славянским, он может быть понятен интуитивно, а остальное можно перевести с помощью гугл-переводчика.

​Смета на работу и материалы

Nowoczesny projekt domu uA21, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Вы сможете наглядно рассмотреть все траты на строительство такого дома и сравнить его с похожими проектами. Не упускайте возможности увидеть точные цифры в точных пропорциях, сметы, составленные профессионалами, реальные и для РФ! Просто введите на официальном сайте в поиске uA21 (номер модели дома) и вы получите всю информацию.

​Общая картина

Nowoczesny projekt domu uA21, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Всего в доме четыре спальни, кухня, гостиная и отдельная столовая на 14 персон, а также две ванные комнаты. Между гаражом и прихожей есть удобный тамбур, из которого можно сразу попасть в котельную, что очень удобно. Дополнительно в доме есть большой подвал, который можно переоборудовать под домашний кинотеатр, бассейн, сауну. Разработанный как сочетание традиций и современности, он показывает классическую форму коттеджа на основе строительства из кирпича.

Общая площадь дома – 220 кв. метров, полезная – 163 кв. метра. Слегка уменьшенный угол наклона крыши (35 градусов) придает мансарде очень красивый вид. Данный проект является идеальным решением для семьи с двумя детьми, но кабинет (внизу) и просторные спальни (наверху) позволяют жить в доме и в формате 2+2+1 или 2+3 (супруги + дети + старшие члены семьи).

​Дизайн фасадов

Nowoczesny projekt domu uA21, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

На гараже мы нашли шикарную террасу при спальне, отделка фасадов реализована с помощью штукатурки двух цветов и декоративных панелей с имитацией древесины. Расположение дома на участке может быть как прямым, как показано на снимке выше, так и развернутым против часовой стрелки.

​Вид издалека

Nowoczesny projekt domu uA21, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Угловое остекление на кухне, выход на террасу из столовой (справа) и гостиной, позволяют сделать общественную зону максимально приватной и при этом практичной и удобной внутри. Благодаря своей комфортабельности эта удачная комбинация часто повторяется в современных проектах.

Планировка первого уровня

Nowoczesny projekt domu uA21, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Удобное расположение лестничного холла, приватного кабинета (рядом с гостиной), кухни (в нише) и столовой (в центре дома) позволяет считать этот дом очень хорошим вариантом для жизни.

​Планировка второго уровня

Nowoczesny projekt domu uA21, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

На втором этаже нас ждет мастер-сьют с ванной и гардеробной, две детские с отдельной ванной и еще одной гардеробной в холле. Есть здесь и зона второго света над гостиной, а площадь террасы – более 60 кв. метров.

Далее на homify:

— Разные проекты домов на homify;

— Достойный дом для семейной жизни;

— Стильные спальни для двоих.

Семейный дом, который полон волшебства!
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо