Дом мечты за 5,8 млн рублей

Этот удивительно красивый и пропорциональный мансардный дом имеет весьма привлекательный для РФ формат. Он удачно подходит для семьи с несколькими детьми или как вариант дома, где живут три поколения, а стоит не так уж дорого.
СтудияuArchitektow озвучила цену реализации данного проекта в 5,77 млн рублей. На официальном сайте проектировщиков вы сможете найти абсолютно полные сметы на работу строителей, материалы, коммуникации. Таблица ведется с точными цифрами, процентным соотношением, все в нацвалюте страны (польский злотый). Так как польский язык является славянским, он может быть понятен интуитивно, а остальное можно перевести с помощью гугл-переводчика.
Вы сможете наглядно рассмотреть все траты на строительство такого дома и сравнить его с похожими проектами. Не упускайте возможности увидеть точные цифры в точных пропорциях, сметы, составленные профессионалами, реальные и для РФ! Просто введите на официальном сайте в поиске uA21 (номер модели дома) и вы получите всю информацию.
Всего в доме четыре спальни, кухня, гостиная и отдельная столовая на 14 персон, а также две ванные комнаты. Между гаражом и прихожей есть удобный тамбур, из которого можно сразу попасть в котельную, что очень удобно. Дополнительно в доме есть большой подвал, который можно переоборудовать под домашний кинотеатр, бассейн, сауну. Разработанный как сочетание традиций и современности, он показывает классическую форму коттеджа на основе строительства из кирпича.
Общая площадь дома – 220 кв. метров, полезная – 163 кв. метра. Слегка уменьшенный угол наклона крыши (35 градусов) придает мансарде очень красивый вид. Данный проект является идеальным решением для семьи с двумя детьми, но кабинет (внизу) и просторные спальни (наверху) позволяют жить в доме и в формате 2+2+1 или 2+3 (супруги + дети + старшие члены семьи).
На гараже мы нашли шикарную террасу при спальне, отделка фасадов реализована с помощью штукатурки двух цветов и декоративных панелей с имитацией древесины. Расположение дома на участке может быть как прямым, как показано на снимке выше, так и развернутым против часовой стрелки.
Угловое остекление на кухне, выход на террасу из столовой (справа) и гостиной, позволяют сделать общественную зону максимально приватной и при этом практичной и удобной внутри. Благодаря своей комфортабельности эта удачная комбинация часто повторяется в современных проектах.
Удобное расположение лестничного холла, приватного кабинета (рядом с гостиной), кухни (в нише) и столовой (в центре дома) позволяет считать этот дом очень хорошим вариантом для жизни.
На втором этаже нас ждет мастер-сьют с ванной и гардеробной, две детские с отдельной ванной и еще одной гардеробной в холле. Есть здесь и зона второго света над гостиной, а площадь террасы – более 60 кв. метров.
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