​Фешенебельный дом за 4,5 млн под отделку

Общая площадь этого дома – 193 кв. метра + подвал 110 кв. метров. Без подвала стоимость можно уменьшить с 5,7 до 5 млн рублей в той же конфигурации. Если вас интересует такой проект, обязательно посмотрите внимательно на планировку. Вы заметите, что он еще более современный, чем кажется на первый взгляд.

Порядковый номер проекта – UA10, благодаря нему вы можете найти его на официальном сайте студии. Сам проект является типовым и стоит 54 тысячи рублей для покупки и строительства дома в Польше. Проектирование его по данным схемам в России займет примерно 50-150 тысяч рублей, в зависимости от выбранного архитектора. Архитектор, работающий с люксовыми проектами, скорее всего, возьмет сумму в два раза большую.

Объем дома в 1040 куб. метров понадобится вам, если вы хотите строить дом сами и рассчитать количество блоков для него. Правда, дом может быть построен не только из блоков, но и на монолитном каркасе. Блочное строительство сможет уменьшить цену дома в 5 млн рублей без подвала еще до 4,5 млн рублей «под отделку».