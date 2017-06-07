​Фешенебельный дом за 4,5 млн под отделку

Дом, который наверняка понравится всем любителям минимализма, на фоне которого бассейн будет смотреться в два раза дороже, а внедорожник – просто шикарно! При этом, его реализация будет уместна как в пригороде, так и в черте города!
Архитектурная студия uArchitektow спроектировала этот дом для семьи, которая мечтает скорее о вилле или о пентхаусе (но с собственным садом), чем о традиционном коттедже. В приоритетах здесь стоял современный дизайн, минималистичный образ, практичная отделка, и конечно же, облик дома, который не устареет за следующие 5 лет.
Общая площадь этого дома – 193 кв. метра + подвал 110 кв. метров. Без подвала стоимость можно уменьшить с 5,7 до 5 млн рублей в той же конфигурации. Если вас интересует такой проект, обязательно посмотрите внимательно на планировку. Вы заметите, что он еще более современный, чем кажется на первый взгляд.
Порядковый номер проекта – UA10, благодаря нему вы можете найти его на официальном сайте студии. Сам проект является типовым и стоит 54 тысячи рублей для покупки и строительства дома в Польше. Проектирование его по данным схемам в России займет примерно 50-150 тысяч рублей, в зависимости от выбранного архитектора. Архитектор, работающий с люксовыми проектами, скорее всего, возьмет сумму в два раза большую.
Объем дома в 1040 куб. метров понадобится вам, если вы хотите строить дом сами и рассчитать количество блоков для него. Правда, дом может быть построен не только из блоков, но и на монолитном каркасе. Блочное строительство сможет уменьшить цену дома в 5 млн рублей без подвала еще до 4,5 млн рублей «под отделку».
Среди технических характеристик можно выделить угол наклона кровли всего лишь в 4 градуса (плоская кровля), а также тот факт, что полная смета на строительство доступна на официальном сайте в польских злотых. Если вам понравился данный проект, помните, что вы можете выполнить его хоть из блоков, хоть на основе каркасной технологии, в принципе, из любого материала, например, даже из бруса.
Главное в проекте – это обычно планировка и стиль, позволяющие вам наконец-то жить так, как вам всегда хотелось. Остальные параметры, как правило, можно легко подстроить друг под друга уже в процессе заказа индивидуального проекта лично для вашей семьи. А вот планировку радикально изменить уже будет сложнее. Правда, всегда можно добавить еще одну ванную комнату наверху, если захотите.
На первом этаже мы нашли большую кухню-гостиную площадью около 67 кв. метров вместе с лестничным холлом, большую прихожую с гардеробом, одну спальню с ванной комнатой, гараж с бойлерной и кладовую. Отличная планировка подразумевает солнечные комнаты, панорамное остекление и очень просторный формат!
На втором этаже все гораздо интереснее – большой мастер-сьют находится в верхней части схемы и занимает около 40 кв. метров. Таким образом, здесь есть ванная комната с джакузи, гардеробная, два окна и выход на террасу в самой спальне и еще два окна в ванной плюс одно в гардеробной. В спальне может быть расположено одно или два рабочих места и туалетный столик, а также телевизор.
Детские имеют общую ванную комнату площадью в 13,6 кв. метров и сами достаточно просторные – площадью 14 и 18 кв. метров. На лестнице мы нашли красивый блок остекления – угловой и минималистичный, он смотрится более, чем современно. Так, этот дом отлично подходит для семьи с 2-3 детьми и даже со старшим членом семьи, которому может быть отдана спальня на первом этаже.
В России есть множество архитекторов, которые возьмутся за проект такого или похожего дома. Так, среди них Александр Жидков, который занимается проектами с большим бюджетом, и «Априори Альберо», которая построит почти такой же дом из дерева за 6,5 млн рублей «под ключ».
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