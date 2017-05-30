Вилла из ваших снов – 263 кв. метра

Архитектурная студия uArchitektow спроектриовала этот дом для семьи из четырех человек. Всего в нем четыре спальни (из них одна – гостевая), четыре ванные комнаты и множество встроенных гардеробов.
Дом построен на монолитном бетонном фундаменте, стены из газобетона, потолок из железобетона, крыша из SPS-пластин. Дом отапливается с помощью газового котла и «теплого пола», а панорамное остекление – теплое и двухкамерное.
Общая площадь дома в 263 кв. метра делает его идеальным вариантом достаточно современного проекта, при этом бережно обращающимся с вашим бюджетом! Давайте посмотрим на него по-внимательнее!
В этом проекте есть очень много плюсов и практически нет недостатков. Одно панорамное остекление двусветной гостиной выглядит так, будто дом стоит миллион долларов, хотя это далеко не так.
В нем есть все то, что многие из нас так упорно ищут – современность, европейский стиль, максимальный минимализм и эстетика, которая восхищает с первого взгляда.
Плоская кровля в наше время подходит для любого климата, зимой снег просто лежит на ней, а тает лишь весной, сливаясь водой по водостокам. Да и прочие вещи, которые отличают этот проект от других (большая площадь остекления, просторные террасы) не так уж сложны в эксплуатации, как может показаться сначала.
Современная отделка в дизайне интерьера представляет собой стиль модерн, но вы можете выбрать практически любой стиль для оформления этой виллы, кроме, пожалуй, эталонного прованса. Посмотрите на эффектную террасу над гаражом, на вертикальный сад на фасаде дома, ландшафтный дизайн с эффектом хвойного альпийского леса – все здесь смотрится так, будто дом стоит гораздо дороже, чем он есть на самом деле.
Удачная планировка кухни-гостиной вызывает настоящую гордость за свой дом у каждого владельца коттеджа, построенного по этому типовому проекту. Только посмотрите на эту интересную угловую кухню, солнечную столовую, будто веранду, и очень большую (около 50 кв. метров) гостиную с лестницей! А вся открытая планировка первого уровня занимает почти 75 кв. метров!
Также на первом этаже мы нашли одну спальню с гардеробом, ванной комнатой и американской проходной планировкой, где гардероб размещается между спальней и ванной.
Заметьте, и в гардеробной, и в ванной тоже есть окна. Здесь может спать старший член семьи (бабушка) или старший ребенок (например, студент). Также на первом этаже есть гараж, большая бойлерная, которая является еще и мастерской, прихожая с гардеробом и гостевая ванная комната под лестницей. У кухни есть небольшая кладовая, а в гостиной размещен камин. Площадь первого этажа с гаражом – 161 кв. метр.
На втором этаже две детские комнаты имеют большие встроенные системы хранения и общую ванную комнату. В холле второго этажа расположен кабинет и библиотека площадью в 17 кв. метров плюс к самому коридору размером в 11 кв. метров. Главный мастер-сьют очень просторен – спальня в 15 метров, гардероб в 7 метров и ванная в 10,5 метров выглядят очень современно и стильно. Таким образом, получается, что у родителей есть будто собственное крыло дома, занимающее почти половину второго этажа. Общая площадь второго этажа без зоны второго света – 102 кв. метра.
Для реализации в России в теплом формате, например, для Московской области, вы можете рассчитывать на стоимость от 9 до 18 млн рублей, в зависимости от типа отделки. Эта цена включает в себя фундамент, стены, окна, кровлю, инженерию и отопление, все коммуникации. 9 млн рублей – это стартовая цена для дома в стиле минимализм, средняя цена – около 15-20 млн рублей. Заказать такой проект вы можете у любого архитектора. Например, у архитектурного бюро «Сириуs» из блока или у студии Good Wood (эксклюзивный проект) из натурального дерева.
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