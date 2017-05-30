Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Вилла из ваших снов – 263 кв. метра

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
uA22, uArchitekta uArchitekta Дома в стиле модерн Бежевый
Loading admin actions …

Архитектурная студия uArchitektow спроектриовала этот дом для семьи из четырех человек. Всего в нем четыре спальни (из них одна – гостевая), четыре ванные комнаты и множество встроенных гардеробов.

Дом построен на монолитном бетонном фундаменте, стены из газобетона, потолок из железобетона, крыша из SPS-пластин. Дом отапливается с помощью газового котла и «теплого пола», а панорамное остекление – теплое и двухкамерное.

Общая площадь дома в 263 кв. метра делает его идеальным вариантом достаточно современного проекта, при этом бережно обращающимся с вашим бюджетом! Давайте посмотрим на него по-внимательнее!

​Современная и элегантная

uA22, uArchitekta uArchitekta Дома в стиле модерн Камень Черный
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

В этом проекте есть очень много плюсов и практически нет недостатков. Одно панорамное остекление двусветной гостиной выглядит так, будто дом стоит миллион долларов, хотя это далеко не так.

В нем есть все то, что многие из нас так упорно ищут – современность, европейский стиль, максимальный минимализм и эстетика, которая восхищает с первого взгляда.

Плоская кровля в наше время подходит для любого климата, зимой снег просто лежит на ней, а тает лишь весной, сливаясь водой по водостокам. Да и прочие вещи, которые отличают этот проект от других (большая площадь остекления, просторные террасы) не так уж сложны в эксплуатации, как может показаться сначала.

​Комфортабельный формат

uA22, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Современная отделка в дизайне интерьера представляет собой стиль модерн, но вы можете выбрать практически любой стиль для оформления этой виллы, кроме, пожалуй, эталонного прованса. Посмотрите на эффектную террасу над гаражом, на вертикальный сад на фасаде дома, ландшафтный дизайн с эффектом хвойного альпийского леса – все здесь смотрится так, будто дом стоит гораздо дороже, чем он есть на самом деле.

​Планировка первого этажа

uA22, uArchitekta uArchitekta Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Удачная планировка кухни-гостиной вызывает настоящую гордость за свой дом у каждого владельца коттеджа, построенного по этому типовому проекту. Только посмотрите на эту интересную угловую кухню, солнечную столовую, будто веранду, и очень большую (около 50 кв. метров) гостиную с лестницей! А вся открытая планировка первого уровня занимает почти 75 кв. метров!

Также на первом этаже мы нашли одну спальню с гардеробом, ванной комнатой и американской проходной планировкой, где гардероб размещается между спальней и ванной. 

Заметьте, и в гардеробной, и в ванной тоже есть окна. Здесь может спать старший член семьи (бабушка) или старший ребенок (например, студент). Также на первом этаже есть гараж, большая бойлерная, которая является еще и мастерской, прихожая с гардеробом и гостевая ванная комната под лестницей. У кухни есть небольшая кладовая, а в гостиной размещен камин. Площадь первого этажа с гаражом – 161 кв. метр.

​Планировка второго уровня

uA22, uArchitekta uArchitekta Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

На втором этаже две детские комнаты имеют большие встроенные системы хранения и общую ванную комнату. В холле второго этажа расположен кабинет и библиотека площадью в 17 кв. метров плюс к самому коридору размером в 11 кв. метров. Главный мастер-сьют очень просторен – спальня в 15 метров, гардероб в 7 метров и ванная в 10,5 метров выглядят очень современно и стильно. Таким образом, получается, что у родителей есть будто собственное крыло дома, занимающее почти половину второго этажа. Общая площадь второго этажа без зоны второго света – 102 кв. метра.

​Сколько стоит такой дом

uA22, uArchitekta uArchitekta Дома в стиле модерн Бежевый
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Для реализации в России в теплом формате, например, для Московской области, вы можете рассчитывать на стоимость от 9 до 18 млн рублей, в зависимости от типа отделки. Эта цена включает в себя фундамент, стены, окна, кровлю, инженерию и отопление, все коммуникации. 9 млн рублей – это стартовая цена для дома в стиле минимализм, средняя цена – около 15-20 млн рублей. Заказать такой проект вы можете у любого архитектора. Например, у архитектурного бюро «Сириуs» из блока или у студии Good Wood (эксклюзивный проект) из натурального дерева. 

Далее на homify:

— Отличные дома и коттеджи;

— 10 проектов с панорамным остеклением;

— Свежие идеи дизайна кухни.

7 трюков, которые увеличат функциональность малогабаритной квартиры
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо