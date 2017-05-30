Вилла из ваших снов – 263 кв. метра

Архитектурная студия uArchitektow спроектриовала этот дом для семьи из четырех человек. Всего в нем четыре спальни (из них одна – гостевая), четыре ванные комнаты и множество встроенных гардеробов.

Дом построен на монолитном бетонном фундаменте, стены из газобетона, потолок из железобетона, крыша из SPS-пластин. Дом отапливается с помощью газового котла и «теплого пола», а панорамное остекление – теплое и двухкамерное.

Общая площадь дома в 263 кв. метра делает его идеальным вариантом достаточно современного проекта, при этом бережно обращающимся с вашим бюджетом! Давайте посмотрим на него по-внимательнее!