Проект дома в голливудском стиле + план + цена

Этот прекрасный дом совмещает в себе лучшие приемы средиземноморской и американской архитектуры, различные комбинации которой можно легко встретить в Калифорнии, особенно в Лос-Анджелесе и Сан-Диего. При этом, данный факт никак не сказывается на возможности реализации такого дома и в холодном климате, ведь планировка – дело внутреннее и никак не влияет на формат утепления, а дизайн фасадов и вовсе производится в последнюю очередь.

Общая площадь этого дома – 218 кв. метров + просторный подвал. На последнем располагается бойлерная, сауна, комната отдыха и кладовые. В доме имеются четыре спальни на втором этаже и еще две на первом, а также 2 или 3 ванные комнаты, на выбор.

Стоимость такого дома для реализации в Польше – 8,55 млн рублей в формате «под ключ» со средней отделкой (без мрамора и прочих дорогостоящих классических элементов). Архитектурная студия uArchitektow делает все, чтобы роскошные проекты становились все более и более доступными.