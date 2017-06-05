Проект дома в голливудском стиле + план + цена

Этот прекрасный дом совмещает в себе лучшие приемы средиземноморской и американской архитектуры, различные комбинации которой можно легко встретить в Калифорнии, особенно в Лос-Анджелесе и Сан-Диего. При этом, данный факт никак не сказывается на возможности реализации такого дома и в холодном климате, ведь планировка – дело внутреннее и никак не влияет на формат утепления, а дизайн фасадов и вовсе производится в последнюю очередь.
Общая площадь этого дома – 218 кв. метров + просторный подвал. На последнем располагается бойлерная, сауна, комната отдыха и кладовые. В доме имеются четыре спальни на втором этаже и еще две на первом, а также 2 или 3 ванные комнаты, на выбор.
Стоимость такого дома для реализации в Польше – 8,55 млн рублей в формате «под ключ» со средней отделкой (без мрамора и прочих дорогостоящих классических элементов). Архитектурная студия uArchitektow делает все, чтобы роскошные проекты становились все более и более доступными.
Такой дом лучше всего построить из блока, кирпича или на монолитной основе, особенно, если вы хотите увеличить формат остекления. В принципе, очень легко его можно реализовать и на основе технологии SIP-панелей и других вариантов каркасного домостроения.
В дизайне фасадов и интерьерах используется смесь элегантной американской нео-классики и основы из средиземноморского стиля. Выглядит очень дорого и стильно!
У каждой спальни спальни в этом доме свой балкон, есть шикарный позолоченный эркер в столовой, терраса находится сбоку дома, справа, а не на заднем дворике, что для некоторых участков может быть очень удобно. Еще один плюс – возможность расположить патио перед домом, ведь вход и автомобильная стоянка находятся далеко слева от него, а центр может быть использован на ваше усмотрение. Еще одно важное отличие – почти плоская кровля, которая напоминает тосканские виллы и может быть реализована и в холодном, и в снежном климате. По проекту, архитектор советует дополнить ландшафт голливудским шиком – бассейном, парой террас, домиком у бассейна, стриженым зеленым забором и мощеными площадками.
Действительно, такой дом очень похож на голливудский, он гармонично совмещает в себе традиционную цветовую гамму и люксовый вид, который даже не требует слишком крупных вложений. В такой дом очень просто влюбиться, глянув на его золотой эркер и отражения пальм в нем.
Этот дом имеет очень необычную планировку. Так, входная группа максимально отдалена от общественной зоны, что очень выгодно сказывается на атмосфере в доме. Прихожая с гардеробом находятся слева, за ними идет кабинет и ванная комната. В центре дома – гостиная и столовая в эркере-башне, кухня нестандартной формы с эркером и большой кладовой, а недалеко от них – гостевая спальня. Большой плюс этого проекта в том, что, спускаясь по лестнице на первый этаж, вы видите столовую и гостиную, но при этом кухня может оставаться для хозяйки полностью приватной за счет стеклянных перегородок.
На втором этаже планировка еще более интересна. Мастер-сьют с проходным гардеробом и ванной комнатой находится в правой части дома. Слева – еще один мастер-сьют (тоже с гардеробом) для старшей дочери. В центре – две детские спальни для двух младших девочек и общая для всех детей ванная комната площадью 12 кв. метров.
У каждой спальни есть свой маленький балкончик, а у боковых спален – несколько окон. Если же дети разнополые, то при большой детской на месте гардероба слева можно устроить ванную, а мальчикам (или, наоборот, девочкам) отдать ванную комнату в центре.
Данный тип планировки почти универсален и отлично смотрится. Старшему ребенку достается большая комната и расширенный формат, позволяя ему чувствовать себя комфортно. А у родителей и вовсе есть настоящий мастер-сьют, где спальня имеет целых три окна и площадь в 22 кв. метра. Общая площадь мастер-сьюта – около 36 кв. метров!
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