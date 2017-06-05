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Проект дома в голливудском стиле + план + цена

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Odświeżona klasyka projekt domu uA20, uArchitekta uArchitekta
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Этот прекрасный дом совмещает в себе лучшие приемы средиземноморской и американской архитектуры, различные комбинации которой можно легко встретить  в Калифорнии, особенно в Лос-Анджелесе и Сан-Диего. При этом, данный факт никак не сказывается на возможности реализации такого дома и в холодном климате, ведь планировка – дело внутреннее и никак не влияет на формат утепления, а дизайн фасадов и вовсе производится в последнюю очередь.

Общая площадь этого дома – 218 кв. метров + просторный подвал. На последнем располагается бойлерная, сауна, комната отдыха и кладовые. В доме имеются четыре спальни на втором этаже и еще две на первом, а также 2 или 3 ванные комнаты, на выбор.

Стоимость такого дома для реализации в Польше – 8,55 млн рублей в формате «под ключ» со средней отделкой (без мрамора и прочих дорогостоящих классических элементов). Архитектурная студия uArchitektow делает все, чтобы роскошные проекты становились все более и более доступными.

​Характеристика проекта

Odświeżona klasyka projekt domu uA20, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Такой дом лучше всего построить из блока, кирпича или на монолитной основе, особенно, если вы хотите увеличить формат остекления. В принципе, очень легко его можно реализовать и на основе технологии SIP-панелей и других вариантов каркасного домостроения.

В дизайне фасадов и интерьерах используется смесь элегантной американской нео-классики и основы из средиземноморского стиля. Выглядит очень дорого и стильно!

​Главные плюсы проекта

Odświeżona klasyka projekt domu uA20, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

У каждой спальни спальни в этом доме свой балкон, есть шикарный позолоченный эркер в столовой, терраса находится сбоку дома, справа, а не на заднем дворике, что для некоторых участков может быть очень удобно. Еще один плюс – возможность расположить патио перед домом, ведь вход и автомобильная стоянка находятся далеко слева от него, а центр может быть использован на ваше усмотрение. Еще одно важное отличие – почти плоская кровля, которая напоминает тосканские виллы и может быть реализована и в холодном, и в снежном климате. По проекту, архитектор советует дополнить ландшафт голливудским шиком – бассейном, парой террас, домиком у бассейна, стриженым зеленым забором и мощеными площадками.

​Голливудская мелодия

Odświeżona klasyka projekt domu uA20, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Действительно, такой дом очень похож на голливудский, он гармонично совмещает в себе традиционную цветовую гамму и люксовый вид, который даже не требует слишком крупных вложений. В такой дом очень просто влюбиться, глянув на его золотой эркер и отражения пальм в нем.

Планировка первого этажа

Odświeżona klasyka projekt domu uA20, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Этот дом имеет очень необычную планировку. Так, входная группа максимально отдалена от общественной зоны, что очень выгодно сказывается на атмосфере в доме. Прихожая с гардеробом находятся слева, за ними идет кабинет и ванная комната. В центре дома – гостиная и столовая в эркере-башне, кухня нестандартной формы с эркером и большой кладовой, а недалеко от них – гостевая спальня. Большой плюс этого проекта в том, что, спускаясь по лестнице на первый этаж, вы видите столовую и гостиную, но при этом кухня может оставаться для хозяйки полностью приватной за счет стеклянных перегородок.

​Планировка второго этажа

Odświeżona klasyka projekt domu uA20, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

На втором этаже планировка еще более интересна. Мастер-сьют с проходным гардеробом и ванной комнатой находится в правой части дома. Слева – еще один мастер-сьют (тоже с гардеробом) для старшей дочери. В центре – две детские спальни для двух младших девочек и общая для всех детей ванная комната площадью 12 кв. метров. 

У каждой спальни есть свой маленький балкончик, а у боковых спален – несколько окон. Если же дети разнополые, то при большой детской на месте гардероба слева можно устроить ванную, а мальчикам (или, наоборот, девочкам) отдать ванную комнату в центре. 

Данный тип планировки почти универсален и отлично смотрится. Старшему ребенку достается большая комната и расширенный формат, позволяя ему чувствовать себя комфортно. А у родителей и вовсе есть настоящий мастер-сьют, где спальня имеет целых три окна и площадь в 22 кв. метра. Общая площадь мастер-сьюта – около 36 кв. метров!

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