Маленький дом за 2,6 млн под ключ!

Этот маленький домик навсегда разрушит ваши стереотипы о том, что без 4-5 млн рублей «в кармане» на собственный коттедж можно и не рассчитывать. Всего лишь цена «двушки» в регионах или 20-метровой студии в новостройке Москвы позволяет жить в таком доме всей семьей!
Площадь дома – 85 метров, озвученная цена на реализацию (просчитанная по каждой позиции) данного дома с подвалом – 2,63 млн рублей. Студия uArchitektow спроектировала его специально для тех, у кого нет возможности или даже желания строить коттедж на 200 квадратов!
Со стороны улицы мы видим маленький симпатичный домик с комбинированной отделкой. Есть здесь и красиво покрашенные в белые конструктивные элементы, и отделка деревянными панелями, и красивая зона в грифельном сером справа от двери. Бюджетный формат ландшафтного дизайна, кровли и окон позволяет добиться той самой стоимости в 2,6 млн рублей с легкой отделкой.
Со стороны заднего дворика проектом уже предусмотрена терраса площадью более 35 кв. метров. Непосредственно со стороны дворика мы найдем ее самую широкую часть с перголой – навесом для тени с вьющимися растениями. Крупный модуль остекления справа относится к гостиной, а два модуля в пол с дверьми слева – к двум спальням.
Данное патио уже не входит в формат цены в 2,6 млн рублей, но оно не будет стоить дороже 250 тысяч рублей вместе с красивой мебелью. Здесь же можно поставить мангал или барбекю, а рядом построить баню.
Шикарная планировка этого дома проста и очень удобна. В доме два основных входа – через прихожую и в котельную. Двери на террасу есть везде – в спальнях, гостиной и в зоне столовой. Площадь спален небольшая, но комфортабельная (12 и 13 кв. метров) за счет правильной планировки. Большая ванная в 11 кв. метров позволяет организовать удобную постирочную зону и даже поставить ванну-джакузи.
Гостиная и кухня расположены в одном помещении и имеют общую
площадь почти в 40 кв. метров. Здесь же есть лестница на чердак, который может быть использован как детская игровая летом.
Дом отапливается с помощью газового котла, который можно использовать и на твердом топливе. Котел подключен к системе «теплого пола» по всему дому, что является самым экономичным вариантом и позволяет регулировать тепло в доме с точностью до доли градуса.
Сам дом построен из блоков, с «теплыми» окнами и слегка утепленной мансардой. Он имеет тамбур-прихожую и достаточно компактен для установки отдельного гаража на участке.
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