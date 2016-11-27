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Маленький дом за 2,6 млн под ключ!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Tani projekt domu uA11, uArchitekta uArchitekta
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Этот маленький домик навсегда разрушит ваши стереотипы о том, что без 4-5 млн рублей «в кармане» на собственный коттедж можно и не рассчитывать. Всего лишь цена «двушки» в регионах или 20-метровой студии в новостройке Москвы позволяет жить в таком доме всей семьей!

Площадь дома – 85 метров, озвученная цена на реализацию (просчитанная по каждой позиции) данного дома с подвалом – 2,63 млн рублей. Студия uArchitektow спроектировала его специально для тех, у кого нет возможности или даже желания строить коттедж на 200 квадратов!

Дизайн фасадов

Tani projekt domu uA11, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Со стороны улицы мы видим маленький симпатичный домик с комбинированной отделкой. Есть здесь и красиво покрашенные в белые конструктивные элементы, и отделка деревянными панелями, и красивая зона в грифельном сером справа от двери. Бюджетный формат ландшафтного дизайна, кровли и окон позволяет добиться той самой стоимости в 2,6 млн рублей с легкой отделкой.

На заднем плане

Tani projekt domu uA11, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Со стороны заднего дворика проектом уже предусмотрена терраса площадью более 35 кв. метров. Непосредственно со стороны дворика мы найдем ее самую широкую часть с перголой – навесом для тени с вьющимися растениями. Крупный модуль остекления справа относится к гостиной, а два модуля в пол с дверьми слева – к двум спальням.

Дополнительное патио

Tani projekt domu uA11, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Данное патио уже не входит в формат цены в 2,6 млн рублей, но оно не будет стоить дороже 250 тысяч рублей вместе с красивой мебелью. Здесь же можно поставить мангал или барбекю, а рядом построить баню.

Планировка дома

Tani projekt domu uA11, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Шикарная планировка этого дома проста и очень удобна. В доме два основных входа – через прихожую и в котельную. Двери на террасу есть везде – в спальнях, гостиной и в зоне столовой. Площадь спален небольшая, но комфортабельная (12 и  13 кв. метров) за счет правильной планировки. Большая ванная в 11 кв. метров позволяет организовать удобную постирочную зону и даже поставить ванну-джакузи.

Гостиная и кухня расположены в одном помещении и имеют общую
площадь почти в 40 кв. метров. Здесь же есть лестница на чердак, который может быть использован как детская игровая летом.

Дом отапливается с помощью газового котла, который можно использовать и на твердом топливе. Котел подключен к системе «теплого пола» по всему дому, что является самым экономичным вариантом и позволяет регулировать тепло в доме с точностью до доли градуса.

Сам дом построен из блоков, с «теплыми» окнами и слегка утепленной мансардой. Он имеет тамбур-прихожую и достаточно компактен для установки отдельного гаража на участке.

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