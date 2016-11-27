Маленький дом за 2,6 млн под ключ!

Шикарная планировка этого дома проста и очень удобна. В доме два основных входа – через прихожую и в котельную. Двери на террасу есть везде – в спальнях, гостиной и в зоне столовой. Площадь спален небольшая, но комфортабельная (12 и 13 кв. метров) за счет правильной планировки. Большая ванная в 11 кв. метров позволяет организовать удобную постирочную зону и даже поставить ванну-джакузи.

Гостиная и кухня расположены в одном помещении и имеют общую

площадь почти в 40 кв. метров. Здесь же есть лестница на чердак, который может быть использован как детская игровая летом.

Дом отапливается с помощью газового котла, который можно использовать и на твердом топливе. Котел подключен к системе «теплого пола» по всему дому, что является самым экономичным вариантом и позволяет регулировать тепло в доме с точностью до доли градуса.

Сам дом построен из блоков, с «теплыми» окнами и слегка утепленной мансардой. Он имеет тамбур-прихожую и достаточно компактен для установки отдельного гаража на участке.

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

— Идеи дизайна красивой кухни.