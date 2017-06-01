Проект дома в стиле минимализм за 5,4 млн

Этот маленький, милый и очень современный дом имеет узкофасадный формат, гараж на два автомобиля, рациональную планировку, которая делает все комнаты тихими и далекими от улицы, и весьма привлекательную стоимость реализации.

Общая площадь этого дома – 152 кв. метра + подвал 114 кв. метров. Отдельно стоит выделить гараж в 33 кв. метра и котельную в 5 кв. метров. Вместе с гаражом площадь составляет 190 кв. метров или 304 кв. метра вместе с гаражом и подвалом.

Стоимость реализации озвучена самими архитекторами проекта для польского рынка. 5,4 млн рублей – это цена с отделкой «под ключ». Студия uArchitektow спроектировала этот дом для узкого участка, он даже похож на таунхаус. Стоимость реализации из блоков и без подвала может упасть до 4,4 млн рублей с простой отделкой.