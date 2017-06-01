Проект дома в стиле минимализм за 5,4 млн

Этот маленький, милый и очень современный дом имеет узкофасадный формат, гараж на два автомобиля, рациональную планировку, которая делает все комнаты тихими и далекими от улицы, и весьма привлекательную стоимость реализации.
Общая площадь этого дома – 152 кв. метра + подвал 114 кв. метров. Отдельно стоит выделить гараж в 33 кв. метра и котельную в 5 кв. метров. Вместе с гаражом площадь составляет 190 кв. метров или 304 кв. метра вместе с гаражом и подвалом.
Стоимость реализации озвучена самими архитекторами проекта для польского рынка. 5,4 млн рублей – это цена с отделкой «под ключ». Студия uArchitektow спроектировала этот дом для узкого участка, он даже похож на таунхаус. Стоимость реализации из блоков и без подвала может упасть до 4,4 млн рублей с простой отделкой.
В дизайне фасадов авторы старались придать современному дому в стиле модерн капельку шика шале. Так, он получил декоративные деревянные панели, навес из дерева, немного похожий на балкончики в альпийских домиках, а также маленькие окна шоколадного цвета.
Ландшафтный дизайн для такого дома обычно решается в современной слегка минималистичной манере. Например, достаточно пары террас, хвойных насаждений и стриженых кустов вдоль дорожек.
Такой проект отлично подходит для видового участка, если вам хочется быть ближе к природе за счет террасы, панорамного остекления и балкончика наверху. Особенно хорошо, если рядом будет настоящий лес или посадки деревьев, река, озеро или море.
В дизайне интерьера архитектор остановился на стиле модерн с легкими скандинавскими акцентами. Получится серый, почти везде монохромный, очень солнечный и практичный интерьер с декоративными деталями.
Так выглядит главная ванная комната на втором этаже, расположенная при главной спальне, рядом с гардеробной. Ниже вы увидите ее на плане второго этажа в центре справа.
На первом этаже мы нашли большой гараж, бойлерную, длинную прихожую со встроенным гардеробом, маленькие туалет и кладовую, а также очень большую кухню-гостиную площадью почти 45 кв. метров с лестничным холлом. Рядом со столовой – терраса (около 25-30 кв. метров), которая может быть любого размера, так как не зависит от самого проекта дома. В зоне летней кухни справа – мангал. Кухня расположена в нише, что позволяет спрятать массивную часть гарнитура будто бы в стене, а на виду оставить кухонный остров с барной стойкой или просто со столешницей. Еще один камин мы нашли возле лестницы, со стороны гостиной. Здесь он виден из всех зон дома – с дивана, из-за стола и из кухни. Удачное, но вовсе не случайное расположение!
Первым делом давайте найдем на плане четыре спальни по углам дома. При правой верхней (главной спальне) есть гардеробная и ванная комната. Та самая, что была показана на визуализации выше. У нижних двух по одному окну и по одной гардеробной, с выходом непосредственно в спальню и в холл. В центре слева ванная комната предназначена для этих двух спален и той, что находится выше от нее. Итого, на втором этаже четыре спальни, две ванные комнаты, а также две гардеробные. Балкончик же относится к главной спальне родителей и одной смежной детской.
Как заказать такой дом в России
У нас на homify вы можете найти множество проектов, которые будут похожи на этот, или найти архитектора, который сможет скопировать данную планировку и преподнести ее даже в улучшенном виде. Так, среди них автор многих люксовых проектах Александр Жидков и студия итальянских сборных домов «Априори Альберо», которая может построить вам столь же современный дом из дерева за 6,5 млн рублей «под ключ».
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