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Проект дома в стиле минимализм за 5,4 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Nowoczesny projekt domu uA16, uArchitekta uArchitekta
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Этот маленький, милый и очень современный дом имеет узкофасадный формат, гараж на два автомобиля, рациональную планировку, которая делает все комнаты тихими и далекими от улицы, и весьма привлекательную стоимость реализации.

Общая площадь этого дома – 152 кв. метра + подвал 114 кв. метров. Отдельно стоит выделить гараж в 33 кв. метра и котельную в 5 кв. метров. Вместе с гаражом площадь составляет 190 кв. метров или 304 кв. метра вместе с гаражом и подвалом.

Стоимость реализации озвучена самими архитекторами проекта для польского рынка. 5,4 млн рублей – это цена с отделкой «под ключ». Студия  uArchitektow спроектировала этот дом для узкого участка, он даже похож на таунхаус. Стоимость реализации из блоков и без подвала может упасть до 4,4 млн рублей с простой отделкой.

​Дизайн фасадов

Nowoczesny projekt domu uA16, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

В дизайне фасадов авторы старались придать современному дому в стиле модерн капельку шика шале. Так, он получил декоративные деревянные панели, навес из дерева, немного похожий на балкончики в альпийских домиках, а также маленькие окна шоколадного цвета.

​Ландшафтный дизайн

Nowoczesny projekt domu uA16, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Ландшафтный дизайн для такого дома обычно решается в современной слегка минималистичной манере. Например, достаточно пары террас, хвойных насаждений и стриженых кустов вдоль дорожек.

​Дом с красивыми видами

Nowoczesny projekt domu uA16, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Такой проект отлично подходит для видового участка, если вам хочется быть ближе к природе за счет террасы, панорамного остекления и балкончика наверху. Особенно хорошо, если рядом будет настоящий лес или посадки деревьев, река, озеро или море.

​Дизайн интерьера

Nowoczesny projekt domu uA16, uArchitekta uArchitekta Гостиная в стиле модерн
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

В дизайне интерьера архитектор остановился на стиле модерн с легкими скандинавскими акцентами. Получится серый, почти везде монохромный, очень солнечный и практичный интерьер с декоративными деталями.

​Ванная комната

Nowoczesny projekt domu uA16, uArchitekta uArchitekta Ванная комната в стиле модерн
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Так выглядит главная ванная комната на втором этаже, расположенная при главной спальне, рядом с гардеробной. Ниже вы увидите ее на плане второго этажа в центре справа.

​Планировка первого уровня

Nowoczesny projekt domu uA16, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

На первом этаже мы нашли большой гараж, бойлерную, длинную прихожую со встроенным гардеробом, маленькие туалет и кладовую, а также очень большую кухню-гостиную площадью почти 45 кв. метров с лестничным холлом. Рядом со столовой – терраса (около 25-30 кв. метров), которая может быть любого размера, так как не зависит от самого проекта дома. В зоне летней кухни справа – мангал. Кухня расположена в нише, что позволяет спрятать массивную часть гарнитура будто бы в стене, а на виду оставить кухонный остров с барной стойкой или просто со столешницей. Еще один камин мы нашли возле лестницы, со стороны гостиной. Здесь он виден из всех зон дома – с дивана, из-за стола и из кухни. Удачное, но вовсе не случайное расположение!

Планировка второго уровня

Nowoczesny projekt domu uA16, uArchitekta uArchitekta
uArchitekta

uArchitekta
uArchitekta
uArchitekta

Первым делом давайте найдем на плане четыре спальни по углам дома. При правой верхней (главной спальне) есть гардеробная и ванная комната. Та самая, что была показана на визуализации выше. У нижних двух по одному окну и по одной гардеробной, с выходом непосредственно в спальню и в холл. В центре слева ванная комната предназначена для этих двух спален и той, что находится выше от нее. Итого, на втором этаже четыре спальни, две ванные комнаты, а также две гардеробные. Балкончик же относится к главной спальне родителей и одной смежной детской.

Как заказать такой дом в России

У нас на homify вы можете найти множество проектов, которые будут похожи на этот, или найти архитектора, который сможет скопировать данную планировку и преподнести ее даже в улучшенном виде. Так, среди них автор многих люксовых проектах Александр Жидков и студия итальянских сборных домов «Априори Альберо», которая может построить вам столь же современный дом из дерева за 6,5 млн рублей «под ключ».

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Минималистичный дизайн двухкомнатной квартиры 50м²
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