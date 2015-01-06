Белый цвет в интерьере гостиной

Не так давно одна хорошая знакомая, занимающаяся творческой деятельностью, заявила, что не может творить в пространстве маленькой квартиры и занялась поиском более просторного жилья. Всех тех, кто проживает в типовых малометражных квартирах, наверняка не раз посещала похожая мысль. Однако переезд – дело трудоемкое и затратное. Визуально расширить жилплощадь можно и другими способами, например, покрасить гостиную в белый цвет, благодаря чему и помещение будет восприниматься просторнее, и вдохновение начнет посещать почаще.

Белый цвет – это символ начала, в нем содержится весь спектр радуги. У него множество оттенков, к наиболее популярным из которых относятся иссиня белый, алебастровый, белоснежный, цинковый, молочный, кремовый и цвет слоновой кости. Белый цвет создает ощущение чистоты, свежести и покоя.