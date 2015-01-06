Белый цвет в интерьере гостиной

Не так давно одна хорошая знакомая, занимающаяся творческой деятельностью, заявила, что не может творить в пространстве маленькой квартиры и занялась поиском более просторного жилья. Всех тех, кто проживает в типовых малометражных квартирах, наверняка не раз посещала похожая мысль. Однако переезд – дело трудоемкое и затратное. Визуально расширить жилплощадь можно и другими способами, например, покрасить гостиную в белый цвет, благодаря чему и помещение будет восприниматься просторнее, и вдохновение начнет посещать почаще.
Белый цвет – это символ начала, в нем содержится весь спектр радуги. У него множество оттенков, к наиболее популярным из которых относятся иссиня белый, алебастровый, белоснежный, цинковый, молочный, кремовый и цвет слоновой кости. Белый цвет создает ощущение чистоты, свежести и покоя.
При всех имеющихся преимуществах белого цвета, обращаться с ним надо осторожно. Белый цвет на поверхностях с большой площадью может быстро утомить, поэтому его необходимо сочетать с другими оттенками. Усилить ощущение масштабности пространства и создать небольшой контраст можно с помощью фотообоев с графическим рисунком, как это сделали хозяева квартиры, представленной на изображении.
Как правило, дизайнеры рекомендуют сочетать белый цвет с пастельными тонами, цветом сливок, кофейными оттенками и перламутровым цветом. Но если вам все же не хватает красок, можно добавить яркий аксессуар в виде большой мягкой игрушки. Надо сказать, что за цветовой гаммой в белом интерьере нужно следить особенно. Белый не терпит резких контрастов, поэтому желательно свести количество цветных аксессуаров к минимуму.
Обладателям столь модных нынче окон от пола до потолка повезло особенно, поскольку нет лучшего объекта для создания контраста, чем реальный городской пейзаж, простирающийся за пределами квартиры. Пусть шум машин и буйство красок останутся за стеклом, пока вы наслаждаетесь камерной атмосферой собственной белой гостиной.
Белый цвет и большинство его оттенков прекрасно гармонируют с натуральным деревом. Если площадь гостиной не нуждается в визуальном расширении, можно смело использовать мебель и аксессуары из светлых и темных пород дерева. Дизайнеры Игорь и Люсьена Фирсовы из студии Design3f украсили стены многочисленными фотографиями в деревянных рамках, а по центру расположили журнальный столик а-ля прованс, который также может выполнять роль комода.
Поклонники минимализма не устают оптимизировать жилищное пространство, безжалостно избавляясь от ненужных предметов мебели и быта. В выборе цвета адепты этого стиля остаются верны консервативной палитре – черный, белый, пепельный. Именно поэтому белые гостиные чаще всего встречаются в минималистских квартирах. Эта гостиная не может похвастаться большой площадью и высокими потолками, но благодаря тому, что стены и мебель выкрашены в белый цвет, комната кажется значительно шире, чем она есть на самом деле. Чтобы избежать однообразия и внести немного теплоты в пространство гостиной, в качестве полового покрытия дизайнер выбрал доски из светлого дерева, а рядом с ослепительно белым шкафом-купе поместил темно-серый диван.
Кстати, для всех неравнодушных к минимализму, философия, основные принципы и особенности этого стиля описаны в Книге идей ’Минимализм в дизайне интерьера’.
Вы когда-нибудь задумывались о том, что пустое пространство является настоящей роскошью для жителей больших городов, в которых каждый квадратный метр имеет свою стоимость и потому не терпит пустоты. Возможно, именно по этой причине среди проживающих в перенаселенных мегаполисах так много любителей минимализма. В тишине незаполненного пространства они могут наконец расслабиться и обрести спокойствие.