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Белый цвет в интерьере гостиной

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Apartamento blanco espiritual, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía Гостиная в стиле модерн
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Не так давно одна хорошая знакомая, занимающаяся творческой деятельностью, заявила, что не может творить в пространстве маленькой квартиры и занялась поиском более просторного жилья. Всех тех, кто проживает в типовых малометражных квартирах, наверняка не раз посещала похожая мысль. Однако переезд – дело трудоемкое и затратное. Визуально расширить жилплощадь можно и другими способами, например, покрасить гостиную в белый цвет, благодаря чему и помещение будет восприниматься просторнее, и вдохновение начнет посещать почаще. 

Белый цвет – это символ начала, в нем содержится весь спектр радуги. У него множество оттенков, к наиболее популярным из которых относятся иссиня белый, алебастровый, белоснежный, цинковый, молочный, кремовый и цвет слоновой кости. Белый цвет создает ощущение чистоты, свежести и покоя.

Интерьер с портретом

Квартира с лицом, Студия дизайна Студия дизайна Гостиные в эклектичном стиле
Студия дизайна

Квартира с лицом

Студия дизайна
Студия дизайна
Студия дизайна

При всех имеющихся преимуществах белого цвета, обращаться с ним надо осторожно. Белый цвет на поверхностях с большой площадью может быстро утомить, поэтому его необходимо сочетать с другими оттенками. Усилить ощущение масштабности пространства и создать небольшой контраст можно с помощью фотообоев с графическим рисунком, как это сделали хозяева квартиры, представленной на изображении.

Белый цвет и яркие аксессуары

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Как правило, дизайнеры рекомендуют сочетать белый цвет с пастельными тонами, цветом сливок, кофейными оттенками и перламутровым цветом. Но если вам все же не хватает красок, можно добавить яркий аксессуар в виде большой мягкой игрушки. Надо сказать, что за цветовой гаммой в белом интерьере нужно следить особенно. Белый не терпит резких контрастов, поэтому желательно свести количество цветных аксессуаров к минимуму.

Длинная белая комната

Apartamento blanco espiritual, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía Гостиная в стиле модерн
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

Обладателям столь модных нынче окон от пола до потолка повезло особенно, поскольку нет лучшего объекта для создания контраста, чем реальный городской пейзаж, простирающийся за пределами квартиры. Пусть шум машин и буйство красок останутся за стеклом, пока вы наслаждаетесь камерной атмосферой собственной белой гостиной.

В сочетании с натуральным деревом

Дом в Санкт-Петербурге, студия Design3F студия Design3F Гостиная в классическом стиле
студия Design3F

Дом в Санкт-Петербурге

студия Design3F
студия Design3F
студия Design3F

Белый цвет и большинство его оттенков прекрасно гармонируют с натуральным деревом. Если площадь гостиной не нуждается в визуальном расширении, можно смело использовать мебель и аксессуары из светлых и темных пород дерева. Дизайнеры Игорь и Люсьена Фирсовы из студии Design3f украсили стены многочисленными фотографиями в деревянных рамках, а по центру расположили журнальный столик а-ля прованс, который также может выполнять роль комода.

Для любителей минимализма

Penthouse Wohnung mitten in Köln, HOME Schlafen & Wohnen GmbH HOME Schlafen & Wohnen GmbH Гостиная в стиле модерн
HOME Schlafen &amp; Wohnen GmbH

HOME Schlafen & Wohnen GmbH
HOME Schlafen &amp; Wohnen GmbH
HOME Schlafen & Wohnen GmbH

Поклонники минимализма не устают оптимизировать жилищное пространство, безжалостно избавляясь от ненужных предметов мебели и быта. В выборе цвета адепты этого стиля остаются верны консервативной палитре – черный, белый, пепельный. Именно поэтому белые гостиные чаще всего встречаются в минималистских квартирах. Эта гостиная не может похвастаться большой площадью и высокими потолками, но благодаря тому, что стены и мебель выкрашены в белый цвет, комната кажется значительно шире, чем она есть на самом деле. Чтобы избежать однообразия и внести немного теплоты в пространство гостиной, в качестве полового покрытия дизайнер выбрал доски из светлого дерева, а рядом с ослепительно белым шкафом-купе поместил темно-серый диван. 

Кстати, для всех неравнодушных к минимализму, философия, основные принципы и особенности этого стиля описаны в Книге идей ’Минимализм в дизайне интерьера’.

Пустое пространство

Swiss Cottage Adam Coupe Photography Limited Гостиная в стиле минимализм
Adam Coupe Photography Limited

Swiss Cottage

Adam Coupe Photography Limited
Adam Coupe Photography Limited
Adam Coupe Photography Limited

Вы когда-нибудь задумывались о том, что пустое пространство является настоящей роскошью для жителей больших городов, в которых каждый квадратный метр имеет свою стоимость и потому не терпит пустоты. Возможно, именно по этой причине среди проживающих в перенаселенных мегаполисах так много любителей минимализма. В тишине незаполненного пространства они могут наконец расслабиться и обрести спокойствие.

Кровать на четырех стойках
Как вы относитесь к белом цвету в интерьере? Ждем комментариев!

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