Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

16 садовых заборов, которые станут притягивать взоры всех соседей

Перла Вереника Перла Вереника
A Peaceful Zen-Style Garden, Lush Garden Design Lush Garden Design Сад в азиатском стиле
Loading admin actions …

Основное внимание при обустройстве сада уделяется цветущим клумбах и эффектному ландшафтному дизайну, но и забор имеет не меньшее значение. Во-первых, конструкция заборов придает законченный вид композиции вашего сада. Ну и, конечно, оберегает ваш покой от посторонних, делая отдых в саду умиротворенным и расслабленным. Садовый забор должен сочетать в себе красивый вид и практичность, и мы подобрали для вас 16 вариантов таких ограждений.

1. Массивный забор из древесины терракотовых оттенков – прочная защита вашего покоя.

Contemporary screening , fencing & wall panels, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes Сад в стиле модерн
Paul Newman Landscapes

Contemporary screening , fencing & wall panels

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

2. Стильно и респектабельно – деревянный забор из горизонтального штакетника. Это непроходящая классика на все времена.

Palissade bois PARANA, Deck-linéa Deck-linéa Сад в классическом стиле
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

3. Хотите подчеркнуть оригинальность сада – почему бы не использовать черный забор?

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke, Katherine Roper Landscape & Garden Design Katherine Roper Landscape & Garden Design Сад в азиатском стиле
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke

Katherine Roper Landscape & Garden Design
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design
Katherine Roper Landscape & Garden Design

4. Симметрия – ключевой аспект красивого сада.

patio with raised sitting area and suspended brick barbecue Progressive Design London Сад в стиле модерн
Progressive Design London

patio with raised sitting area and suspended brick barbecue

Progressive Design London
Progressive Design London
Progressive Design London

5. Декоративная резная решетка деревянного забора подчеркнет романтичность садового ландшафта.

A curved deck links the seating area to the house Lush Garden Design Сад в азиатском стиле
Lush Garden Design

A curved deck links the seating area to the house

Lush Garden Design
Lush Garden Design
Lush Garden Design

6. Легкий и невысокий забор сделает ваш сад светлым и солнечным.

White Horse Pub, Hampshire Design Consultancy Ltd. Hampshire Design Consultancy Ltd. Сад в стиле кантри
Hampshire Design Consultancy Ltd.

White Horse Pub

Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Так называемые заборы-жалюзи, выполненные из темной древесины выглядят особенно ярко.

Ogród na dachu z nutką orientu, GREENERIA GREENERIA Сад в колониальном стиле
GREENERIA

GREENERIA
GREENERIA
GREENERIA

8. Плетеные заборы не только выглядят стильно, но и отличаются своей мобильностью установки

Low Maintenance Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design Сад в эклектичном стиле
Cherry Mills Garden Design

Low Maintenance Garden

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

9. Заборы на сваях освобождают место для посадки кустов и клумб.

Black granite and concrete shutter board wall Robert Hughes Garden Design Сад в стиле лофт
Robert Hughes Garden Design

Black granite and concrete shutter board wall

Robert Hughes Garden Design
Robert Hughes Garden Design
Robert Hughes Garden Design

10. Массивный высокий забор станет более элегантным и визуально легким, если покрасить его в светлые оттенки.

Narbonne Avenue Clapham, Bolans Architects Bolans Architects Сад в стиле минимализм
Bolans Architects

Narbonne Avenue Clapham

Bolans Architects
Bolans Architects
Bolans Architects

11. Высокая обрешетка забора сделает патио возле дома уютным уголком для отдыха.

Bowden House Aralia Сад в стиле минимализм Камень Зеленый contemporary,garden design,contemporary garden design,contemporary garden,outdoor living,outdoor entertaining,indoor outdoor living,outdoor seating,bespoke outdoor seating,bespoke garden furniture
Aralia

Bowden House

Aralia
Aralia
Aralia

12. Для небольшого сада подойдет забор из тонких светлых планок с просветами, стильный и воздушный.

Small back garden design homify Сад в стиле модерн
homify

Small back garden design

homify
homify
homify

13. Диагональная решетка в узоре забора сделает вид сада динамичным и структурированным.

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

14. Высокая плетенная обрешетка сохранит приватность вашего сада и придаст ему уютный вид.

​Back garden at Bedford Gardens House. Nash Baker Architects Ltd Сад в стиле модерн
Nash Baker Architects Ltd

​Back garden at Bedford Gardens House.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

15. Темная древесина и необычные прорези делают этот деревянный забор оригинальным и сочно подчеркивают зелень сада.

三本松でONな庭, 平山庭店 平山庭店 Сад Забор и ворота
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

16. Изогнутая линия ограды гармонично сочетается с ландшафтом сада и кустов вдоль забора.

Eco Fencing project Atkinsons Fencing Ltd Сад в скандинавском стиле
Atkinsons Fencing Ltd

Eco Fencing project

Atkinsons Fencing Ltd
Atkinsons Fencing Ltd
Atkinsons Fencing Ltd

Хотите еще чем то украсить свой сад? Строительство террас и беседок. С чего начать?

​TOП-17 современных коттеджей

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо