16 садовых заборов, которые станут притягивать взоры всех соседей

Основное внимание при обустройстве сада уделяется цветущим клумбах и эффектному ландшафтному дизайну, но и забор имеет не меньшее значение. Во-первых, конструкция заборов придает законченный вид композиции вашего сада. Ну и, конечно, оберегает ваш покой от посторонних, делая отдых в саду умиротворенным и расслабленным. Садовый забор должен сочетать в себе красивый вид и практичность, и мы подобрали для вас 16 вариантов таких ограждений.