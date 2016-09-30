​Отличный дом с традиционным шармом

Вуаля! Мы имеем возможность увидеть проект в деталях. Поэтажный план показывает, что дом прекрасно справляется не только с функцией размещения, но и хранения. В частности, две комнаты (2,5 и 1,85 кв. м) могут стать местом, где будут аккуратно красоваться на полочках чистящие средства на все случаи жизни, детские игрушки, сезонных вещи или же коллекция обуви.