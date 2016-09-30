​Отличный дом с традиционным шармом

Историческое очарование и нежное прикосновение роскоши — так можно охарактеризовать этот прекрасный дом, наполненный мечтами, уютом и теплотой. Кажется, что он напоминает драгоценный камень, чья поверхность отполирована до идеального сияния.
Парадный вход выглядит по-настоящему празднично! Авторы проекта настояли на установке колонн, которые визуально не утяжеляют здание, а, напротив, превращают его из обычного загородного дома в роскошную усадьбу. Мы видим гармонично продуманную композицию, которая также включает в себя дизайн двери, освещение и балконное остекление.
Открывающийся вид из сада демонстрирует великолепный вкус авторов проекта и их любовь к традиционной архитектуре. Жилая площадь усадьбы составляет 150 кв. метров, однако и прилегающая к ней терраса позволяет создать пространство под стать любому поводу, будь то званый ужин или принятие солнечных ванн. На втором этаже находятся спальные комнаты, каждая имеет выход на собственный балкон. Многощипцовая крыша имеет привлекательный и необычный внешний вид.
Прилегающая к дому терраса многофункциональна, но главное ее достоинство заключается в простом уходе. Палубная доска невероятно долговечна и неприхотлива. Чем меньше хлопот у хозяев дома по уходу, тем приятнее жизнь в нем — такова концепция практически любого успешного проекта.
Вуаля! Мы имеем возможность увидеть проект в деталях. Поэтажный план показывает, что дом прекрасно справляется не только с функцией размещения, но и хранения. В частности, две комнаты (2,5 и 1,85 кв. м) могут стать местом, где будут аккуратно красоваться на полочках чистящие средства на все случаи жизни, детские игрушки, сезонных вещи или же коллекция обуви.
Второй этаж традиционно предусматривает приватные пространства, все они объединены небольшим холлом-малой гостиной, который и стал сердцем этой части дома. Приватная часть на втором этаже предполагает несколько спальных комнат, просторный санузел и гардеробную (практически 5 кв. м)