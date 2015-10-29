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В фокусе внимания – что нужно знать о внутренней отделке балкона

Перла Вереника Перла Вереника
2-х комнатная квартира, г. Москва, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Балконы и веранды в эклектичном стиле
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Балконы – архитектурная форма с очень давней историей появления и преобразований. Выполнявший когда-то функцию обзорного пункта в средневековых крепостных стенах, сейчас это и оригинальный элемент декора фасада здания, и весьма удобное пространство в интерьере. Функциональный спектр использования балконов очень широк – от сугубо декоративной летней площадки  до полной интеграции во внутреннее пространство комнаты. Поэтому и  характеристики внутренней отделки балконов напрямую зависят, прежде всего, от задач этого помещения в интерьере. Разнообразие технологий и материалов отделки позволяет выполнить работы любой сложности по отделке балкона, реализуя все тонкости индивидуального функционального использования балкона в вашей квартире.

Летний отдых на балконе

Apartamento Mooca, Lo. interiores Lo. interiores Веранда и терраса в тропическом стиле
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

Самый простой вариант использования балкона – оборудовать на нем небольшой уголок для летнего отдыха. При внутренней отделке в таком случае достаточно уделить основное внимание прочному напольному покрытию. Материал для отделки пола на открытом балконе обязательно нужно выбирать влагостойкий, а также выдерживающий резкие перепады температур. Для такой всесезонной отделки хорошо подходит натуральный и искусственный камень, кафельные плитки, натуральная древесина. Каменный пол, конечно, будет наиболее прочным и простым в эксплуатации, но деревянный пол из толстой влагостойкой доски намного приятнее и теплее. При правильной обработке и покрытии древесины влагостойкой краской и лаком такой пол вполне можно использовать на открытых балконах, не боясь деформации и быстрого износа.

Цветущий балкон

Yellow, Ju Nejaim Arquitetura Ju Nejaim Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Ju Nejaim Arquitetura

Ju Nejaim Arquitetura
Ju Nejaim Arquitetura
Ju Nejaim Arquitetura

Лучшим декором для светлого балкона будет, конечно же, ветвистая зелень домашних растений. Занимаясь вопросы внутренней отделки балкона, можно сразу оборудовать системы для размещения растений – настенные декоративные стеллажи, напольные тумбы и подставки под горшки с растениями. И ваш балкон будет на протяжении нескольких теплых месяцев радовать цветущими и зеленеющими гроздями, ветвями и лианами.

Остекление балкона

Verge of luxury, SVAI Studio SVAI Studio Балконы и веранды в эклектичном стиле
SVAI Studio

Verge of luxury

SVAI Studio
SVAI Studio
SVAI Studio

Часто хочется превратить балкон в нечто большее, чем просто площадка с выходом на свежий воздух. Если вы хотите использовать ваш балкон как полноценное пространство, одной из важнейших составляющих во внутренней отделке балкона, особенно в российском климате,  является установка качественного остекления. Без надежной тепло- и влаго-изоляции балкон так и останется уличной частью вашего дома, не пригодной для частого использования. 

С целью изоляции пространства балкона от дождя и ветра используются самые разнообразные варианты остекления в зависимости от необходимой степени защиты – от простых стандартных окон до сложных систем остекления, дающих полную термо-изоляцию балкона от перепадов температуры, эргономичные и современные.

Основательное решение

Балкон homify Балкон и терраса в классическом стиле Плитка Бежевый Балкон
homify

Балкон

homify
homify
homify

Превратить балкон в настоящую маленькую комнату можно только сделав основательную внутреннюю отделку всего пространства. Нужно утеплить и изолировать внешние стены, пол и потолок, затем выполнить все отделочные работы, и наконец, оформить балкон в нужном декоративном стиле. Кроме всего этого, важно определиться с нужным уровнем обогрева балкона и выбрать подходящее решение – теплый пол, инфракрасные лампы для обогрева  или полноценное отопление. Конечно, все это сложные работы, требующие навыков, нужных инструментов и материалов, но полученный результат – уютный светлый балкон, по сути еще одна компактная, но функциональная комната, вполне  того стоит. 

Система энергоснабжения и освещения на балконе

Кабинет на лоджии Olesya Parkhomenko Балконы и веранды в эклектичном стиле
Olesya Parkhomenko

Кабинет на лоджии

Olesya Parkhomenko
Olesya Parkhomenko
Olesya Parkhomenko

Если вы хотите сделать из балкона функциональную комнату, придется оборудовать там и полноценную электропроводку с системой освещения. Тогда на балконе можно будет оборудовать и рабочий кабинет с компьютером, и уютные светильники для вечерних посиделок. 

Солнечный балкон

Балкон в скандинавском стиле Анна Теклюк Балкон в скандинавском стиле
Анна Теклюк

Балкон в скандинавском стиле

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

Открытость, наполненность светом в любой,  даже самый пасмурный день,  является безусловным отличием и преимуществом балконов. Это всегда самый светлый и оптимистичный уголок квартиры. Но и от солнца периодически нужна защита, особенно в жаркий летний день.  Чтобы обстановка на балконе была комфортной в любую погоду, во внутренней отделке остекленных балконов можно предусмотреть различные варианты затенения окон. Наибольшую степень защиты от солнечных лучей дает использование алюминиевых жалюзи, плотно закрывающих всю поверхность окна. Для открывающихся окон балкона удобно использовать лаконичные гофрированные жалюзи, которые крепятся непосредственно на стекла. Для широких поверхностей остекления балкона хорошо подойдут разнообразные по дизайну и плотности виды рулонных штор.

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Оформление балкона с панорамным остеклением

трехкомнатная квартира, цуккини цуккини Балкон и веранда в стиле лофт
цуккини

трехкомнатная квартира

цуккини
цуккини
цуккини

В современной архитектуре жилых комплексов часто используются варианты балконов с панорамным остеклением – от пола до потолка. Безусловно, такое остекление балкона дает широкие возможности для использования этого пространства в качестве небольшой удобной комнаты – кабинета, столовой, зоны отдыха. Внутренняя отделка в стилистике минимализма прекрасно сочетается с таким панорамным остеклением. Светлые тона штукатурки стен, серый камень напольного покрытия – прочные и простые решения, дополненные лаконичной удобной мебелью, оригинальными аксессуарами, позволяют создать на балконе неповторимую атмосферу для спокойного и уединенного отдыха на фоне широкой панорамы неба за окном.

Разнообразные варианты стилевых решений для пространства балкона можно изучить в статье Интерьер для балкона.

Декор внутренней отделки балкона

Уютный балкончик, pashchak design pashchak design Балкон и терраса в стиле минимализм
pashchak design

Уютный балкончик

pashchak design
pashchak design
pashchak design

Как правило, в качестве внутренней отделки балкона применяют влагостойкие, прочные материалы, поэтому стены зачастую отделывают камнем, плиткой, штукатурят. Но, естественно, оптимальным является сочетание прочности и декоративности материала. Придать балкону уютный вид можно используя различные виды текстурных штукатурок, позволяющих придавать поверхности любой вид – от шелковисто-глянцевых переливов венецианского стиля, до креативно футуристических поверхностей и текстур. 

Особую индивидуальность внутренней отделке балкона, безусловно, придаст настенная фреска. В таком варианте удачно сочетается уникальность дизайна и прочность, износостойкость материалов. Изображение фрески можно подбирать и под ваш вкус, и под общее оформление дизайна балкона и смежной комнаты, придавая интерьеру изысканный и индивидуальный характер.

Оформление балконного окна

Балкон Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Балкон и терраса в стиле минимализм
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Балкон

Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

В ограниченном пространстве балкона актуальными являются приемы, позволяющими максимально использовать каждый предмет, повышая его функциональность. В случае с оконным пространством, это может быть широкий подоконник, который оформляя зону окна, также служит удобным просторным столом, протянувшимся вдоль всего стены балкона. Пара лаконичных столиков рядом с подоконником – и готово идеальное место для чаепития с превосходным видом на город.

Удобные решения для сложных форм

Яркие мечты, RogovStudio RogovStudio Балкон в скандинавском стиле
RogovStudio

Яркие мечты

RogovStudio
RogovStudio
RogovStudio

Если форма вашего балкона отличается от стандартного прямоугольника, это, казалось бы, несколько усложняет вопросы  его обустройства. Но, применив к таким формам пространства дизайнерские идеи и опыт, можно именно на этой основе сделать оригинальный  и функциональный интерьер балкона. 

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