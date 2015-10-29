В фокусе внимания – что нужно знать о внутренней отделке балкона

Часто хочется превратить балкон в нечто большее, чем просто площадка с выходом на свежий воздух. Если вы хотите использовать ваш балкон как полноценное пространство, одной из важнейших составляющих во внутренней отделке балкона, особенно в российском климате, является установка качественного остекления. Без надежной тепло- и влаго-изоляции балкон так и останется уличной частью вашего дома, не пригодной для частого использования.

С целью изоляции пространства балкона от дождя и ветра используются самые разнообразные варианты остекления в зависимости от необходимой степени защиты – от простых стандартных окон до сложных систем остекления, дающих полную термо-изоляцию балкона от перепадов температуры, эргономичные и современные.