15 маленьких, но очень уютных домиков

Главной достопримечательностью дома является его окружение и индивидуальный характер, радушная атмосфера. Даже небольшой загородный домик может быть очень уютным, практичным и комфортным. Сегодня мы представляем 15 компактных загородных домов, разных по стилю и дизайну, каждый из которых представляет собой уютный семейный очаг для счастливой жизни и отдыха на природе.
Такой коттедж станет настоящей находкой для тех, кто больше всего ценит жизнь на природе и отдых на свежем воздухе. Большой балкон, широкая терраса под навесом станет излюбленным местом сбора всех ваших близких и друзей, позволяя насладится атмосферой покоя и великолепными пейзажами.
Этот уютный домик, окруженный пышной зеленью деревьев, выделяется даже на фоне такого сочного пейзажа благодаря теплой терракотовой окраске стен. Ну а деревянная терраса и тенистое крыльцо, оплетенное вьющимися плетями винограда, дополняют этот образ тихого деревенского отдыха в лесной тиши.
Этот загородный дом построен из практичных, натуральных материалов: дерево, кирпич, каменная плитка. Простая архитектура, теплые оттенки фасада, двухскатная крыша и открытая палуба-терраса создают облик в стиле колониальных уютных домиков на океаническом побережье.
Помните сказку про трех поросят? Маленький кирпичный домик действительно может стать наиболее практичным и уютным вариантом. Например, этот небольшой коттедж кроме своей основательности выделяется белым цветом фасада и яркими синими окошками со ставнями. Немного стилистики кантри и, безусловно, прочная конструкция подарят теплую домашнюю атмосферу в любой сезон.
Конструкция этого коттеджа сочетает в себе деревянные панели и кирпичную кладку, а крыша выполнена из натуральной черепицы, что придает дому приятный деревенский характер и комфортную атмосферу внутри.
Особый шарм этому компактному коттеджу придает высокая крыша и пасторальное оформление крыльца. Светлая гамма фасада с белыми рамами окон подчеркнута свежа и уютна. Немаловажную роль играет и оформление зоны возле крыльца: зелень цветов, резная лавочка и гравийная дорожка словно приглашают усталого путника в теплый дом.
Этот домик отличается классической архитектурой с крыльцом в центральной части фасада и черепичной крышей, которая ярков выделяется на фоне зеленого сада. Традиционный вид подчеркивает цветущий палисадник перед окнами и каменистая терраса.
Этот проект выделяется практичным сочетанием современных стальных конструкций и натуральных материалов. Деревянный фасад дома дополнен широкими панорамными окнами, впускающими потоки солнечного света в комнаты и открывающими великолепный вид на просторную веранду.
Панорамные окна во всю стену предоставят вам возможность в любую погоду наслаждаться окружающими пейзажами, а деревянные стены сделают атмосферу в доме теплой и комфортной.
Этот великолепный сруб – настоящее произведение зодческого искусства, выполнен из натуральных бревен, идеально подобранных по размеру. Темная поверхность древесины и контраст светлый срезов, массивная кровля и широкий навес над крыльцом делают этот небольшой дом ярким и очень харизматичным.
Необычная форма этого загородного дома идеально смотрится на фоне соснового леса на побережье озера. Фасад дома округлой формы полностью обшит досками, а со стороны стеклянного фасада открывается обширный обзор всей окружающей природы. С милым рай и в шалаше? В таком – несомненно!
Эта деревянная постройка удачно разместилась на прочных сваях, что позволило найти место для дома в самом сердце чистейшей природы у ручья. Деревянные панели и широкие окна создают баланс комфорта и близости к природе в доме.
Только представьте, какой великолепный вид открывается с террасы этого дома! Горы и лес, бескрайнее небо и уютное тепло деревянного домика.
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Сборный дом из дерева может прекрасно адаптироваться к ландшафту и природным условиям. Преимуществом такого строительства являются легкость и быстрота возведения, низкая стоимость и возможность транспортировки дома в любое место.
Такой дом, построенный с использованием натуральных материалов и современных технологий, станет практичным и экономичным жилищем. Технология пассивного дома предусматривает высокую энергоэффективность, малое потребление энергии и создает наиболее благоприятные условия для жизни на природе.
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