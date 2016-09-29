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15 маленьких, но очень уютных домиков

Перла Вереника Перла Вереника
"Dornröschenschloss", miacasa miacasa Дома в стиле кантри
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Главной достопримечательностью дома является его окружение и индивидуальный характер, радушная атмосфера. Даже небольшой загородный домик может быть очень уютным, практичным и комфортным. Сегодня мы представляем 15 компактных загородных домов, разных по стилю и дизайну, каждый из которых представляет собой уютный семейный очаг для счастливой жизни и отдыха на природе.

Загородный домик с просторной террасой

Rústica e Colonial, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Терраса в колониальном стиле
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Такой коттедж станет настоящей находкой для тех, кто больше всего ценит жизнь на природе и отдых на свежем воздухе. Большой балкон, широкая терраса под навесом станет излюбленным местом сбора всех ваших близких и друзей, позволяя насладится атмосферой покоя и великолепными пейзажами. 

Больше фотографий этого коттеджа.

Яркий домик в зелени садов

Ninho da Coruja - Chalé - Fotografias para Divulgação, DecoraPhotos - RHSPhotos DecoraPhotos - RHSPhotos Гостиницы в рустикальном стиле Гостиницы
DecoraPhotos – RHSPhotos

DecoraPhotos - RHSPhotos
DecoraPhotos – RHSPhotos
DecoraPhotos - RHSPhotos

Этот уютный домик, окруженный пышной зеленью деревьев, выделяется даже на фоне такого сочного пейзажа благодаря теплой терракотовой окраске стен. Ну а деревянная терраса и тенистое крыльцо, оплетенное вьющимися плетями винограда, дополняют этот образ тихого деревенского отдыха в лесной тиши.

Другие фотографии этого уютного домика.

Загородный домик в колониальном стиле

Residência JA, L2 Arquitetura L2 Arquitetura Дома в стиле кантри
L2 Arquitetura

L2 Arquitetura
L2 Arquitetura
L2 Arquitetura

Этот загородный дом построен из практичных, натуральных материалов: дерево, кирпич, каменная плитка. Простая архитектура, теплые оттенки фасада, двухскатная крыша и открытая палуба-терраса создают облик в стиле колониальных уютных домиков на океаническом побережье. 

Можете разглядеть этот проект подробнее.

Надежный домик из кирпича

Caseiros House , SAMF Arquitectos SAMF Arquitectos Дома в стиле кантри
SAMF Arquitectos

Caseiros House

SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos

Помните сказку про трех поросят? Маленький кирпичный домик действительно может стать наиболее практичным и уютным вариантом. Например, этот небольшой коттедж кроме своей основательности выделяется белым цветом фасада и яркими синими окошками со ставнями. Немного стилистики кантри и, безусловно, прочная конструкция подарят теплую домашнюю атмосферу в любой сезон.

Вы можете посмотреть больше фотографий этого проекта.

Домик в стиле кантри

Casas em madeira , CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras
CASA &amp; CAMPO – Casas pré-fabricadas em madeiras

CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras
CASA &amp; CAMPO – Casas pré-fabricadas em madeiras
CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras

Конструкция этого коттеджа сочетает в себе деревянные панели и кирпичную кладку, а крыша выполнена из натуральной черепицы, что придает дому приятный деревенский характер и комфортную атмосферу внутри. 

Посмотрите больше фотографий этого дома.

Небольшой дом в стиле шале

homify Загородные дома
homify

homify
homify
homify

Особый шарм этому компактному коттеджу придает высокая крыша и пасторальное оформление крыльца. Светлая гамма фасада с белыми рамами окон подчеркнута свежа и уютна. Немаловажную роль играет и оформление зоны возле крыльца: зелень цветов, резная лавочка и гравийная дорожка словно приглашают усталого путника в теплый дом.

Посмотрите еще фотографии этого уютного коттеджа.

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Деревянный домик с красной крышей

"Dornröschenschloss", miacasa miacasa Дома в стиле кантри
miacasa

miacasa
miacasa
miacasa

Этот домик отличается классической архитектурой с крыльцом в центральной части фасада и черепичной крышей, которая ярков выделяется на фоне зеленого сада. Традиционный вид подчеркивает цветущий палисадник перед окнами и каменистая терраса.

Посмотрите еще другие фотографии этого деревенского домика.

Стильное дом из стали, стекла и дерева

Haus B, JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA Дома в стиле модерн
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

Этот проект выделяется практичным сочетанием современных стальных конструкций и натуральных материалов. Деревянный фасад дома дополнен широкими панорамными окнами, впускающими потоки солнечного света в комнаты и открывающими великолепный вид на просторную веранду.

Вы можете рассмотреть еще больше фотографий этого дома.

Деревянный коттедж с широкой панорамой

CASA COM VIDRO E MADEIRA, NATALIE TRAMONTINI ARQUITETURA E INTERIORES NATALIE TRAMONTINI ARQUITETURA E INTERIORES Дома в стиле кантри
NATALIE TRAMONTINI ARQUITETURA E INTERIORES

NATALIE TRAMONTINI ARQUITETURA E INTERIORES
NATALIE TRAMONTINI ARQUITETURA E INTERIORES
NATALIE TRAMONTINI ARQUITETURA E INTERIORES

Панорамные окна во всю стену предоставят вам возможность в любую погоду наслаждаться окружающими пейзажами, а деревянные стены сделают атмосферу в доме теплой и комфортной.

Больше фотографий этого деревянного дома.

Деревянный сруб словно из сказки

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood Дома в рустикальном стиле
Smart Wood

Smart Wood – баня и летняя кухня

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

Этот великолепный сруб – настоящее произведение зодческого искусства, выполнен из натуральных бревен, идеально подобранных по размеру. Темная поверхность древесины и контраст светлый срезов, массивная кровля и широкий навес над крыльцом делают этот небольшой дом ярким и очень харизматичным.

Посмотрите другие фотографии этого деревянного сруба. 

Дом у озера

Haus am See, Pfeiffer Architekten Pfeiffer Architekten Дома
Pfeiffer Architekten

Pfeiffer Architekten
Pfeiffer Architekten
Pfeiffer Architekten

Необычная форма этого загородного дома идеально смотрится на фоне соснового леса на побережье озера. Фасад дома округлой формы полностью обшит досками, а со стороны стеклянного фасада открывается обширный обзор всей окружающей природы. С милым рай и в шалаше? В таком – несомненно!

Вы можете посмотреть и другие фотографии этого проекта.

Домик на сваях

Geuloever, Zwarthout Shou Sugi Ban Zwarthout Shou Sugi Ban Дома в стиле модерн
Zwarthout Shou Sugi Ban

Zwarthout Shou Sugi Ban
Zwarthout Shou Sugi Ban
Zwarthout Shou Sugi Ban

Эта деревянная постройка удачно разместилась на прочных сваях, что позволило найти место для дома в самом сердце чистейшей природы у ручья. Деревянные панели  и широкие окна создают баланс комфорта и близости к природе в доме.

Посмотрите на другие фотографии этого домика.

Дом на склоне холма

Casa em Guararema, Cabana Arquitetos Cabana Arquitetos Дома в рустикальном стиле Дерево
Cabana Arquitetos

Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos

Только представьте, какой великолепный вид открывается  с террасы этого дома! Горы и лес, бескрайнее небо и уютное тепло деревянного домика. 

Посмотрите другие фото этого коттеджа, и вы убедитесь, что здесь есть все, что нужно для комфортабельной жизни.

Сборный дом – это быстро

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Дома в стиле модерн
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Сборный дом из дерева может прекрасно адаптироваться к ландшафту и природным условиям. Преимуществом такого строительства являются легкость и быстрота возведения, низкая стоимость и возможность транспортировки дома в любое место.

Присмотритесь хорошенько ко всем достоинствам этого дома.

Дом в эко-стиле

Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD Сборные дома Дерево
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

Такой дом, построенный с использованием натуральных материалов и современных технологий, станет практичным и экономичным жилищем. Технология пассивного дома предусматривает высокую энергоэффективность, малое потребление энергии и создает наиболее благоприятные условия для жизни на природе.

Изучите подробнее другие фотографии этого интересного проекта.

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