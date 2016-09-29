15 маленьких, но очень уютных домиков

Главной достопримечательностью дома является его окружение и индивидуальный характер, радушная атмосфера. Даже небольшой загородный домик может быть очень уютным, практичным и комфортным. Сегодня мы представляем 15 компактных загородных домов, разных по стилю и дизайну, каждый из которых представляет собой уютный семейный очаг для счастливой жизни и отдыха на природе.