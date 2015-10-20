Фасады из камня. 9 невероятных примеров

Фасад — это лицо дома, и правильный выбор материалов для его оформления имеет большое значение. Надо отметить что, изменяя облицовку фасада, вы до неузнаваемости можете преобразить одно и то же строение. Конечно, не все хотят, чтобы собственный дом выглядел, как витрина в магазине, однако, стоит понимать, что внешний вид дома должен быть приятен не только приходящим время от времени гостям, но и его хозяевам. Выбрать материал для отделки внешних стен не всегда легко. Как бы то ни было, наши специалисты всегда готовы поделиться собственным опытом и дать профессиональный совет.
В первую очередь, стиль фасада должен гармонировать с окружающей средой. Хорошим тоном считается, если дом абсолютно не противоречит характеру экстерьера. Для сельской местности, например, идеально подходит фасад из камня. Можно украсить стены плиткой (или только определенные участки). Такое покрытие намного прочнее и долговечнее обычной штукатурки или краски. Сделав фасад из камня один раз, можно позабыть о проблеме ухода за стенами дома на многие годы.
Камень и дерево – всегда успешный дуэт. Однако дизайнер проявил фантазию, украсив плотным материалом лишь самые «ранимые» участки стен. Получилось, что это углы дома и пространство возле крыльца. Старое жилье в деревне превратилось в хижину в модном рустикальном стиле.
Современная вилла со всей своей простой геометрией напрашивается на разнообразие. Ошибочно считать, что серый цвет – холодный и бескомпромиссный. В компании с достойной иллюминацией такой современный фасад является прекрасным украшением!
Желание хозяина «обернуть» дом в камень оправдалось (напоминает средневековую мостовую, не правда ли?) Создание фасада этой постройки нельзя отнести к какому-то определенному периоду времени. Дом смотрится стильно и современно, и так он будет выглядеть еще столько, сколько будет стоять на этой земле.
Парящий дом в горах является мечтой каждого из нас. Каменные стены практически отсутствуют. Его коричневый цвет идеально гармонирует с массивными деревянными балками, которые виднеются из-под крыши. Дерево и камень – надежная дружба, проверенная веками.
Хорошей идеей является сочетание элементов фасада жилого дома с элементами экстерьера или его декора. Мы часто не замечаем прием, когда фундамент дома отделан тем же материалом, что и лестницы в садах, а также заборы, клумбы и тропинки аллей.
Наши коллеги из Португалии хорошо знакомы с приемом сочетания натуральных природных материалов с естественной средой. Окруженный садом, этот дом выглядит точно яркий цветок сочного медового оттенка.
Как и штукатурка, некрупный камень является еще одним примером оформления фасадов жилых домов. Стены идеально сочетаются с темной или серой крышей, однако, для неё мог бы подойти и любой другой. Идея в том, что натуральные материалы и природные цвета всегда находятся в гармонии друг с другом.
Натуральный камень в сочетании с современным декором может выглядеть хоть и экстравагантно, но вполне уместно. Старая постройка, тем не менее, способна вписаться в любые стандарты архитектуры и дизайна.
Этот дом в песчаном цвете смотрится сильно уставшим от солнцепека. Пространство вокруг дома покрыто также светлым, но более мелким камнем. Таким образом, деревянные рамы, глиняные горшки с цветами, черепица на крыше смотрятся особенно ярко и выразительно. Именно цвет и свет подчеркивают красоту каждой детали этого дома.