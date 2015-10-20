Фасады из камня. 9 невероятных примеров

Фасад — это лицо дома, и правильный выбор материалов для его оформления имеет большое значение. Надо отметить что, изменяя облицовку фасада, вы до неузнаваемости можете преобразить одно и то же строение. Конечно, не все хотят, чтобы собственный дом выглядел, как витрина в магазине, однако, стоит понимать, что внешний вид дома должен быть приятен не только приходящим время от времени гостям, но и его хозяевам. Выбрать материал для отделки внешних стен не всегда легко. Как бы то ни было, наши специалисты всегда готовы поделиться собственным опытом и дать профессиональный совет.

В первую очередь, стиль фасада должен гармонировать с окружающей средой. Хорошим тоном считается, если дом абсолютно не противоречит характеру экстерьера. Для сельской местности, например, идеально подходит фасад из камня. Можно украсить стены плиткой (или только определенные участки). Такое покрытие намного прочнее и долговечнее обычной штукатурки или краски. Сделав фасад из камня один раз, можно позабыть о проблеме ухода за стенами дома на многие годы.