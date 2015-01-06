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Кровать на четырех стойках

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Zeitlos klassisch...als wär´s schon immer so gewesen!, THORA TOWN & COUNTRY THORA TOWN & COUNTRY Спальня в классическом стиле
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Приятно осознавать, что предметы роскоши, некогда доступные лишь представителям королевской знати и малочисленной группе аристократов, сегодня в своем интерьере может иметь практически каждый. Царские люстры, домашние библиотеки и угловые диваны честерфильд когда-то украшали покой только тех, кто стоял на самой верхней социальной ступеньке общества, а теперь эти элементы красивой жизни встречаются практически в каждой квартире. Кровать на четрырех столбиках или, как ее еще называют, кровать с балдахином также постепенно прокладывает свой путь к сердцу массового потребителя. 

Кто из нас не мечтал иметь такую же спальню как Наполеон или Мария-Антуанетта? Кровать с балдахином не только превратит заурядную спальню в обитель изысканности, элегантности и роскоши, она органично впишется практически в любой стиль интерьера, благодаря своей гибкости и универсальности.

Просто и со вкусом

homify Спальная комната Кровати и изголовья
homify

homify
homify
homify

Вы считаете, что минимализм и кровать на четырех стойках – несовместимые понятия? Пусть представленное фото докажет вам обратное. Эта скромная белая кровать будет превосходно смотреться как в минималистских покоях, так и в спальне, интерьер которой оформлен в модном нынче стиле ’потертый шик’.  Ее нейтральный цвет подойдет для любой цветовой гаммы, а столбики создадут приятное ощущение защищенности.

Необычные стойки

Moultrie Park Poster Bed ALARUS INTERIORS Спальная комната Кровати и изголовья
ALARUS INTERIORS

Moultrie Park Poster Bed

ALARUS INTERIORS
ALARUS INTERIORS
ALARUS INTERIORS

Кровать на столбиках совсем необязательно должна иметь над собой увесистый балдахин. Иногда для воссоздания романтического образа достаточно изящно выполненной резьбы на деревянных стойках. В привычном геометрическом каркасе кровати отсутствует верхний квадрат, что вовсе не портит внешний вид ложа. Поставленный рядом с кроватью широкий пуфик с обивкой из мягкого бархата придает композиции завершенность.

Современная сдержанность

York Four Poster Bed, TurnPost TurnPost Спальная комната Кровати и изголовья
TurnPost

York Four Poster Bed

TurnPost
TurnPost
TurnPost

Бытует мнение, что кровати с балдахином – это широкие и размашистые шатровые конструкции с пышной драпировкой из дорогих и изысканных тканей. Однако на самом деле мир кроватей на стойках значительно гибче и разнообразнее. Представленная на фото кровать имеет мало общего с эстетикой барокко и гораздо уместнее будет смотреться в комнате в стиле кантри.

Темная классика

The Kingston Four Poster Bed, TurnPost TurnPost Спальная комната Кровати и изголовья
TurnPost

The Kingston Four Poster Bed

TurnPost
TurnPost
TurnPost

Если вы поклонник интерьера под старину, выбирайте кровать со стойками из темного дерева. Она станет выразительным символом роскоши и эксклюзивности и несомненно займет центральное место в интерьере вашей комнаты. В сочетании с царской люстрой и лепниной на потолке комната преобразится в настоящие королевские покои, а побывавшие у вас гости несомненно причислят вас к истинным аристократам.

Для эксцентричных персон

Zeitlos klassisch...als wär´s schon immer so gewesen!, THORA TOWN & COUNTRY THORA TOWN & COUNTRY Спальня в классическом стиле
THORA TOWN &amp; COUNTRY

THORA TOWN & COUNTRY
THORA TOWN &amp; COUNTRY
THORA TOWN & COUNTRY

Вы обладаете ярким характером бунтаря и не желаете жить в скучном черно-белом интерьере? В многообразии кроватей с балдахином найдется та, которая наилучшим образом выразит вашу индивидуальность и оригинальность. Заполните пространство спальни яркими контрастными цветами и щегольскими узорами. На примере этого ложа становится очевидно, что навес с массивными драпировками вовсе не является обязательным элементом кровати на стойках. Характерная для нее пышность и декоративность может быть достигнута за счет отделки изголовья и использования набитых тканей в качестве постельного белья.

Пространство для уединения

Florence Darkwood Bed homify Спальная комната Кровати и изголовья
homify

Florence Darkwood Bed

homify
homify
homify

Когда-то во времена домов, выстроенных по принципу анфилады, важнейшей функцией кровати с балдахином была возможность уединиться. Сегодня большинство из нас проживают в небольших комнатах и потребность оградить себя от внешнего мира стоит не так остро. Тем не менее, эффект комнаты внутри комнаты – это основная особенность кровати с балдахином. В ней вы, словно улитка, можете спрятаться в свой маленький домик и побыть какое-то время наедине с собой.

Прибрежный уют

VILLA PRIVATA MUSTIQUE 1, ANG42 ANG42 Спальня в тропическом стиле
ANG42

ANG42
ANG42
ANG42

Что может быть лучше, чем провести выходные в 5-звездочном отеле на тропическом острове, вальяжно расположившись на кровати королевского размера? Не спешите расстраиваться из-за невозможности оказаться на лоне природы прямо сейчас. Ведь атмосферу стильного бунгало можно воссоздать в стенах своего дома прямо сейчас. Для этого вам понадобится лишь балдахин из тонкого отполированного тростника, свежее благоухающее белье белого цвета и небольшая деревянная кушетка около кровати.

homify 360º: вертикальная вилла в Бразилии

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