Кровать на четырех стойках

Приятно осознавать, что предметы роскоши, некогда доступные лишь представителям королевской знати и малочисленной группе аристократов, сегодня в своем интерьере может иметь практически каждый. Царские люстры, домашние библиотеки и угловые диваны честерфильд когда-то украшали покой только тех, кто стоял на самой верхней социальной ступеньке общества, а теперь эти элементы красивой жизни встречаются практически в каждой квартире. Кровать на четрырех столбиках или, как ее еще называют, кровать с балдахином также постепенно прокладывает свой путь к сердцу массового потребителя.

Кто из нас не мечтал иметь такую же спальню как Наполеон или Мария-Антуанетта? Кровать с балдахином не только превратит заурядную спальню в обитель изысканности, элегантности и роскоши, она органично впишется практически в любой стиль интерьера, благодаря своей гибкости и универсальности.