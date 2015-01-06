Приятно осознавать, что предметы роскоши, некогда доступные лишь представителям королевской знати и малочисленной группе аристократов, сегодня в своем интерьере может иметь практически каждый. Царские люстры, домашние библиотеки и угловые диваны
честерфильд когда-то украшали покой только тех, кто стоял на самой верхней социальной ступеньке общества, а теперь эти элементы
красивой жизни встречаются практически в каждой квартире. Кровать на четрырех столбиках или, как ее еще называют, кровать с балдахином также постепенно прокладывает свой путь к сердцу массового потребителя.
Кто из нас не мечтал иметь такую же спальню как Наполеон или Мария-Антуанетта? Кровать с балдахином не только превратит заурядную спальню в обитель изысканности, элегантности и роскоши, она органично впишется практически в любой стиль интерьера, благодаря своей гибкости и универсальности.
Вы считаете, что минимализм и кровать на четырех стойках – несовместимые понятия? Пусть представленное фото докажет вам обратное. Эта скромная белая кровать будет превосходно смотреться как в минималистских покоях, так и в спальне, интерьер которой оформлен в модном нынче стиле ’потертый шик’. Ее нейтральный цвет подойдет для любой цветовой гаммы, а столбики создадут приятное ощущение защищенности.
Кровать на столбиках совсем необязательно должна иметь над собой увесистый балдахин. Иногда для воссоздания романтического образа достаточно изящно выполненной резьбы на деревянных стойках. В привычном геометрическом каркасе кровати отсутствует верхний квадрат, что вовсе не портит внешний вид ложа. Поставленный рядом с кроватью широкий пуфик с обивкой из мягкого бархата придает композиции завершенность.
Бытует мнение, что кровати с балдахином – это широкие и размашистые шатровые конструкции с пышной драпировкой из дорогих и изысканных тканей. Однако на самом деле мир кроватей на стойках значительно гибче и разнообразнее. Представленная на фото кровать имеет мало общего с эстетикой барокко и гораздо уместнее будет смотреться в комнате в стиле кантри.
Если вы поклонник интерьера под старину, выбирайте кровать со стойками из темного дерева. Она станет выразительным символом роскоши и эксклюзивности и несомненно займет центральное место в интерьере вашей комнаты. В сочетании с царской люстрой и лепниной на потолке комната преобразится в настоящие королевские покои, а побывавшие у вас гости несомненно причислят вас к истинным аристократам.
Вы обладаете ярким характером бунтаря и не желаете жить в скучном черно-белом интерьере? В многообразии кроватей с балдахином найдется та, которая наилучшим образом выразит вашу индивидуальность и оригинальность. Заполните пространство спальни яркими контрастными цветами и щегольскими узорами. На примере этого ложа становится очевидно, что навес с массивными драпировками вовсе не является обязательным элементом кровати на стойках. Характерная для нее пышность и декоративность может быть достигнута за счет отделки изголовья и использования набитых тканей в качестве постельного белья.
Когда-то во времена домов, выстроенных по принципу анфилады, важнейшей функцией кровати с балдахином была возможность уединиться. Сегодня большинство из нас проживают в небольших комнатах и потребность оградить себя от внешнего мира стоит не так остро. Тем не менее, эффект комнаты внутри комнаты – это основная особенность кровати с балдахином. В ней вы, словно улитка, можете спрятаться в свой маленький домик и побыть какое-то время наедине с собой.
Что может быть лучше, чем провести выходные в 5-звездочном отеле на тропическом острове, вальяжно расположившись на кровати королевского размера? Не спешите расстраиваться из-за невозможности оказаться на лоне природы прямо сейчас. Ведь атмосферу стильного бунгало можно воссоздать в стенах своего дома прямо сейчас. Для этого вам понадобится лишь балдахин из тонкого отполированного тростника, свежее благоухающее белье белого цвета и небольшая деревянная кушетка около кровати.