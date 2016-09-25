Топ 5 – Лучшие проекты недели

Вы удивитесь, насколько интересными и разными могут быть идеи для дизайна стен! И даже чтобы создать интерьер в стиле люксового минимализма, пентхауса или яхтенного стиля, совсем не нужно много знать и уметь!

Шикарный интерьер получается тогда, когда все элементы дизайна гармонично контрастируют, накладываются друг на друга. Если вам нужен яркий колоритный акцент или фокусная точка – обратитесь к первым четырем вариантам в данной Книге Идей.