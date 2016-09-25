Топ 5 – Лучшие проекты недели

После небольшого перерыва мы возобновляем публикацию лучших проектов недели. Какое воскресенье без подборки ярких и функциональных проектов от архитекторов и дизайнеров со всего мира? Итак, герои сегодняшнего выпуска - 150-метровый дом за 4,3 млн, подборка домов по знаку зодиака, 10 фантастических идей для дизайна стен и другие лучшие проекты.
Этот дом обязан быть в вашей коллекции – Книге Идей «Проекты домов» или «Идеи для дома»! Он настолько красиво подал обычную Г-образную форму одноэтажного дома и так красиво распределил на маленькой площади комнаты, что иногда нам кажется, что этот дом является пентхаусом, а не коттеджем.
Давно ищите дом своей мечты? Может быть, звезды подскажут вам, в каком направлении искать! Специально для вас мы создали подборку на основе популярных характеристик того или иного Знака Зодиака в надежде, что вы получите удовольствие от поиска своих отражений и получите ценную информацию о самом себе.
Вы удивитесь, насколько интересными и разными могут быть идеи для дизайна стен! И даже чтобы создать интерьер в стиле люксового минимализма, пентхауса или яхтенного стиля, совсем не нужно много знать и уметь!
Шикарный интерьер получается тогда, когда все элементы дизайна гармонично контрастируют, накладываются друг на друга. Если вам нужен яркий колоритный акцент или фокусная точка – обратитесь к первым четырем вариантам в данной Книге Идей.
Одно из преимуществ частного дома – возможность не только интерьер оформить в своем вкусе, но и двор. Этот маленький кусочек не ограниченного стенами и крышей пространства, принадлежащий вам и только вам – прекрасное место для отдыха, веселого времяпрепровождения с друзьями, общения с семьей. Кроме того, красиво оформленный дворик попросту приносит эстетическое наслаждение – так же, как и стильный экстерьер дома.
homify подготовил для вас подборку из семи поистине чарующих двориков.
Эти проекты пригодятся вам на даче, в саду и в доме, в котором порой так хочется сделать что-то своими руками! Экономии ли ради или просто для развлечения, поделки из дерева и многое другое ждут вас в этой Книге Идей!
Не пропустите осеннюю лихорадку по DIY-проектам, когда так хочется смастерить что-нибудь интересное и отдать дань природе и ее красоте! Давайте вместе найдем идеальные решения для вашего досуга в этой Книге Идей!