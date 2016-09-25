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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Sabi, Prestigious Textiles Prestigious Textiles Гостиные в эклектичном стиле
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После небольшого перерыва мы возобновляем публикацию лучших проектов недели. Какое воскресенье без подборки ярких и функциональных проектов от архитекторов и дизайнеров со всего мира? Итак, герои сегодняшнего выпуска - 150-метровый дом за 4,3 млн, подборка домов по знаку зодиака, 10 фантастических идей для дизайна стен и другие лучшие проекты. 

1. Идеальный 150-метровый дом за 4,3 млн

homify
homify

homify
homify
homify

Этот дом обязан быть в вашей коллекции – Книге Идей «Проекты домов» или «Идеи для дома»! Он настолько красиво подал обычную Г-образную форму одноэтажного дома и так красиво распределил на маленькой площади комнаты, что иногда нам кажется, что этот дом является пентхаусом, а не коттеджем.

2. Выбираем дом по Знаку Зодиака

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Давно ищите дом своей мечты? Может быть, звезды подскажут вам, в каком направлении искать! Специально для вас мы создали подборку на основе популярных характеристик того или иного Знака Зодиака в надежде, что вы получите удовольствие от поиска своих отражений и получите ценную информацию о самом себе.

3. 10 фантастических идей для дизайна стен

Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Вы удивитесь, насколько интересными и разными могут быть идеи для дизайна стен! И даже чтобы создать интерьер в стиле люксового минимализма, пентхауса или яхтенного стиля, совсем не нужно много знать и уметь!

Шикарный интерьер получается тогда, когда все элементы дизайна гармонично контрастируют, накладываются друг на друга. Если вам нужен яркий колоритный акцент или фокусная точка – обратитесь к первым четырем вариантам в данной Книге Идей.

4. 7 восхитительных двориков

Дом, Николай Карачев Николай Карачев Дома в рустикальном стиле
Николай Карачев

Дом

Николай Карачев
Николай Карачев
Николай Карачев

Одно из преимуществ частного дома – возможность не только интерьер оформить в своем вкусе, но и двор. Этот маленький кусочек не ограниченного стенами и крышей пространства, принадлежащий вам и только вам – прекрасное место для отдыха, веселого времяпрепровождения с друзьями, общения с семьей. Кроме того, красиво оформленный дворик попросту приносит эстетическое наслаждение – так же, как и стильный экстерьер дома.

homify подготовил для вас подборку из семи поистине чарующих двориков.

5. 15 простых самодельных проектов DIY

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー Сад Грильницы
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

Эти проекты пригодятся вам на даче, в саду и в доме, в котором порой так хочется сделать что-то своими руками! Экономии ли ради или просто для развлечения, поделки из дерева и многое другое ждут вас в этой Книге Идей!

Не пропустите осеннюю лихорадку по DIY-проектам, когда так хочется смастерить что-нибудь интересное и отдать дань природе и ее красоте! Давайте вместе найдем идеальные решения для вашего досуга в этой Книге Идей!

7 пород древесины для строительства дома

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