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12 приемов, которые повысят качество и ценность вашего дома

Перла Вереника Перла Вереника
Pent House 505, Arq Renny Molina Arq Renny Molina Гостиная в стиле модерн
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Как гласит известная английская поговорка: Мой дом – моя крепость. И все мы хотим, чтобы наша домашняя обстановка всегда оставалась уютной, надежно сохраняя наш семейный покой и отдых. Мы собрали коллекцию профессиональных советов от специалистов по дизайну и строительству, которые помогут вам поддерживать достойный вид жилища, придавая ему респектабельность и свежесть. А если вы решили продать или сдать в аренду дом, то такие  приемы позволят быстро привести все в порядок, повысить стоимость и привлекательность жилища и произвести наилучшее впечатление. 

1. Палитра нейтральных оттенков придает интерьеру уютный и стильный вид. Используйте сочетания белого, серых и бежевых тонов, которые всегда отлично смотрятся.

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

2. Уборка в местах с повышенной влажностью убережет интерьер от серьезных проблем. Малейшие пятна сырости лучше убирать сразу.

Pent House 505, Arq Renny Molina Arq Renny Molina Гостиная в стиле модерн
Arq Renny Molina

Arq Renny Molina
Arq Renny Molina
Arq Renny Molina

3. Чистота – залог здоровья! Поддерживайте чистоту ковров и пола, и ваш дом всегда будет наполнен свежестью, без пыли и аллергенов.

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC Гостиная в стиле модерн
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

4. Приведите в порядок электро-проводку и все светильники, чтобы дом был наполнен уютным светом.

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC Столовая комната в стиле модерн
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

5. Глянцевый блеск зеркал и стекол придаст помещениям вид гостеприимный и аккуратный.

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC Кухня в стиле модерн
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

6. Впустите свежий воздух в комнаты! Это лучшее средство от хорошего настроения.

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores Спальня в рустикальном стиле
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

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7. Используйте яркий декор в качестве точечных акцентов. Это придаст интерьеру индивидуальность и стильный вид, не перегружая пространство.

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Столовая комната в стиле лофт
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

8. Если облицовочная плитка и штукатурка начала портится, сразу устраняйте такие недостатки и обрабатывайте поверхности специальными покрытиями.

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Ванная комната в эклектичном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

9. Покрасьте и обновите стены, добавьте немного декора.

Residência em Jundiaí, Carol Abumrad Arquitetura e Interiores Carol Abumrad Arquitetura e Interiores Зимний сад в рустикальном стиле
Carol Abumrad Arquitetura e Interiores

Carol Abumrad Arquitetura e Interiores
Carol Abumrad Arquitetura e Interiores
Carol Abumrad Arquitetura e Interiores

10. Главный вход – это визитная карточка вашего дома. Красивое, чистое крыльцо и входная дверь очень важны для хорошего впечатления от всего жилища.

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos Окна и двери в стиле модерн
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

11. Гаражные вороты должны открываться без проблем в любую погоду. Для этого регулярно проверяйте их работу и проводите ремонт.

Casa Santo Antônio, Roma Arquitetura Roma Arquitetura Гараж в стиле модерн
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

12. Лишние предметы, которыми вы не пользуетесь лучше сразу убрать. Нет ничего лучше просторного интерьера, свежего и чистого!

PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura Сад в стиле модерн Дерево Эффект древесины
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

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Деревянный дом с WOW-эффектом

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