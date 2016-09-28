12 приемов, которые повысят качество и ценность вашего дома

Как гласит известная английская поговорка: Мой дом – моя крепость . И все мы хотим, чтобы наша домашняя обстановка всегда оставалась уютной, надежно сохраняя наш семейный покой и отдых. Мы собрали коллекцию профессиональных советов от специалистов по дизайну и строительству, которые помогут вам поддерживать достойный вид жилища, придавая ему респектабельность и свежесть. А если вы решили продать или сдать в аренду дом, то такие приемы позволят быстро привести все в порядок, повысить стоимость и привлекательность жилища и произвести наилучшее впечатление.