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Дизайн современных душевых кабин

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
BETTELUX SILHOUETTE, BETTE GmbH & Co. KG BETTE GmbH & Co. KG Ванная комнатаВанны и душевые
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Прохладный душ по утрам дарит заряд бодрости на весь день, занимает немного места и позволяет экономить воду. Возможно, именно по этим причинам мы все чаще отказываемся от привычной ванны в пользу уютной душевой кабины. Благодаря стараниям дизайнеров, душевые комнаты последних поколений невероятно преобразились. В некоторых квартирах душевые оформлены настолько оригинально, что все остальные части помещения меркнут в сравнении с необычностью их дизайна. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому давайте посмотрим на подборку роскошных и стильных душевых комнат.

Душевая и сауна в одной комнате

Skyfall Sauna Architectural Interiors + Superyacht Photographer Спа в скандинавском стиле
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Skyfall Sauna

Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Для тех, кому повезло жить в большой квартире или иметь собственный загородный дом, создатели этого интерьера дарят идею совмещения душевой и сауны. В зависимости от настроения можно попариться в теплой классической бане или принять душ в ультрасовременной кабине, оснащенной душевой системой по последней моед.

Душ мелкий дождь

BETTELUX SILHOUETTE, BETTE GmbH & Co. KG BETTE GmbH & Co. KG Ванная комнатаВанны и душевые
BETTE GmbH &amp; Co. KG

BETTE GmbH & Co. KG
BETTE GmbH &amp; Co. KG
BETTE GmbH & Co. KG

Если вам довелось на себе испытать эффект теплого тропического дождя, то душ, изображенный на фото, не оставит вас равнодушным. Его многочисленные тонкие струйки за считанные секунды придадут тонус и снимут напряжение. Под таким душем можно прыгать и танцевать как в кино. Девять одинаковых насадок позаботятся о том, чтобы искупаться под тропическим ливнем с полным комфортом можно было и вдвоем.

Комбинация душ и ванная

Le contemporain épouse l’ancien, mllm mllm Ванная комната в эклектичном стиле
mllm

mllm
mllm
mllm

Комбинация душ и ванная – не редкость для малометражных квартир. Возможно, в этом интерьерном решении слегка не хватает оригинальности, зато вам не придется выбирать между удобным душем и расслабляющей ванной. Компенсировать нехватку нестандартного подхода к оформлению душевой можно за счет необычных предметов мебели и аксессуаров. Роль выскочки в интерьере этой ванной комнаты занимает прозрачный стул с аппликацией маски на спинке. Кстати, полюбоваться прозрачной мебелью можно в статье ’Прозрачные стулья или как здорово сидеть на воздухе’.

Роскошная ванна на нескольких квадратных метрах

秦野ハウス Hadano House, straight design lab straight design lab Ванная комната в скандинавском стиле
straight design lab

straight design lab
straight design lab
straight design lab

Даже в очень стесненных условиях можно жить роскошно. Не верите? Посмотрите на ванную комнату от Straight Design Lab. Стены от пола до потолка украшены гексагональной мозаикой бирюзового цвета, за естественный свет отвечают раздвижные матовые окна, а температуру в комнате контролирует специальный прибор. Белый цвет душевой системы в сочетании с бирюзовой плиткой рождает ассоциации с морской тематикой.

Керамическая плитка в интерьере

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