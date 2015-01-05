Дизайн современных душевых кабин

Прохладный душ по утрам дарит заряд бодрости на весь день, занимает немного места и позволяет экономить воду. Возможно, именно по этим причинам мы все чаще отказываемся от привычной ванны в пользу уютной душевой кабины. Благодаря стараниям дизайнеров, душевые комнаты последних поколений невероятно преобразились. В некоторых квартирах душевые оформлены настолько оригинально, что все остальные части помещения меркнут в сравнении с необычностью их дизайна. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому давайте посмотрим на подборку роскошных и стильных душевых комнат.
Для тех, кому повезло жить в большой квартире или иметь собственный загородный дом, создатели этого интерьера дарят идею совмещения душевой и сауны. В зависимости от настроения можно попариться в теплой классической бане или принять душ в ультрасовременной кабине, оснащенной душевой системой по последней моед.
Если вам довелось на себе испытать эффект теплого тропического дождя, то душ, изображенный на фото, не оставит вас равнодушным. Его многочисленные тонкие струйки за считанные секунды придадут тонус и снимут напряжение. Под таким душем можно прыгать и танцевать как в кино. Девять одинаковых насадок позаботятся о том, чтобы искупаться под тропическим ливнем с полным комфортом можно было и вдвоем.
Комбинация душ и ванная – не редкость для малометражных квартир. Возможно, в этом интерьерном решении слегка не хватает оригинальности, зато вам не придется выбирать между удобным душем и расслабляющей ванной. Компенсировать нехватку нестандартного подхода к оформлению душевой можно за счет необычных предметов мебели и аксессуаров. Роль
выскочки в интерьере этой ванной комнаты занимает прозрачный стул с аппликацией маски на спинке. Кстати, полюбоваться прозрачной мебелью можно в статье ’Прозрачные стулья или как здорово сидеть на воздухе’.
Даже в очень стесненных условиях можно жить роскошно. Не верите? Посмотрите на ванную комнату от Straight Design Lab. Стены от пола до потолка украшены гексагональной мозаикой бирюзового цвета, за естественный свет отвечают раздвижные матовые окна, а температуру в комнате контролирует специальный прибор. Белый цвет душевой системы в сочетании с бирюзовой плиткой рождает ассоциации с морской тематикой.