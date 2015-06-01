Маленький участок — большой дом!

Пожалуй, каждый согласиться, что небольшая дача за городом является хорошей инвестицией на будущее. Как бы то ни было, но пустовать земля не должна. Но что делать, если квадратных метров совсем мало, расшириться нет возможности, а жить хочется в доме с высоким уровнем комфорта? Наши коллеги из Польши знают ответ на этот вопрос.
Этот дом имеет простую форму, он лишен какого-либо внешнего декора. Такое архитектурное решение заявляет нам уже на большом расстоянии «Да! Я стильный и современный дом!» Его размеры и расположение позволяют разбить небольшой сад по периметру. Где-то предназначено место для укропа и лука, а где-то, возможно, для любимых пионов.
Вход в дом выкрашен в серый цвет – такое решение придает визуальный объем пространству, в котором должна находиться прихожая. Массивная деревянная дверь перекликается с деревянной облицовкой, которая была использована с двух сторон фасада. Отделка смотрится невероятно стильно.
С другой стороны мы видим застекленный эркер, он же использован вторым этажом как основа для балкона. Платформа, на которой расположился дом, покрыта палубной доской, устойчивой к воздействиям непогоды. В хорошую погоду на ней можно расположить мебель, горшки с цветами, стол для пинг-понга.
Интересная и нестандартная кухня совмещена с пространством гостиной и столовой зоной. Здесь же рядом находятся гардеробная и санузел. Кухонная мебель достаточно компактна и занимает не так много драгоценных сантиметров. Тем не менее, здесь есть место для всей утвари и электроники. Обратите внимание на вытяжку. Доводилось ли вам встречать такой необычный дизайн этого устройства?
Кухня и столовая расположены на более высоком уровне, который отделен от пространства гостиной композицией из растений. Светлый паркет гармонирует с белым цветом мебели, интерьер дома сочетает в себе такие качества, как уют, современность и стиль.Разные уровни двух пространств были использованы дизайнерами как возможность создать дополнительные поверхности для отдыха, например, возле окна.
Из кухни нам открывается вид на пространство очень уютной гостиной комнаты. Интерьер, как мы видим, выполнен в современном минималистическом стиле, однако, это не мешает ему быть в полной мере приветливым и теплым. Основной цвет – яркий медовый. Им выкрашена одна из стен, а также его использовали в создании небольших акцентов. Высокий стеллаж напротив дивана – идеальное решение для хранения.
В гостиной нашлось также место и для камина, которое, с точки зрения эстетики помещения, было решено сделать в стене. Рядом с ним у расположена ниша для хранения дров, они же и является своеобразным декором. Дизайнерские акценты просматриваются не только в выборе мебели, но также и источников света.
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