Маленький участок — большой дом!

Пожалуй, каждый согласиться, что небольшая дача за городом является хорошей инвестицией на будущее. Как бы то ни было, но пустовать земля не должна. Но что делать, если квадратных метров совсем мало, расшириться нет возможности, а жить хочется в доме с высоким уровнем комфорта? Наши коллеги из Польши знают ответ на этот вопрос.